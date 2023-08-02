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Toplum çıldırdı!

Çıldırmak, aklını kaçırmak, delirmek, zıvanadan çıkmaktır.

Adeta cinnet geçiren toplumumuz denetlenemeyecek bir duruma geldi…

Her gün tabancalar patlıyor, bıçaklar çekiliyor, kanlı olaylar, yürek parçalayıcı trajediler yaşanıyor!

Yalnız ekonomik sorunlar değil, kuralsızlık, yasa tanımazlık, yönetim ve denetim eksikliği, ilkellik ve cehalet de toplumsal olayları çığ gibi büyütüyor!

21 yıldır ülkemizi yöneten siyasi iktidar bundan kendine bir pay çıkartır da ders alır mı, bilmiyorum. Fakat AKP döneminde her türlü olayın misliyle arttığı, hapishanelerin dolup taştığı bir gerçek!

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AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı 52 bin dolayındaydı…

Aradan geçen 21 yılda ülkede kat kat artan, büyüyen, gelişen şey sadece cezaevleri oldu. Yüzlerce yeni hapishane yapıldı, tutuklu ve hükümlü sayısı 289 bin artarak 341 bin 497 kişi oldu.

Bu artış hızı dünyada rekordur!

Başka alanlarda, bilimde, teknolojide, eğitimde rekor kıramıyoruz ama suçlulukta açık farkla rekortmeniz.

Şöyle basit bir inceleme yaptığımız vakit, iktidarın en başarılı olduğu işlerin başında yeni cezaevleri inşa etmek olduğunu görüyoruz.

Okul açmakta değil ama hapishane açmakta çok başarılıyız.

Toplam cezaevi sayısı 399'u buldu. Bu yıl hizmete girecek 20 yeni cezaeviyle birlikte Türkiye'deki toplam hapishane sayısı 419'a yükselecek.

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Dedik ya, toplumumuz çıldırmış gibi… Her gün tabancalar patlıyor, bıçaklar çekiliyor, pompalı fişekler ateşleniyor, insanlar ölüyor.

Dün sadece son 24 saatin olaylarını yansıtan SÖZCÜ'nün kardeş kuruluşu kardeş Korkusuz Gazetesi'ndeki haber başlıkları Türkiye'nin aynası gibiydi…

Aynalar yalan söylemez, ortada ne varsa onu yansıtır.

Altta, Korkusuz Gazetesi'nden bazı başlıklar naklediyorum. Bu birkaç örnek bile toplum olarak hal-i pür melâlimizi (acınacak halimizi) gösteriyor. Okuyalım…

Son 24 saatin bazı olayları!

■ Türkiye'de ekonomik krizin bunalttığı vatandaş sorunu silahla çözüyor!

■ Ülkede 25 milyon kişi ruhsatsız silah kullanıyor. 2,5 milyon kişide ruhsatlı silah var.

■ Kastamonu'da 16 yaşında iki çocuk taksi şoförünü bıçakla öldürdü.

■ Adana'da panelvana ateş açtılar, bir ölü var.

■ Mardin'de husumetli aileler birbirlerine kurşun yağdırdı, 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.

■ Batman'da ufak bir tartışma ölümle sonuçlandı.

■ Karaman'da, evinin önünde canına kıydılar.

■ Kars'ta 3 kardeşe takside kurşun yağdırıldı, 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

■ Kayseri'de, tartıştığı kişiye sinirlenip bacağından tabancayla vurdu.

■ Adana'da, kiraladıkları arabayı izinsiz alan arkadaşlarını öldürdüler.

■ Kayseri'de, genç şarkıcının sır ölümü.

■ Antalya'da, Hostes Merve'ye kıskançlık kurşunu… Sevgilisi, hem hostesi, hem kendini öldürdü.

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Durum her gün böyle… Bunlar sadece son 24 saat içinde meydana gelen kanlı olayların bir bölümü… Tüm cinayetleri, hırsızlık, soygun, vurgun olaylarını nakletmeye bu sütunlar yetmez!

2023 yılı boyunca bugüne kadar 1938 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. Tabanca ve tüfekle vurularak ölenlerin toplam sayısı 1200, yaralı sayısı ise 1960 kişi…

Hiçbir ülkede böylesine yoğun şiddet ve denetimsizlik yok…

Doğal olarak “Toplumumuz çıldırıyor mu, nedir” diye düşünmeden edemiyoruz.

TEBESSÜM

Sapığın savunması!

Hakim, taciz suçundan yargılanan sapkın adamı azarlar:

“Polis seni ‘seri sapık' diye yakaladı. Kadın-erkek demeden 10'dan fazla insana cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyorsun. Ne diyeceksin bu iddiaya?”

Adam arsızca gülerek “Bu sapıklık değildir hakim bey” der “Bu durum benim insanları ne kadar çok sevdiğimin kanıtıdır. Beraatımı istiyorum.”

GÜNÜN SÖZÜ

Tanrı akılsızlara ağızı konuşmaları için değil, yemek yemeleri için verir.