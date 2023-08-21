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Tek çıkış yolu!

Hiçbir parti kendini aldatmasın!

Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu gibi muhteremler kendilerini dev aynasında görmesinler!

Aksi halde hüsrana uğrarlar, sonları acıklı olur!

Atalarımız “Aklın yolu bir” diye boşuna söylememiş!

Muhalefet için tek çıkış yolu ittifaktır!

31 Mart Yerel Seçimleri'ne ayrı ayrı girdikleri takdirde inanın ki, yok olurlar!

Belediye başkanlıklarının yüzde 70'ini AKP ittifakı kazanır.

CHP, İYİ Parti, Memleket Partisi, Gelecek Partisi, Doğru Parti, Yeşil Sol Parti, DEVA, Demokrat Parti, Zafer Partisi ve diğerleri…

Akıllarını başlarına toplamaları lazım!

İktidarın karşısında bu muhalif partilerden, CHP ve Yeşil Sol Parti hariç, hiçbiri 81 ilin bir tanesinde bile belediye başkanlığı kazanamaz…

CHP de yalnız kalırsa bazı illeri ve büyükşehirleri kaybeder.

“Birlikten kuvvet doğar.” sözünü unutmamak gerek…

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İYİ Partililer diyor ki: “Biz rüştümüzü ispat ettik. Her ilde ve ilçede kendi adayımızı çıkartacağız.”

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da diyor ki: “Belediye seçimlerine kendi amblemimizle gireceğiz.”

Gelecek Partisi DEVA gibi diğer partiler de öyle…

Her genel başkanın gönlünde bir aslan yatıyor… Fakat…

Hayal görüyorlar! Hiç biri gerçekçi değil!

İYİ Parti'nin yüzde 9 buçuk oyla başarılı olması mümkün değil. Belki birkaç küçük ilçede veya beldede belediye başkanı çıkartabilir, o kadar.

İttifak şart! Yapmazlarsa sonucuna katlanırlar. Sıfır çekerler!

Ya ittifak yaparlarsa ne olur…

İşte o zaman seçimlerin rengi değişir. Meydanı AKP'ye bırakmamış olurlar.

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Polimetre Araştırma Kuruluşu'nun yerel seçimlere yönelik yaptığı 50 ayrı çalışmaya göre muhalefet bloku, dağılmadan birlikte seçime girmesi halinde başarı kazanıyor.

Hem mevcut belediyeleri koruyor, hem de Balıkesir, Manisa gibi büyükşehir belediyelerini kazanıyorlar.

İYİ Parti'nin ittifaka yanaşmaması halinde CHP, İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Adana Büyükşehir belediyelerini kaybediyor.

Yalnız İYİ Parti değil. Yeşil Sol Parti ve TİP'in seçime ayrı girmesi halinde İstanbul ve Adana büyükşehir belediyeleri iktidar blokuna geçiyor.

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Muhalefet için en kötü senaryo, iktidar “Cumhur İttifakı” olarak blok halinde seçimlere girerken, muhalefet partilerinin ayrı ayrı girmeleri…

İttifak yaparlarsa muhalif partilerin gücü yüzde 79'a ulaşırken, dağılmaları halinde bun oran yüzde 26'ya düşüyor.

Bu durumda CHP'nin büyükşehir belediye sayısı 7'ye düşerken, AKP'nin büyükşehir belediye sayısı 20'ye yükseliyor. Van, Diyarbakır, Mardin gibi 3 büyükşehir belediyesini de Yeşil Sol Parti kazanıyor.

Diğer partiler ise SIFIR çekiyorlar!

Muhalefet, öfkeyi, kini bir yana bırakıp, tek çıkış yolunun ittifak olduğunu idrak edebilecek mi acaba? İşte bütün mesele bu!

Türk Telekom bıktırıyor!

Hiçbir kuruluş için ben böylesine yoğun bir şikâyet görmedim.

Tüm Bodrum'da, özellikle Gündoğan'da Türk Telekom'a şikâyet yağıyor.

Türk Telekom'un interneti de, telefonları da doğru dürüst çalışmıyor.

Şikayetlerden bir örnek:

Bodrum Gündoğan'da bir sitede görevli Yılmaz Akyol “Site sahibinin kullanmam için bana tahsis ettiği 252 387 01 50 numaralı bir telefonum var. Haftalardır çalışmıyor. Dört defa başvurdum, gelen giden olmadı. Ayıptır! Sadece cep telefonuma ilgilendiklerine dair mesajlar geldi. Yalan! İlgilendikleri filan yok! İnsanlarla alay ediyorlar! Daha önce Türk Telekom'un internetini de kullanıyordum, o kadar bıktırdı ki, sonunda dayanamayıp iptal ettirdim. Telefonu da mecburen iptal ettireceğim. Çünkü hiç çalışmadığı halde her ay fatura geliyor, mecburen ödüyoruz.” diyor.

Çok sayıdaki diğer şikâyetler de bu mealde…

Türk Telekom'un 7 milyar liralık yatırım yaptığını açıklayan Üst Yönetici (CEO) Ümit Ünal, halkın şikâyetlerine çözüm getirmeli. Adamları maalesef hiç iyi çalışmıyor!

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