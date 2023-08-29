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Ülkede neler var neler yok?

Zaman zaman derin düşüncelere dalıyorum. Ülkemizdeki varlar ve yoklar gözkapaklarımın pembe ekranında dans ediyor.

Yokluklar ülkesi halindeyiz

Adalet yok…

Fikir özgürlüğü yok…

İnsanlarımızda para yok…

Hoşgörü yok…

Döviz yok…

Ülkedeki “Yok”lar sayfalar dolusu sıralanabilir.

Buna karşılık varlar da çok!

Adaletsizlik var…

İşsizlik var…

Enflasyon var…

Pahalılık var…

Cari açık (döviz açığı) var…

Bütçe açığı var…

Ağır vergiler var…

Boş vaatler var…

Nasihat var…

Sabır istemek var!

“Var”lar da sayfalar dolusu sıralanabilir…

★★★

Bütün bunlar kafamda dans ederken Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in rakamları geliyor aklıma…

TÜİK sanıyorum 85 milyon insanla dalga geçiyor. Açıkladığı rakamlar öylesine inanılmaz!

Gazetelerin birinde şöyle bir haber okudum:

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK Başkanı'na telefon ederek “Rica ederim gerçek neyse onu açıklayın, program yapamıyorum.” demiş.

Anlaşılan, Mehmet Şimşek bile TÜİK'e isyan etmiş… Çünkü bu haber daha sonra yalanlanmadı!

Aslında TÜİK'in işi çok zor… Son 4 yılda 4 başkan ve 20'ye yakın üst yönetici değiştirildi. Şimdi yönetim tekmeyi yememek için söz dinliyor!

★★★

Türkiye, son 5 yıldır uyguladığı bilim dışı modeller nedeniyle finansal kaynakları heba etti, ekonomiyi çökertti.

“Kurtarıcı” olarak göreve getirilen Mehmet Şimşek – Gaye Erkan ikilisinin (7.5 puanlık) son cesur faiz artırışı ekonomi dünyasına “iyi şeyler olacak” umudu yarattı. Ancak bu yeterli değil tabii ki…

“Faiz sebep, enflasyon sonuç” şeklindeki bilim dışı tez ve “Nass” politikalarıyla yıkılan ekonomiyi rayına sokmak için rasyonel (akılcı) politikalardan şaşılmaması, içte ve dışta güven havasının sağlanması gerekiyor.

Mehmet Şimşek – Gaye Erkan ekibi başarılı olmazsa halkımız daha çok acılar çekecek.

Onların başarılı olmalarını diliyoruz ama göreve geldiklerinden bu yana 2 ay 25 gün geçti, halkımızın daha da fakirleşmesinden başka bir şey görmedik!

Sabancı çiftine acil şifalar

Geçtiğimiz hafta sonu, yalnız iş dünyası değil; tüm Türkiye, üzücü bir haberle sarsılmıştı…

Yunanistan'ın Leros adasındaki deniz kazasında ağır yaralanan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ile eşi Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vuslat Doğan Sabancı'nın tüm ameliyatlarının başarılı geçmesi onları tanıyan-tanımayan herkesi sevindirdi.

Binlerce insanımıza iş sağlayan Sabancı ve Doğan ailelerinin evlatları olan Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın Türk ekonomisine önemli katkıları bulunuyor.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'nın, “Yaralıların durumu nedir?” diye soran gazetecilere “Çok şükür” diye cevap vermesi iş dünyasında ve çiftin yakınları arasında memnuniyet yarattı. Bu arada Aydın Doğan Vakfı da yaralıların sağlık durumlarının “İyiye gittiği” açıklaması yaptı.

Sabancı ve Doğan ailelerine “Geçmiş olsun” dileklerimi iletiyor ve Ali Sabancı -Vuslat Doğan Sabancı çiftine acil şifalar diliyorum.

Temel'in kaytan bıyıkları…

Temel politikaya atılır ve milletvekili olur. Daha fiyakalı görünmek için kaytan bıyık bırakan Temel'e kalabalık bir toplantıda rakip partiden bir kadın delege:

“Sizin fikirleriniz de, bıyıklarınız da hiç hoşuma gitmiyor!” diye hücum eder.

Temel kızmadan, tatlı bir gülümsemeyle cevap verir:

“Telaş etmeyin hanımefendi… Söz veriyorum, fikirlerimle de, bıyıklarımla hiç temasınız olmayacak!”

GÜNÜN SÖZÜ

Sadece okumak yetmez, insan meydan okumayı da bilmeli!