6’lı masanın, saray planı
Hayatımıza “6'lı masa” girdi. Birbirlerine benzemeyen, farklı görüşleri olan ve kolay kolay bir araya gelemeyeceği söylenen 6 siyasi partinin lideri yaklaşık bir yıl önce yuvarlak masa etrafında toplandı ve “Güçlendirilmiş parlamenter sistem” oluşturulması için yola çıktı. İktidar, yoluna devam eden “6'lı masa”yı dağıtmak için değişik taktikler denedi. Ancak başarılı olamadı.
Anayasa değişikliği taslağı hazır. “Ortak Politikalar Mutabakat Metni” 9 ana başlıkta toplandı. Tam 2 bin 300 hedef yer aldı. Bunların çoğu yıllardır konuşulan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen, bazıları ise “İtibardan tasarruf edilmez” denilip muhalefetin “Savurganlık” olarak nitelediği konular. Dün mutabakat metni özetleri alkışlarla karşılandı ve ortaya çıktı ki, halkımız savurganlık istemiyor. Konuşmacılar “yapacağız”, “edeceğiz” dedikçe alkışlar daha da yükseldi.
HERKESE AYNI ALKIŞ
Ankara Ticaret Odası Congresium dün önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. 3 bin 200 kişilik salon dolduğu gibi, yer yokluğundan içeriye giremeyenler de az değildi. Televizyonların canlı yayın yapabilmesi için her türlü olanak sağlanmıştı. Aralarında TÜSİAD'ın da bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de salondaydı.
6'lı masanın liderleri gibi, gelen partililer de birbirine alabildiğine saygılı. Salona önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Alkışlar… Alkışlar… DEVA lideri Ali Babacan geldi. Aynı alkışlar. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal giriş yaptı, aynı alkışlar. Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu için de aynıydı. Şu anlaşılıyor, salonda bulunanlar, her partinin liderine aynı sevgiyi gösterdi. Bu birliktelikle, bu uyumla devam edilirse, 6'lı masa seçime kadar önemli bir yol almış olacak.
İNSANLARIN ÖZLEMİ
“Ortak Politikalar Mutabakat Metni” 6 siyasi partinin destekleyeceği cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesinin ve seçimlerden sonra uygulanacak hükümet programının ana omurgasını oluşturuyor. Bu vizyonu hayata geçirmek üzere 2 Ekim 2022 tarihindeki toplantıda kararlaştırılan 9 ana başlık altında ve 75 alt başlıkta 2 bin 300'den fazla somut hedef, politika ve projeler de tam bir uzlaşma içinde belirlendi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, ortak politikanın hukuk, adalet, yargı bölümlerinin yanı sıra yolsuzlukla nasıl mücadele edileceğini anlattı. İnsanlar haksızlıklardan, hukuksuzluklardan, adam kayırmadan bıkmış olacak ki, Faik Öztrak'ın, onca önemli açıklamalarından çok, şu iki konu büyük alkış aldı:
-“Mülakat uygulamalarına son verecek, yazılı sınavda en yüksek puan alandan başlamak üzere personel alımı yapılmasını sağlayacağız.”
-“Yolsuzluktan elde edilen ve yurtdışına kaçırılan gelirleri, ülkemize geri getirecek, bu çerçevede ‘Malvarlıklarının geri alınması ofisi' kuracağız.”
ÇANKAYA YOLUNDA
İbrahim Çanakçı, 6'lı masada ekonomi, finans ve istihdam konularında yapılan çalışmalarda yer almıştı. “Enflasyonu iki yıl içinde en düşük, tek haneye kalıcı bir biçimde indireceğiz”, “Türk lirasına yeniden itibar ve istikrar kazandıracağız”, “Milli gelirimizi 5 yılın sonunda en az iki katına çıkaracağız”, “Aşırı yoksulluğu sıfırlayacağız” gibi önemli hedefler içeren konuşmasında asıl alkışlanan şu sözleri oldu:
“İtibar gerekçesine sığınılarak gerçekleştirilen tüm gereksiz harcamalara son vereceğiz. Cumhurbaşkanlığını Çankaya Köşkü'ne taşıyacağız. Cumhurbaşkanlığı'na bağlı sarayları, köşk ve yalıları halka açacağız. Cumhurbaşkanlığının kullanımındaki uçak sayısını azaltacağız. Bu uçakları satıp yerlerine orman yangınlarına karşı kullanılmak üzere yangın söndürme uçakları alacağız.”
HER KESİME
Metinde hemen her kesime dönük hedefler de yer alıyor. Örneğin işyeri kira ödemelerinde stopaj oranı sıfırlanacak. Çalışanlar üzerindeki vergi ve sigorta prim yükü indirilecek. Şoför esnafının 10 yaşın üzerindeki araçlarının yenilenmesinde ÖTV alınmayacak. Varlık barışı uygulamasına son verilecek.
Çiftçiler için de önemli müjdeler vardı. Tarım ürün alım fiyatları ekim öncesi ilan edilecek. Girdi destekleri, çiftçi tarlasını sürmeden, süt sağılmadan, besi hayvanı kesime gitmeden önce verilecek. Tarımda çalışan kadın ve 30 yaş altındakilere sosyal güvenlik prim desteği yapılacak. Bunlar birkaç örnek.
GENELKURMAY VE ÖĞRENCİLER
Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurullar ve ofisler lağvedilerek görev ve yetkileri ilgili bakanlık ve kurumlara devredilecek. Bir de açılacak olanlar var. Örneğin askeri liseler, Harp Akademileri, kurmay subay, subay ve astsubay yetiştiren tüm okullar yeniden açılacak. Kuvvet komutanlıklarının Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınıp yeniden Genelkurmay Başkanlığı'na bağlanması da ortak metinde yer alıyor.
Tabii ki öğrenciler hiç unutulmadı. İlkokul eskiden olduğu gibi 5 yıla çıkarılacak. Tüm öğrenci ve gençlere aylık 5 GB internete ücretsiz erişim olanağı sağlanacak.
Evet, 2 bin 300 hedef var. Ancak, bunların gerçekleştirilmesi için 6'lı masanın, önce iktidar olması, göstereceği adayın cumhurbaşkanı seçilmesi gerekiyor. Partilerin birbirini iğneleyici konuşmalar yapmaması da bütünlük için son derece önemli.
6'lı masa her şeyi açıkladı. Açıklanmayan, cumhurbaşkanı adayı olarak kimi gösterecekleri, seçime nasıl girileceğidir. Onların da eli kulağında…