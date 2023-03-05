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Arabuluculuk önerisi kabul edilmedi

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle seçimin 14 Mayıs'a çekilmesi halinde, Anayasamıza göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez aday olması mümkün değil. Ancak karar TBMM tarafından alınırsa, aday olmasına engel bir durum yok. 6'lı masa ile ipleri koparan İYİ Parti, Cumhur İttifakıyla birlikte seçimin öne çekilmesi yönünde oy kullanabilir ve Erdoğan'ın adaylığının önündeki yasal engeli de kaldırabilir mi? “Mümkündür” diyen çok.

CHP, DEVA, Demokrat Parti (DP), Gelecek Partisi (GP), İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin (SP) oluşturduğu 6'lı masayı dağıtmak için çok değişik girişimler oldu. Bu çabalar hep boşa çıkarılıp “Zamanı geldiğinde” harekete geçilmesi mi kararlaştırıldı? Bu masada başından beri hiç aday ismi telaffuz edilmemişti. Önce ilkelerin ortaya konulması, yol haritasının belirlenmesi ve her konuda uzlaştıktan sonra Cumhurbaşkanı adayının açıklanması uygun bulunmuştu. Nitekim 2 bin 300 maddelik ortak politikalar mutabakat metni açıklanmıştı.

ANKET ISRARI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olacağından hiç söz etmiyor, ısrarlı sorulara, “Buna 6'lı masa karar verecek” diyordu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le geçen haftaki buluşmasında da adaylık gündeme gelmedi. İYİ Parti cephesinde şöyle bir hava var: Ankara, İstanbul, Adana, Aydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlıkları İYİ Parti desteğiyle kazanıldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de İYİ Parti desteği olmadan seçimin kazanılamayacağı havası var. Yani, HDP'nin olması, CHP'nin adayını kurtarmadığı gibi, bu durumda İYİ Parti'nin de olmayacağı her fırsatta anlatıldı.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, toplantıda Cumhurbaşkanı adaylığı konusunu gündeme getiriyor. Adaylarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu daha önce de açıklayan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, o masada da adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. DEVA, GP, SP Genel Başkanları da “Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu” deyince, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bizim adayımız şu” demiyor, isimleri kamuoyunda öne çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la ilgili anket yapılmasını, seçilebilmek için en yüksek oy oranı elde edenin aday gösterilmesini istiyor.

ORADAKİ İMZA

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarının adaylık konusunda isimlerinin gündeme getirilmesine karşı çıkıyor. Hava gerginleşiyor. Ancak bunlardan kamuoyu habersiz. Yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz” sözleri de her şeyin yolunda gittiği biçiminde yorumlanıyor.

Her şeyin yolunda gittiği ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı önünde engel bulunmadığı yorumları yapıldı. Siyaseti iyi okuyan Milletvekili Danışmanı Ahmet Kurtuluş, “Her şey yolunda” denildiğinde bana Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasının “Her şeyin yolunda olmadığını, sorunlar olduğunu” gösterdiğini belirtti. “Kemal Bey imzasını çok özenli ve dikkatli atar. Ancak bu kez imza öfkeyle, kaleme iyice bastırılarak atılmış” dedi. Önceki imzasıyla, son imzayı karşılaştırdığımda da aradaki belirgin farkı gördüm.

BAŞKANLAR DEVREDE

CHP kurmayları, Meral Akşener'in bazı rahatsızlıklarının farkındaydı. Olasılıklar arasında masadan kalkacağı yorumlandığında, “Bu Meral Hanım için, partisi için intihar olur” deniliyordu. İYİ Partililerin CHP'yi hedef alan paylaşımları da rahatsızlık yaratıyordu. Buna rağmen cevap vermemeye özen gösteriliyordu. Nasıl ki masadan kalkma CHP'lileri şoke ettiyse, Akşener'in çok sert bulunan konuşması da aynı etkiyi yaptı. Masadan kalksa bile bu kadar sert açıklama yapması hayli yadırgandı.

Tüm bu olanlara rağmen acaba Meral Hanımla görüşüp masaya dönmesi sağlanabilinir miydi? Bunun için iki büyükşehir belediye başkanı, genel merkez onay verirse Akşener'le görüşmek istedi. Ancak, “Arayı düzeltme girişimi” için genel merkezden onay çıkmadı.

NE İSTEDİLER?

Söylenti çok. Akşener'in başta Mansur Yavaş'ın adını hiç gündeme getirmeyip İmamoğlu'nun aday gösterilmesini istediği, basın açıklamasında ise İmamoğlu'nun yanı sıra Mansur Yavaş'ın adını andığı belirtildi. Mansur Yavaş'ın fikrini öğrenmek için belediyeye giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ile 1,5 saat süren görüşme oldu. Basına açıklama yapmamak için toplantı sonrası Yavaş garajdan, Kuşoğlu ise başka bir kapıdan çıktı.

CHP kaynaklarına göre Meral Akşener, tam yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmak istedi. Diğer genel başkanların ise CHP listesinden seçime girmesini, o partilerden listelerine milletvekili adayı almayacağını da belirtti. İYİ Parti kaynakları da, “Biz CHP'den hiçbir şey istemedik. Sadece anket yapılmasını önerdik. DP 5, diğerleri ise 20 ile 40 arasında CHP'den milletvekili istediğini söyledi.

BOZAN TARAF

İYİ Parti kurmayına, İYİ Parti'nin 6'lı masaya yeniden katılmasının mümkün olup olmadığını sorduğumda, “Kemal Bey ankete razı olursa bu mümkün olur. Aksi halde bir araya gelinmesi artık mümkün değil. Açıkçası masayı bozan Meral Hanım değil. Biz, vatandaşın istediği adayla seçime gidilmesi halinde kazanma şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorduk. Ancak önerimiz kabul görmedi” dedi.

6'lı masada seçimin kazanılacağı görüşü çok yaygın. O yüzden “Geliyor gelmekte olan” deniliyordu. Uzun süredir CHP'de büyük rahatsızlık yaratan İYİ Parti kurmaylarının attığı twitler için bir süredir, “Gidiyor gitmekte olan” deniliyor, İYİ Parti'nin masadan kalkacağı imalarında da bulunuluyordu.

Evet, deprem ortasında bir de siyasi deprem yaşandı. “Gitti, gitmekte olan.”