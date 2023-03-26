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Bakan, bu soygunları niçin açıklamıyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i, devlet malına sahip çıkan, keyfi harcamalara izin vermeyen bir kişi olarak tanırım. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) bazı yolsuzluk iddialarının üzerine gitti. Ancak belli bir yere kadar gelince soruşturma kilitlendi. Çünkü olaya adı karışanların sırtlarını dayadıkları siyasetçiler var.

Soruşturmalar yapılıyor, yolsuzluklar belirleniyor ancak bu dosyalar ya hiç C. Savcılığı'na intikal ettirilmiyor ya da soruşturma kritik isimlere doğru uzanınca durduruluyor. İnsan sağlığıyla oynanmasına seyirci kalınıyor. Sahte kanser ilaçlarını vatandaşa satıyorlar. Yani hastamız hem parasından hem sağlığından oluyor. Bu da yetmiyor, ithal edildiği ülkede bile ruhsatı bulunmayan ilaçlar ülkemize sokuluyor, satışı yapılıyor.

İRAN'DAN GETİRİLİYOR

Şirketlerde olmayan ürünlerin faturalandırılması, sahte ilaçlar, ruhsatsız ilaçlar artık sıradan yolsuzluklar olmuş. İyi de birilerinin bunların üzerine gitmesi gerekiyor. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, SGK'daki yolsuzluk iddialarını sıkça gündeme getiriyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde milletvekilleri, bakanları sadece bütçe görüşmeleri sırasında görebiliyor. Önemli iddialar içeren soru önergelerine cevap bile verilmiyor.

Geçmeyen, kötüleşen veya başka tür kanser tedavisi gördükten sonra tekrarlayan kanser türünü tedavi etmek için kullanılan bir ilaç var. ABD firmasının ürettiği ilacın, İran'da farklı bir isimle jeneriği üretiliyor. Ancak İran'da ilaç ruhsatlı olmadığından ABD'li üretici firma konuyu yargıya taşıdı, ilaç hakkında ihtiyatı tedbir kararı aldırdı. İran'da ruhsatı olmayan, ihtiyati tedbir kararı alınan ilaç, yurt dışı ilaç listesine eklendi ve iki ayrı firma tarafından Türkiye'ye getirildi. Yani, ruhsatsız ilaç ithal ediliyor, bunlar vatandaşa satılıyor.

4 MİLYARLIK YOLSUZLUK

SGK'daki 1 milyar TL'lik yolsuzluk dosyasının ayrıntılarına CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ulaştı. Bulut, Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem'in yeğeni SGK Tıbbi Cihaz Daire Başkanı M.A.E'nin memuriyetten uzaklaştırıldığını belirtti. Bulut, önergesinde gizlenen isimlere ilişkin yeni iddia gündeme getirdi. İşte söyledikleri:

“2021 yılında başlatılan soruşturmada yolsuzluğun boyutu o dönem 1 milyar, bugün ki kurla en az 4 milyar liradır. Soruşturmanın başlatılmasının ardından bir bakanın yeğeni M.S. ortağı olduğu firmadan istifa etti. Yolsuzluklarla ilgili verdiğimiz iki önergenin ısrarla yanıtlanmaması, isimlerin açıklanmaması yolsuzluğa karışan isimlerin saklandığı izlenimi yaratıyor.”

SGK'nın içine düştüğü durum acı. Bakanın, yolsuzlukları gizlemesi ise anlaşılır gibi değil…

Konyalının enflasyon hesabı etli ekmek üstüne

Bir zamanlar pahalı diye dert yanıp hesap yapmıştı. ABD'de meşhur hamburger enflasyonu vardır. Bir fiyat belirlenirken enflasyonu ölçmek için hamburger fiyat artışı baz alınır, siyasiler bu artış ile birbirlerini eleştirirler. Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın Konyalı Danışmanı Ahmet Kurtuluş, Konya'da da etli ekmek enflasyonunu hesapladı. Etli ekmekte neler olmuş bakalım…

Konyalının etli ekmek dediği, kıymalı pidedir. 38 ay önce 10 etli ekmeği malzemeleri evde hazırlayarak yaptırmanın maliyeti 78 liraymış. Tanesi 7 lira 80 kuruşa mal oluyormuş. Aynı malzemelerle hesap yaptı. Bir kilo kıyma 330 lira, bir kilo domates 28 lira, bir bağ maydanoz 6 lira, bir kilo soğan 19 lira. Bu durumda 10 etli ekmek 453 liraya mal oluyor. Yani tanesi 45 lira 30 kuruşa geliyor.

38 aylık enflasyon 5.81 kat artmışken, emeklinin, memurun maaşı ne kadar arttı? 1/4'ünde olan bir memur 2019 Ocak ayında 4 bin 453 lira alırken bugün 13 bin 996 lira alıyor. Yani maaşlardaki artış oranı 3.16 katı oldu. Memur ve emekli bu hesaba göre zararda. Danışmanın etli ekmek hesabının ardından şu istek geldi:

“Memurun ve emeklinin zarar etmemesi için balaban noktası 10 adet etli ekmeğin maliyetinin 246 lira 50 kuruş olması lazımdı. Memurun cebinden 206 lira 50 kuruş fazla para çıkıyor. Yani bu hesabın Türkçesi, bir memur 2019 yılında yediği 10 etli ekmeği şimdi yemek için başka harcamalarından 206 lira 50 kuruş kesmek zorunda kalacak veya kredi kartı borç hanesine 206 lira 50 kuruş daha ilave olacak! Bu nedenle memura emekliye ve asgari ücretliye acil zam yapılması gereklidir.”

TRT'DEN GELEN FERYAT

Yılbaşında yürürlüğe giren 7417 sayılı yasaya göre 1. Dereceye gelen bütün çalışan ve emekli devlet memurlarına ilave 600 ek gösterge verildi. Ama bu TRT çalışanlarına ve emeklilerine uygulanmadı. TRT yetkilileri, durumu Cumhurbaşkanlığı'na sordu ama iki aydır cevap verilmedi.

Ek gösterge artışı ile emekli ikramiyesinde de önemli artış olacak. Sıkıntısını anlatan ve yakında emekli olmayı bekleyen TRT mensubu, “Bütün devlet memurlarının yararlandığı bu haktan biz TRT çalışanları da yararlanmak istiyoruz. Çıkarılan yasada ‘TRT çalışanları hariç' demiyor. Zaten bizim taban aylığımız düşük. Bu şekilde emekli olunca hem az ikramiye hem daha az maaş alacağız.”

Seçim dönemi TRT çalışanlarının sesi duyulur mu bilmem.