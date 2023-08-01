PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Akşener’in ürküten sessizliği

31 Mart 2024'de yapılacak yerel seçimlerle ilgili siyasi partiler arayış içinde. Geçen seçimde CHP ile güç birliği yapan İYİ Parti'nin, yönünü AKP'ye çevirdiği, partisinden yapılan açıklamaları Genel Başkan Meral Akşener'in onaylayan bir tavır içinde olduğu değerlendiriliyor. Ancak, parti yönetimi izlenecek politika konusunda henüz karar almadı. Bakalım, Akşener'in sessizliği nereye kadar devam edecek ve partisinden nasıl bir karar çıkacak.

Çoğu belediye başkanı gibi belediye meclis üyeleri de belediye mevzuatı konusunda bilgiye sahip değil. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sohbetimizde, meclis üyelerinin görevleriyle ilgili olarak eğitimden geçirilmesini planladıklarını söyledi. Büyükşehir Yasası, Eskişehir'in efsane Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in deyimiyle, “Hem bir ayağı yok, hem de bir kanadı kırık.”

HATALARLA DOLU

Büyükerşen, mevcut Yerel Yönetimler Yasası'nın demokrasiyle bir ilgisi olmayan hatalarla dolu olduğunu belirtiyor ve şunları söylüyor:

“İkili meclis sistemi var. Büyükşehir ve ilçe belediye meclislerinden oluşan ikili bir meclis sistemimiz var. Büyükşehir belediyesinin meclis üyesi seçilmiyor. Ama sistem öyle bir sistem ki; ilçe belediye meclisinin aldığı kararlar geçerli değil. Bütçeleri dahil, kendi yetkilerine bırakılan 1/1000'lik planlarını kabul etseler bile geçerli değil. Onun yürürlüğe girebilmesi için Büyükşehir Belediye Meclis'inden geçmesi lazım.

Ama gel gör ki Büyükşehir belediyesinin de seçilmiş bir Belediye Meclisi yok. İlçe belediye meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanları iki rol oynuyor. Yani tiyatro gibi aynen. İlki seçildikleri zaman hepsi ilçe belediye meclis üyesi. Büyükşehir belediyesi binasına gelince Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi gibi rol yapıyorlar.”

BU YASA DÜZELTİLMELİ

12 Eylül 1980 askeri harekatından önce millet meclisi ve Cumhuriyet senatosu vardı. Ama gelin görün ki batıdan aldığımız ve o ülkelerde tıkır tıkır işleyen her modeli kendi siyasi çıkarlarına göre bozuyor. O yüzdendir Atatürk, batıdan aldığı kanunların hiçbir noktasını değiştirmemiş ve aynen uygulatmıştı.

Seçimler öncesi Büyükşehir Yasası'nda değişiklik yapmanın zamanıdır. Yasa, bir ayağı olmayan, bir kanadı kırık halden kurtarılmalı.

Partisinden önce İYİ Parti Milletvekili kimi destekleyeceğine karar verdi

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, kimin Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterileceği belli olmamasına rağmen, “AKP adayının desteklenmesi” gerektiğini açıkladı. Başkan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in bu çağrıya karşı verdiği cevabı da Pazar günü bu köşede yayımlamıştık. Milletvekili Hatipoğlu, “Benim de söyleyeceklerim var” dedi. “Buyurun” dedim. İşte sözleri:

“Sayın Hocam açıklamamla ilgili olarak, ‘zengin çocuk, siyasi sorumsuzluk yapmış' demiş. Sayın Yılmaz Büyükerşen'in, son döneminde Eskişehir'de hizmetler açısından büyük kan kaybı yaşadığı tüm Eskişehir'in malumudur. Kendisi belediyeye haftada 1-2 gün uğrayabiliyor. Büyükerşen'in kente büyük hizmetleri oldu. Bunu asla inkar edemeyiz.

ALTIN KAŞIKLA DOĞMADIM

Ancak 2024-2029 dönemimi geçirebilecek, fayda sağlayabilecek yaşı artık ne yazık ki aştı. Bu yadsınamaz bir gerçek. Daha genç, birikimli, kentimize ivme kazandıracak birisi neden olmasın? Şimdi koca Eskişehir'de Yılmaz Hoca'dan başka bir kişi yok mu yani belediye başkanlığı yapabilecek? Zenginlik konusuna gelince: Ben ağzımda altın kaşıkla doğmadım. Ailemiz kent merkezindeki bir dükkandan, sanayi kuruluşu doğurdu. Bende dişimle tırnağımla çalıştım. Bizim işimizin altında emek, harcanmış on yıllar yatar.

Tartışma yaratan sözlerim bağlamından koparılmaya çalışılıyor. Size özetleyeyim: 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti olarak CHP ile ittifak yaptık. İzmir, Kadıköy, Beşiktaş gibi CHP kaleleri dışında, CHP her belediyeyi İYİ Parti oyları ile kazandı. Peki İYİ Parti'de hangi belediyeler var? 11 tane büyükşehir biz olmadan kazanılabilir miydi?

SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM

2024 yerel seçimlerinde ittifak yapılacaksa bu durum 2019'daki gibi olmamalı. Madem İYİ Parti olmadan kazanılamıyor, o zaman İYİ Partinin de çıkarları gözetilecek arkadaş! Ha gözetilmiyorsa o zaman diğer ittifak seçeneği yada ittifaksız seçime girme olasılıkları da masada olmalı. Bu sözlerimin arkasındayım.

Eskişehir özelinde CHP grubunun, İYİ Partiye karşı aşırı derecede nobran, sevimsiz bir tarzı var. Madem ittifakız, bu tavır neden? Sadece Yılmaz Hocanın size verdiği mülakat bile buna örnek. Neymiş, aslında 4 vekil çıkartabilirlermiş de, ben gelmişim. Hayır arkadaş! Eğer ittifak olmasaydı İYİ Partinin Eskişehir'de oyu yüzde 25, vekil sayısı 2 olacaktı. Bunu kendisi de adı gibi biliyor. Son olarak, Yılmaz Hocam, ‘Ben hala belediye başkanlığını yürütebilirim. Akıl yaşta değil başta' demiş ya, bende buna çok güldüm.”

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, yerel seçimlerde CHP ile birlikteliğe karşı olduğunu ve Eskişehir özelinde AK Parti ve MHP'nin desteklenebileceğini söyleyen İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun açıklamalarının partinin kurumsal kimliğini temsil etmediğini belirtti.

HER TÜRLÜ ENGEL

Hatipoğlu, CHP'li belediyelere haksızlık yapıyor. Bugün bir çok ilde, belediyelerin üst düzey yöneticileri İYİ Parti kontenjanından.

CHP'li belediyelerin yapmak istediği hizmetlerin iktidar eliyle nasıl engellendiği, buldukları uygun koşullu kredinin bile kullandırılmadığı gerçeğini Hatipoğlu da mutlaka biliyordur. “Yeterli hizmet alamıyoruz” derken bu durum göz ardı edilmemeli.