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Yemek yediği kabı pisletmek!

Bazı akılsızlar bindikleri dalı kesmeye çalışıyorlar.

O dal kesilirse kendileri de düşecek ama bu basit gerçeği görmeyecek kadar gözleri kararmış, çağ dışı düşünceler onları kör etmiş!

Türkiye Cumhuriyeti'ni yıpratmak için hem içten, hem dıştan darbeler geliyor.

Dışarıdan gelen darbeleri yıllardır göğüslüyoruz. Peki, ya içeriden gelen darbelere ne yapacağız?

Türkiye'nin toprak bütünlüğünün bozulmasını amaçlayan bu tür davranışlara iktidar sessiz kalırsa, yapacak fazla bir şey kalmıyor!

Hatay'da, Diyanet'in kadrolu imamı Halil Konakçı'nın hilâfet çağrıları ve laikliği hedef alması tam bir gericilik olayıdır!

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Bir zamanlar adamın biri “Kurtuluş Savaşı'nı keşke Yunan kazansaydı, dinimizi özgürce yaşardık” demiş, iktidardan ilgi ve sevgi görmüştü.

Savaşı Yunan kazansaydı, camilerde ezan bile okunamayacağını, tam tersine kilise çanlarının çalacağını düşünemeyecek kadar idrakten yoksun bir kişiydi… Fakat, ölünceye kadar iktidarın makbul adamı oldu, sarayın gözdeleri arasında yer aldı.

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Şimdi, adamın bir çıkmış öz be öz Türk yurdu Hatay'da “Fransız işgalini” övüyor.

Diyanet'in kadrolu imamı Halil Konakçı adında biri bu… Sosyal medyaya düşen bir videoda şöyle diyor:

“Hatay'ın çoğunluğu Arap'tı… Hatay 1938'e kadar Fransız işgalindeydi. Türkiye'de ezan yasağı 1932'de geldi. Fransızlar ezanı Hatay'ın Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. 1938'de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız kâfirinin yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar.”

Açıkça yalan söyleyen bu imam halkı düşmanlığa tahrik ediyor, “1932 yılında Türkiye'de ezanlar yasaklandı! 1938'de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu.” diyerek Türkiye Cumhuriyeti'ne iftira atıyor.

Üstelik bu kişi Diyanet'in kadrolu imamı ve Türk milletinin vergilerinden maaş alan biri…

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin hiçbir döneminde ezanı yasaklamadı. Camiler her zaman açıktı ve ezan sesleri hiçbir zaman susmadı.

Arap hayranı imam, anlaşılan ezanın Türkçe okunmasını “Ezan yasaklandı” diye çarpıtıyor. Namaza çağrı olan ezanın Arapça'dan başka bir dilde okunmayacağına dair hiçbir dinî hüküm bulunmuyor ve Kuran'da böyle bir emir yoktur!

Fransızların Hatay'da hoşgörülü bir yönetim sergilediklerini iddia ederek düşman işgalini öven imamın “Hatay'ın çoğunluğu Arap'tı” diyerek tarihi çarpıtıp, Hatay'ın bir Arap kenti, yani Suriye şehri olduğunu ifade etmesi densizliktir.

Türkiye Cumhuriyeti'nden aldığı maaşla karnını doyuran bu adam, yemek yediği kabı pisletiyor!

Kim bilir? Belki de ona “Aferin” derler!

Diyanet İşleri, Hatay'ın bir Arap şehri olduğunu iddia eden ve “Ezanlar yasaklandı” diyerek Türkiye Cumhuriyeti'ne iftira atan imam hakkında “İnceleme” başlatmış…

Dikkat ederseniz, “Soruşturma değil” sadece inceleme…

Hiçbir kıymeti harbiyesi yok. “Lâf olsun, torba dolsun” diye yapılan uyduruk bir işlem…

Din üzerinden Atatürk devrimlerini ve Cumhuriyet'i yıpratmak isteyen imam Halil Konakçı'ya kimse bir şey yapamaz! Neden?

Çünkü, Saray bu adama sahip çıktı da ondan!

Cumhurbaşkanı Danışmanı Oktay Saral, hilâfet çağrıları ve laikliği hedef alan imam Halil Konakçı'yı hararetle savundu.

Diyanet yetkililerine seslenen Saral “Hocaefendi” ifadesini kullanarak “Her daim onun yanındayız” dedi.

Şimdi siz söyleyin: İnceleme yaptığını açıklayan Diyanet İşleri şimdi, imam Halil Konakçı'ya herhangi bir ceza verebilir mi? Bu mümkün görünmüyor.

Kim bilir, belki de “Aferin” derler!

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