PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ankara’nın yeni tartışma konusu

Diyanet İşleri Başkanlığı kayıtlarına göre ülkemizde 89 bin 817 cami bulunuyor. Bazı tarikat ve cemaatlerin yaptırdığı ama devirleri yapılmayan camilerle bu sayı 100 bini geçiyor. Diyanet'in 137 bin 563 personeli bulunuyor. Ankara'da cami sayısının 3 bin 100'den fazla olduğunu da belirtelim.

Ankara'da nerede uygun bir arsa varsa, “Burası okul arsası” demeden dernek kuruluyor, cami yapımına başlanıyor. Artık “Yer bulamadım” demek yok. Bugün bakanlıkların bahçelerinde de minareli camiler var. İnşaat yaptırmayı seven bürokratların önceliği, cami oluyor. İşin garibi, bu yapılırken tarihi binaları yıkıyorlar.

10 BİN KİŞİLİK CAMİ

İhtiyaçtan fazlası cami yapılmasına, konuştuğum Diyanet yetkilisi de karşı olduğunu söyledi. “Yapılmaması gerektiğini” söyledikleri zaman “Siz camiye karşı mısınız?” diye eleştiriliyor. Ankara'nın havaalanı yolunda belediye milyonlarca lira harcayıp 10 bin kişinin aynı anda namaz kılacağı bir cami yaptırdı. Camide bırakın 10 bini, 10 kişiyi bile göremezsiniz.

İnsanlar cami yapımına değil, ihtiyaç olmamasına rağmen cami yapımına karşı çıkıyor. Buna Diyanet de karşı. “Okul ihtiyacı var. İkili öğretime yeniden geçildi. Sınıf mevcutları 40'ı geçti” dediğinizde okulun devlet tarafından yapılmasını öneriyorlar.

LİSE ARAZİSİ DİYANET'E

11 Haziran 2023'te Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, başkentin ilk ve en önemli eğitim yerleşkelerinden biri olarak planlanmış Beşevler'in kalbinde, Gazi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi başta olmak üzere eğitim kampüslerini içeren bu alana cami yapılmasını oy birliğiyle kabul etti.

Türkiye'nin ilk uygulamalı hizmet veren Otelcilik Okulunun yıkılıp yerinin ibadet alanına dönüştürülmesi için 2016'da plan değişikliği yapılmıştı. Bu karara mahalle sakinleri itiraz etti ama, meclis kararını değiştirmemişti. Ankara Mimar Odası tarafından, kararın iptali için dava açıldı ve plan değişikliği mahkeme tarafından iptal edildi.

Konu kapandı sanılırken 2019 yılında yine eğitim alanını ibadet alanına dönüştürecek şekilde plan hazırlığı yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy çokluğu ile değişiklik önerisi benimsendi. Ankara Mimar Odası, plan değişikliğini yine yargıya taşıdı. Dava süreci devam ederken yerel seçimler sonucu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı değişti.

“ORADA, İHTİYAÇ YOK”

Bu değişiklikle planının da değişeceği beklendi. Ancak öyle olmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, savunmasında Oda'nın yaptığı başvurunun reddedilmesini, kullanımın eğitim alanından ibadet alanına dönüştürülmesini istedi. Buna rağmen yargı önce plan hakkında yürütmenin durdurulmasına, daha sonra ise planlama ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle 2022 yılının Haziran ayında planın iptaline karar verdi. Kararın gerekçesinde şöyle denildi:

“Kurum görüşleri haricinde, plan değişiklik gerekçesini açıklayan nesnel, teknik ve bilimsel verileri ortaya konulmadı. Dava konusu parselin bulunduğu bölgede yer alan mevcut/planlı ve inşaat halindeki ibadet yerleri ve bunların hizmet etki alanları göz önünde bulundurulduğunda dava konusu taşınmazda bir cami alanı düzenlemesine ihtiyaç bulunmuyor.”

Tüm bu süreç devam ederken, cami yapılması planlanan alanın yanında yer alan Ankara'nın kültür-sanat yaşamı için büyük önem taşıyan Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı binası da yıkılarak Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edildi.

EĞİTİMDEN, İBADET ALANINA

Ne mi oldu? Tüm bu süreçlerin ardından 1/25.000 ölçekli üst ölçekli planlara da aykırı şekilde eğitim alanının ibadet alanına çevrilmesine yönelik Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, üçüncü kez 11 Haziran 2023'de oy birliğiyle karar aldı. İmar planlarının hukuka aykırı olduğu iki defa kanıtlanmış olmasına rağmen belediye ısrarını sürdürdü.

Ankara Mimar Odası ile Ankara Şehir Plancıları Odası eğitim alanının ibadet alanına çevrilmesine karşı çıkış gerekçelerinde Anıtkabire olan yakınlığı da öne sürüyor. Gerekçelerinde “Buraya etkisi bulunacak her adımın bilimsel ve ideolojik çerçevesi düşünülerek atılması gerektiği açıkken hukukun defalarca iptal ettiği cami yapılması kararı kabul edilemez” görüşünde.

Alanın eğitim içeriğiyle korunması, planlama ilkelerine aykırılıkların giderilmesi isteniyor. İmar planı değişikliğinin iptal edilmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne askı süresinde itiraz hakkı da bunuyor ve meclis kararına da itirazlar sürüyor.

“İTİRAZLAR DEĞERLENDİRİLECEK”

Anıtkabir'e 300 metre mesafedeki 35 bin metrekarelik bölgeye cami yapılacak. Ankara Mimar ve Şehir Plancıları odaları, 35 bin metrekarelik alana yapılmak istenen caminin, Anıtkabir'e yakınlığı konusunda da belediyeyle farklı düşünüyor. Birisi, Anıtkabir'in silüetinin etkileneceğini, diğeri etkilenmeyeceğini savunuyor. Anıtkabirin bozulmayan silüeti mi kaldı? Rant amaçlı binalarla silüet çoktan bozuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yine bir açık kapı bıraktı. Belediyenin bu konudaki görüşü şöyle: “Söz konusu alana ilişkin plan değişikliği onay süreci devam etmektedir. İmar planı değişikliği henüz kesinleşmemiştir. Askı sürecinde olan plana yapılacak itirazlar titizlikle değerlendirilecektir.”

Bir seçim dönemi yaklaşırken, eski dosyalar mahkeme kararlarına rağmen yine raftan indirildi. Her şeyle karşı çıkan AKP'li meclis üyeleri ise bu karara tam kadro “evet” dedi.