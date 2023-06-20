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Abdüllatif Şener SÖZCÜ’ye konuştu: O sözleri, kafa bulmak için söyledim

Refah Partisi döneminde Maliye Bakanlığı, AKP döneminde Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2018 seçimlerinde CHP'den Konya Milletvekili seçildi. Son seçimde aday gösterilmedi. Televizyonda, “İlk turda Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na değil, ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'a, ikinci turda ise geçersiz oy kullandım” dedi. Meslektaşımız Barış Pehlivan, konuyu araştırdı ve Şener'in oy kullandığı sandıktan “Geçersiz oy” çıkmadığını belgesiyle ortaya koydu.

Abdüllatif Şener, seçim dönemi ve sonuçlarıyla ilgili NTV'de yaptığı açıklamadan sonra, Halk TV'de Sansürsüz programına davet edildi. Şener, “Bir saatlik bir program olmasına rağmen yayında benim baskın çıkmam üzerine programın süresini uzattılar ve saat 23.00'te alınması gereken konukları da beklettiler. Süremi iki kez uzatıp üçüncü saate taşıdılar.” dedi. Ben de “Kılıçdaroğlu'na oy vermedim” açıklamasını neden yaptığını sorduğumda “Kafa bulmak için” dedi ve şunları ekledi:

ANAYASAYA AYKIRI

“Ben bir kere Çankaya seçmeniyim. Çankaya'da başka bir siyasi partinin adayının ön sıralara konulması nedeniyle binlerce CHP seçmeni partisine oy vermedi. Siz her bildiğinizi yapacaksınız, sonra seçmene ‘tıpış tıpış gidip oy kullanacaksınız' diyeceksiniz. Neden oy vermediğini Çankaya seçmenine sorsunlar. Siz her türlü hinliği yapacaksınız, adayı dayatacaksınız ama buna herkes uyar mı?

Programa davet edilen konuğa kime oy verdiği sorulur mu? Bunu açıklaması için zorlanır mı? Birincisi Anayasa açık, kimin kime oy verdiği bilinmemesi gerekir. İkincisi yine Anayasa'ya göre kimse inancını, dinini, siyasi görüşünü söylemeye zorlanamaz. Bunlar Anayasa'ya aykırıdır. Bana da yayında Anayasa'ya aykırı sorular soruldu. Ben de onların o sorularına karşılık o cevapları verdim.

Meclis'te de bazı konular Anayasa'ya aykırı olmasına rağmen CHP sessiz kaldı. Örneğin Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığı Anayasa'ya aykırı. Buna parti sesini çıkarmadı. Hatta çıkaranları uyardılar. Cumhuriyet gazetesi seçimden 20 gün önce benden görüş istedi. Görüşlerimi söyledim ama hemen uyarıldım.

TONGAYA BASTIRMAK

Daha önce bir televizyonda programa katılmışım. Bununla ilgili başka bir televizyona davet edildiğim için gelmişim ve konuşuyorum. Önce soruları iyi niyetli olarak düşünüyordum. Ancak anladım ki beni tongaya düşürmek, sansasyonel bir şeyler söyletmek istiyorlar. Başta iyi niyetli olarak gördüğüm tavırlarında değişiklik olunca ondan sonra böyle şaşıracakları şeyler söyledim. İyi niyetli bir program değildi.”

Abdüllatif Şener bu sözlerinden sonra kendisine yönelttiğim sorulara “Çok bir şey söyleyip de yeni tartışma yaratmak istemiyorum” dedi. Şener, milletvekili olarak üzerine düşeni yaptığını belirtti ve şunları söyledi:

“TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nun gecesi-gündüzü yok. O komisyonda hiç devamsızlığım olmadan çalıştım. Benim aday olduğum dönemdeki seçimlerde CHP oyları düşmüş ancak benim adaylığımda Konya'da oylar düşmedi, yarım puana yakın artış oldu. Daha önce bir milletvekili çıkarılırken, bu kez iki milletvekili çıkarıldı. Dolayısıyla ben görevimi yaptığımı düşünüyorum.”

HER PARTİDEN TEKLİF ALDIM

Abdüllatif Şener, AKP'den ayrıldıktan sonra da değişik partilerden kendilerine katılması için öneriler aldığını belirtti ve o süreçte yaşadıklarını şöyle anlattı:

“2007 seçimlerinde AK Parti'den Başbakan Yardımcılığı yaptım. Görevdeyken aday olmayacağımı söyledim. Bu ülkede aylarca tartışma konusu oldu. Gece 24.00'den 02.00'ye kadar Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan aday olmam için beni ikna etmeye çalıştılar. Olmadım.

2015 seçimlerinden önce CHP'li bir kadın milletvekili, genel başkan yardımcılığını kurultay öncesi gündeme getirdi. O görevde siyaset düşünmediğimi söyledim. Saadet Partisi defalarca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmam konusunda önerilerde bulundu. Kabul etmedim. Daha sonra 2015 Kasım seçimlerinde, ağabeyimin vefatı nedeniyle Kılıçdaroğlu taziyede bulunmuştu. Teşekkür için kendisine gittim. Kemal Bey, beni partilerinde görmek ve milletvekili adayı yapmak istediklerini söyledi. Ben de memnun olacağımı söyledim. Önce aday listesinde Gaziantep birinci sıraya konulduğum duyumunu aldım. Ama listede yer almadım.

2018 seçimlerinde önce Düzce'den, ardından Bolu Milletvekilliği adaylığını önerdiler. İkisini de kabul etmedim. 10 gün sonra Konya'dan aday olmam önerildi. Bunu inceleyeceğimi söyledim. Vaktin olmadığı, 15 dakika sonra genel başkan listesinin parti meclisine sunulacağı söylendi. Ben de fazla düşünmeden ‘peki' dedim. Böylece CHP'den Konya adayı gösterildim. Milletvekilliğimde dolaşmadık köy bırakmadım. Oyumuzu da artırdım.”

HEM MHP'DEN, HEM HDP'DEN

2015 yılı Haziran seçimi öncesi MHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı aracılığıyla da kendisine milletvekili önerisi geldiğini, ancak bunu kabul etmediğini kaydeden Şener açıklamasını şöyle sürdürdü:

“2018'de İYİ Parti, Nisan kongresi öncesi, genel başkanın görevlendirmesiyle Aytun Çıray benimle görüşmek için geldi. Genel başkan yardımcılığı verilecekti. Benim açımdan bir partiye girmek önemli değil, partiye girdikten sonra onurumla orada ayakta kalabilmek önemli. Meral Hanım'a da davetinden dolayı teşekkür ettim.

2018 seçimlerinden önce bir HDP'li bir grup başkan vekili ve bir genel başkan yardımcısı ziyaretime geldi ve bana milletvekilliği teklifinde bulundular. Bu öneriyi de uygun bulmadım. Şimdi buradan neyi anlıyoruz, amacım milletvekilliği değil. Milletvekili meraklısı değilim. Geçen dönem parlamentonun en kıdemli milletvekili bendim.”

NEZAKET BEKLEDİM

2023 seçiminde aday gösterilmemesine değil, gerekli nezaketin gösterilmemesine üzüldüğünü kaydeden Abdüllatif Şener, CHP'den kopuşuyla ilgili şunları anlattı:

“Milletvekili adayı gösterilmeyebilirim. Ama listeye giremezsem bile bu konuda da nezaket gösterilmesini beklerim. Ancak liste belli olunca Kemal Bey ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Bey aradı. Seçimi kazandıktan sonra bu konuyu telafi edeceklerini, daha farklı bir görev verileceğini söylediler. Oysa bunlar listeler açıklandıktan sonra değil, liste açıklanmadan önce söylenmeliydi. Bu sürecin ayrıntısına daha fazla girmeye gerek görmüyorum.”

“KAFA BULDUM”

Bir üniversiteye rektör yapılacağına ilişkin haberlerden bilgisinin olmadığını, siyasetle ilgili de bir planının bulunmadığını kaydeden Şener, “Siyasette buraya kadar” dedi.

“Cumhurbaşkanlığı ikinci tur oylamasında geçersiz oy kullandığını” niçin açıkladığına ilişkin soruya Şener şu karşılığı verdi:

“Bana göre programda yayın adabına uyulmadı. Çapraz sorular yöneltiyorlardı. Ben de kafa bulmak için onları söyledim. İkinci turda geçersiz oy kullandığımı söyleyince, oy kullandığım sandıktan geçersiz oy çıkmadığını ilişkin tutanağı açıkladılar. Tutanaklarla, sandıktan çıkan her zaman aynı olmaz.”

ŞU YÜZDEN ELEŞTİRİLİYORUM

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na birinci turda oy vermediğini, ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını televizyonda açıklayan Abdüllalatif Şener, hakkındaki eleştirilerin nedenini de şöyle açıkladı:

“Bir oy verip vermeme konusunun bir hafta boyunca yoğun bir şekilde tartışılıyor olması Abdüllaltif Şener isminin siyasi önemini gösterir. Kemal Bey, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıyken kendisine oy veremediği için yapılan tartışmalar bile bu kadar olmamıştı. CHP'nin yaptığı hataların kamufle edilmesi için sözlerim bir araç haline getirildi. Önce kendi yanlışlarının muhasebesini yapsınlar. Bu eleştirilerimi basın da bu çerçevede değerlendirmeli.”

Abdüllatif Şener, programcıların sorularına karşı kafa bulmak için bu açıklamaları yaptığını söylüyor ama her biri birbirinden deneyimli gazeteciler, televizyonlar sorulması gereken sorular sordular. Hadi onlarla “Kafa buldun” peki sizi izleyen onbinlerce insanla da mı kafa buldunuz?