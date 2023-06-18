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14 günde oy tercihini niçin değiştirdiler?

Seçimlerden sonra CHP tarafından yapılan açıklamalarda da “Sandıklarda bir şey olmadı. Her şey kontrolümüz altında” denildi. Ancak, sadece Şanlıurfa'da 27. Dönem milletvekili Ali Şeker, kadınların hiç sandığa gelmeden yerlerine imza atılıp oy kullanıldığını belirlemişti. Milletvekili seçilen Mahmut Tanal, sandıkta 14 Mayıs'ta kadınların yerine parmak basıldığını, 28 Mayıs'ta ise parmak izinin yerini “Sahte imzalar” aldığını belirledi. Yapılması gereken kadınların yerine kimlerin imza attığının ortaya çıkarılması, parmak izlerinin karşılaştırılması olmalı. Ama bu konulara hiç girilmiyor.

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmıştı. Adayların yüzde 50 artı 1'i elde edememesi nedeniyle seçimin ikinci turu 28 Mayıs'ta gerçekleştirilmişti. İki seçim arasında hangi sandıklarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyunun azaldığı belirlenmiş ve bu sandıklarda Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan arasında oluşan oy farkının değişimi inanılmaz ölçüye varmış. İki Seçim arasında Kılıçdaroğlu aleyhine en az 5 fark olan sandıklar dikkate alınıp hesaplama yapıldığında 51 bin 559 sandık belirlendi. Bu sandıklarda Kılıçdaroğlu aleyhine oluşan oy farkı 648 bin 992'yi buldu.

BÖYLE TERCİH OLUR MU?

Polimetre yöneticisi Mehmet Günal Ölçer, CHP'den aldığı bilgilere dayanarak yaptığı araştırmanın ilginç sonuçlar verdiğini belirtti. “Oy kullanan seçmenin, iki seçim arasında geçen 14 günde tercihlerinde oluşan değişikliklerin mantıklı bir açıklaması yok. Bu tür sandıklar vereceğimiz örneklerle sınırlı olmayıp daha yüzlercesi vardır. Yapılması gereken, bu sandıklarda oy kullanan seçmenlerle yüz yüze konuşup oy sayılarındaki bu anlamsız değişikliklerin nedenlerinin ortaya çıkartılmasıdır” diyor. Şimdi, çarpıcı örneklerden bir kaçını aktaralım:

-Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Demirli mahallesinde 1124 numaralı sandık: Milletvekilliği için seçiminde CHP birinci parti oldu. Oy kullanan seçmen sayısı 276'dan 277'ye çıkıyor.

14 Mayıs'ta 10 oy alan Erdoğan, 28 Mayıs'ta 263 oy alıyor (Artış: +253), 14 Mayıs'ta 265 oy alan Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta 13 oy alıyor (Azalma: -252). Yani, iki seçim arasında Kılıçdaroğlu aleyhine (-505) oy fark oluşuyor.

-Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Yüksek Mahallesi 1411 Numaralı sandık: Milletvekili seçiminde Yeşil Sol Parti (YSP) birinci parti oldu. Oy kullanan seçmen sayısı 271'den 272'ye çıkıyor.

14 Mayıs'ta 18 oy alan Erdoğan, 28 Mayıs'ta 129 oy alıyor (Artış: +111), 14 Mayıs'ta 251 oy alan Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta 141 oy alıyor (Azalma: -110). Yani iki seçim arasında Kılıçdaroğlu aleyhine (-221) oyluk fark oluşuyor

-Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Akyıldız köyü 1208 numaralı sandık: Milletvekili seçiminde YSP birinci parti oldu. Oy kullanan seçmen sayısı 209'dan 219'a çıktı.

14 Mayıs'ta 17 oy alan Erdoğan, 28 Mayıs'ta 132 oy alıyor (Artış: +115), 14 Mayıs'ta 189 oy alan Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta 87 oy alıyor (Azalma: 102). İki seçim arasında Kılıçdaroğlu aleyhine (-217) oyluk fark oluştu.

-Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Beyçeri mahallesinde 1103 numaralı sandık: Milletvekili seçiminde bağımsız aday birinci oldu. Oy kullanan seçmen sayısının 116'dan 112'ye azaldı. 14 Mayıs'ta 5 oy alan Erdoğan, 28 Mayıs'ta 107 oy alıyor (Artış: +102)

14 Mayıs'ta 109 oy alan Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta 5 oy alıyor (Azalma: 104). İki Seçim arasında Kılıçdaroğlu aleyhine (-206) oyluk fark oluştu.

-Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Okaylar Mahallesinde 1141 numaralı sandık: Milletvekili seçiminde AKP birinci parti oldu. Oy kullanan seçmen sayısı 274'ten 272'ye indi.

14 Mayıs'ta 158 oy alan Erdoğan, 28 Mayıs'ta 250 oy aldı ve (Artış: +92) oldu. 14 Mayıs'ta 115 oy alan Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta 15 oy aldı (Azalma: 100) oldu. İki seçim arasında Kılıçdaroğlu aleyhine (-192) oyluk fark oluştu.

-Mardin'in Derik ilçesine bağlı Yazıcık mahallesinde 1136 numaralı sandık: Milletvekili seçiminde bağımsız aday birinci oldu. Oy kullanan seçmen sayısı 238'den 240'a çıktı.

14 Mayıs'ta 48 oy alan Erdoğan, 28 Mayıs'ta 141 oy aldı ve (Artış: +93) oldu. 14 Mayıs'ta 184 oy alan Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta 86 oy aldı ve (Azalma: 98) olarak gerçekleşti. İki seçim arasında Kılıçdaroğlu aleyhine (-191) oyluk fark oluştu.

-Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde 1078 numaralı sandık: Milletvekili seçiminde CHP birinci parti oldu. Oy kullanan seçmen sayısı 200'den 195'e indi.

14 Mayıs'ta 12 oy alan Erdoğan, 28 Mayıs'ta 100 oy alıyor (Artış: +88), 14 Mayıs'ta 186 oy alan Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta 92 oy alıyor (Azalma: 94) olarak gerçekleşiyor. İki seçim arasında Kılıçdaroğlu aleyhine (-182) oyluk fark oluştu.

BU DEĞİŞİKLİKLER NORMAL Mİ?

Mehmet Günal Ölçer, bu örnekleri verince, kendisine, “14 günde bu kadar farklı tercih değişikliği normal mı?” diye sordum. “Normal değil. Bu durum sandıklarda bir şey olduğunu gösteriyor. Kişilerin tercihlerinin 14 gün içinde bu kadar yoğun bir şekilde değişmesi olanaklı olmadığına göre; ya bu sandık tutanakları hatalıdır, ya da seçmenler oylarının kontrolüne sahip değildir” dedi.

Biz, 7 sandık örneği verdik. Ölçer, benzer yüzlerce sandık göstermenin mümkün olduğunu belirtiyor. Bu sandıkların bir başka özelliği de Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Şırnak, Hakkari ve Van illerinde yoğunlaşması. 28 Mayıs ve 14 Mayıs seçimleri arasında Kılıçdaroğlu aleyhine fark oluşan sandık sayısı 51 bin 559 olarak hesaplandı. Bunun toplam sandıkların yüzde 26.8'i olduğunu da ekleyelim.

Bu sonuçlar bile “Seçimlerde bir şey olmamış olsa bile, bir şeyler olduğunu” gösteriyor. Bazı CHP yetkililerinin “Sandıklarda bir şey olmadı” demek yerine, bu bulguları araştırmasında fayda var. Oylar, 14 günde neyin karşılığı olarak, neden böyle değişti?