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Sığınmacı işgalini durdurmak şart oldu!

İnanın, düşman bile ülkeye bu kadar zarar veremez!

Kendi insanlarımızın, kendimizin gafleti bu… Memleketi sığınmacı deposu yaptık!

Yalnız Suriyeli ve Afgan mülteciler değil, Iraklılar, Afrikalılar, Bangladeş ve Pakistanlılar sardı her yanı…

Türkiye sığınmacı işgali altında…

Ülkemizin demografik yapısı (nüfus bilimine göre ülke nüfusunun tüm özellikleri) değişiyor.

Birçok yerleşim bölgesinde işgalciler Türk nüfusu geçti.

Bunların doğurganlık oranı da bizden üç-dört kat fazla…

Gelecekte Türkiye'nin ne halde olacağını varın siz hesaplayın!

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Şu anda, devletin resmi rakamlarına göre 5 milyon dolayında mülteci var.

Kaçak sığınmacılarla birlikte göçmen sayısı 10 milyonu aşıyor.

Her gün yüzlerce, binlerce Afgan (genellikle genç erkekler) sınırlarımızdan ellerini-kollarını sallaya sallaya Türkiye'ye giriyor.

Sel gibi akan bu sığınmacıların gelmelerine adeta göz yumuluyor.

Sınırlarımız yolgeçen hanı gibi!

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Ey iktidar! Ey yetkililer! Ey yurtseverler!

Yasa dışı göç dalgalarının milli güvenlik sorunu haline geldiğini görmüyor musunuz?

Kendi halkına doğru-dürüst bakamazken, emeklilerin çoğunu 7500 lira aylıkla açlığa mahkûm ederken, sığınmacılara milyarlarca dolar harcamak Allah'tan reva mı?

Kimse kimseyi kandırmasın, bu saatten sonra sığınmacılar artık kalıcıdır!

Türkiye'ye demir attılar bir kere, gitmezler!

Hiç değilse yenilerinin gelmesini önleyelim!

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Bu göçler ülkemizi bitirecek!

Zararın neresinden dönülse kârdır!

Ey iktidar, insafa gel artık!

Bari bundan sonra sınırlarımızı koru, ülkeyi yolgeçen hanı olmaktan kurtar!

Çocuklarımızın geleceğini düşünüyorsak, bu işgal durdurulmalıdır.

Sık sık “Beka sorunundan” bahseden iktidar ortağı Devlet Bahçeli beye sesleniyorum: GERÇEK BEKA SORUNU BUDUR ve önlem alınması şarttır!

“Sınırlarımızı koruyun!”

Prof. Dr. Ümit Özdağ… Zafer Partisi Genel Başkanı…

Sığınmacı istilasına uğrayan Türkiye'nin, yalnız ekonomik olarak değil, her bakımdan çok ağır bir yük altında bulunduğunu ve ülkenin bu yükten mutlaka kurtulması gerektiğini belirtiyor.

Diğer partiler eveleyip-gevelerken, o açıkça “Sınırlarımızı kapatalım, mevcut sığınmacıları da memleketlerine geri gönderelim.” diyor.

Ümit Özdağ son olarak, sosyal medya hesabından açıklama yapıp, Türkiye'nin yaşadığı kaçak göçmen sorununa bir kez daha dikkati çekerek iktidara çağrıda bulundu. Ümit Özdağ şu ifadeleri kullandı:

“Saray rejimine açık şekilde tekrar sesleniyoruz. Türkiye kavimler göçü ile işgal ediliyor. Uyarıyorum: Sınırlarımızı korumazsanız, yarın biz evlerimizi korumak zorunda kalacağız.”

TEBESSÜM

Kedisinden bıkan adam!

Kedisinden bıkan bir adam onu yok etmeye karar verir. Hayvanı arabasına alıp kilometrelerce ötede bir yere bırakır, fakat…

Eve döndüğünde kedinin miyavlayarak kendisini karşıladığını görünce çılgına döner!

Ertesi gün onu çok daha uzağa bırakır ama… Eve döndüğünde kedinin yine kendisini beklediğini görünce baygınlık geçirir.

Bir sonraki gün kediyi çok karışık yollarda iki saat kadar dolaştırır, sonra da ormana bırakır. “Ulan kedi, sıkıysa şimdi evi bul bakalım” derken bir de bakar ki, kendisi yolunu kaybetmiş…

Yol aramaktan başı dönünce evdeki karısını cep telefonu ile arayıp “O alçak kedi orada mı?” diye sorar. Karısı “Evet burada” deyince adam bağırır:

“Ormanda kayboldum hanım. O şerefsize eve nasıl döneceğimi sor!”

GÜNÜN SÖZÜ

Herkes hata yapar ama yalnız akıllı olan hatadan ders çıkarır.