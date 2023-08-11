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Bir skandalın yazışmaları

Anlaşılıyor ki ülkemizde sahte diploma, sahte mezuniyet belgesi düzenletmek kolay. Bu işleri yapan çeteler olduğu da belli. Yükseköğretim Kurulu'na zaman zaman yapılan başvurular, sahte diploma olayının boyutunun büyük olduğunu ortaya koyuyor.

Kamu kesiminde işe girişlerde büyük haksızlıklar yaşanıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmadan, emek vermeden, ter dökmeden belediyelerde, bakanlıklarda özel kalemde görevlendirilen, bakanlıklarda basın bölümünde birkaç gün çalıştırılanlar memur yapılıyor, bununla kalmıyor, bakıyorsunuz birkaç ay sonra daire başkanı, genel müdür yardımcılığı görevlerine getiriliyorlar.

BUNLARA NE DEMELİ?

İzmit Belediyesi'nde AKP'li Belediye Başkanı Nevzat Doğan, seçimi kaybedeceğini anlamış olacak ki seçime 1,5 ay kala 30 personeli sözleşmeli kadroya aldı. Bunlardan biri dönemin AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek'in yengesi Gamze (Ülker) Macit'ti. Bu kişilerden bazılarının diplomaları görevlendirildikleri yerlerde çalıştırılmaya uymasa da başkan Doğan, “Uysa da uymasa da ben yaptım, oldu” diyenlerden.

Devran hep öyle gidecek değil. Seçimde İzmit Belediye Başkanlığı'na Fatma Kaplan Hürriyet seçildi. Başkanın giderayak yaptığı atamaları iptal etti. Bu kişiler, mahkeme kararıyla döndü. Ama bazılarının dosyasında mezun olduğu belirtilen fakülteden alındığı belirtilen “Mezuniyet belgesi” bulunuyordu. Mutlaka bir duyum, bir ihbar gelmiştir. Gamze (Ülker) Macit'in, Kocaeli 3. Noter Vekili Başkatip Yılmaz Yeşil'e sunduğu mezuniyet belgesinin aslına uygun olduğu belirtilip onaylandı. Macit, fakülte mezunu olduğuna ilişkin noter onaylı belgeyle Nevzat Doğan'ın belediye başkanlığı döneminde başvurdu ve sözleşmeli personelliğe geçişi yapıldı.

FAKÜLTENİZ MEZUNU MU?

Dönem değişti. Gamze (Ülker) Macit'in fakülte mezunu olmadığı yolundaki şüpheler üzerine Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güler imzasıyla 16 Eylül 2022 tarihinde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığı'na şu yazı gönderildi:

“Belediyemizde 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesi uyarınca Veteriner İşleri Müdürlüğünde programcı kadro karşılığında sözleşmeli personel olarak görev yapmakta olan … kimlik Numaralı Gamze (ÜLKER) MACİT'e ait üniversiteniz tarafından verilen diploma sureti ekte gönderilmiştir.

Adı geçenin özlük dosyasındaki bilgi ve belgelerin kayıt ve güncellenmesine esas olmak üzere Müdürlüğümüzce yapılacak çalışmalar için, söz konusu diplomanın okulunuz tarafından düzenlenip düzenlenmediğinin bildirilmesini arz ederim.”

BİZİM MEZUNUMUZ DEĞİL

Belediyenin sorusuna, fakülte dekanı Prof. Dr. Mahmut Selvi imzasıyla gönderilen 26 Eylül 2022 tarihli cevapta şöyle denildi:

“İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde programcı kadro karşılığında sözleşmeli personel olarak görev yapmakta olan … kimlik numaralı Gamze (Ülker) Macit'e ait olan Mezuniyet Belgesinin arşiv araştırmalarımızda dosyasının bizde olmadığı, belgenin Fakültemiz tarafından düzenlenmediği anlaşılmıştır.”

Prof. Dr. Selvi, rektörlüğe gönderdiği yazıda da bu durumu bildirdi. Üniversitenin bu yazısı İzmit Belediyesine ulaştığında, görevliler arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. AKP'li vekilin yengesinin işe alımı tam anlamıyla bir skandala dönüşüyordu.

YÖK'E SORULDU: BÖYLE BİR MEZUNUNUZ VAR MI?

İzmit Belediyesi, yürüttükleri araştırmada en küçük bir boşluk kalmamasına özen gösterdi. Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güler tarafından 11 Ekim 2022'de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'na Macit'le ilgili şu soru yöneltildi:

“Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğünde Programcı kadro karşılığında Sözleşmeli Personel olarak görev yapmakta olan … kimlik numaralı Gamze (Ülker) Macit'in; Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olduğu öğrenci belgesinden de anlaşılmaktadır.

Ancak; ilgi (b) yazı eki Eğitim Fakültesi Dekanlığının yazısının incelenmesi neticesinde arşiv kayıtlarında ilgiliye ait diploma dosyasının olmadığı ve belgenin de fakülte tarafından düzenlemediği bilgisi bildirilmiştir. Ekte gönderilen öğrenci belgesinin başkanlığınız tarafından incelenmesini ve 122302 no'lu öğrencinin mezun olup olmadığının ve mezun ise diploma sureti ya da mezuniyet belgesinin tarafımıza gönderilmesini arz ederim.”

YÖK: BÖYLE BİR ÖĞRENCİ YOK

Belediyenin yazısı üzerine YÖK Genel Sekreteri Süleyman Necati Akmeşe imzasıyla gönderilen cevapta şöyle denildi:

“Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinde tutulan okuyan ve mezun öğrenci bilgileri üniversitelerce güncellenmektedir. Söz konusu veriler kullanılarak e-devlet kapısı üzerinden öğrenci ve mezun belgeleri oluşturulmaktadır.

E-devlet kapısından T.C kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapan kişi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı adı altında yer alan bölümde “Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama” kısmına giriş yaparak, mezuniyet bilgilerini içeren belgenin çıktısını alabilir ve bu belgeyi beyan edeceği kamu kurumu veya özel şirkete verebilir. YÖKSİS de kaydı olmayan öğrenciler eğitim gördükleri veya mezun oldukları yükseköğretim kurumuna başvurarak YÖKSİS kayıtlarını yaptırabilmektedirler.

Yükseköğretim kurulularından bilgi aktarılan Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nde (YÖKSİS) yapılan incelemede; Gamze Ülker MACİT'in (TC: yazılı) herhangi bir yükseköğretim programında kaydının bulunmadığı anlaşılmıştır.”

Demek ki sahte diploma, sahte mezuniyet belgesi düzenleyen bir çete var. Bu haksızlığı duyurmak istedim. Gamze Hanım, iddia edilen suçla ilgili olarak Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Karar nasıl olur bilemem. Sadece bir haksızlık iddiasını ortaya koymaya çalıştım. Bu işlerin şu partisi, bu partisi olmaz. Gerçek neyse yazılmalı…