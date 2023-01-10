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Mansur Yavaş ne yapıyor?

“6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı”nın kim olacağı konusu gündeme geldiğinden bu yana üç isim öne çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Hatta, bazı siyasi partiler Mansur Yavaş'ın aday gösterilmemesi halinde kendilerinin aday göstereceklerini bile açıkladı.

Siyasette ilginç gelişmeler yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidar tarafından iki koldan kuşatıldı. Önce, “Ahmak” sözünden dolayı bir yıl 19 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bunun anlamı bir yıldan fazla hapis cezası verildiği için istinaf ve Yargıtay'ın onaması halinde hakkında siyasi yasağın getirileceğidir. Yani, seçimlerde “Muhtarlığa bile aday olamaz” denilecektir. Yalnız o değil, İçişleri Bakanı'nın zorlamasıyla, terör örgütleriyle bağlantılı kişileri işe almakla da suçlanıyor. O dosya da, savcılık incelemesinde.

CEZAEVİNE GİRER

Yerel mahkemenin verdiği kararın bozulacağına konuştuğum hukukçular garanti gözüyle bakıyor ama kime, hangi soru üzerine cevap verdiği bilinmesine rağmen, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret etmiş gibi cezaya çarptırıldığını da unutmayalım. O zaman da, “Bundan bir şey çıkmaz” diyorlardı.

Kimse böyle bir ceza beklemiyordu. Ama oluyor işte…İmamoğlu'nun cezası bozulmazsa ne olacak? Bir infaz savcısına sordum. Şunları söyledi:

“İmamoğlu'nun cezası üç yıldan az olduğu için açık ceza infaz kurumuna teslim olması gerekecek. Denetimli serbestlikten üç yıl faydalanabileceğinden hemen verilebilecek ‘İyi hal kararı'yla girdiği cezaevinden infaz hakimliğinin kararıyla derhal serbest bırakılabilir. Ayrıca Covid-19 izinleri 31 Temmuz 2023 tarihine kadar sürebileceğinden bu tarihten önce açık ceza infaz kurumuna girdiğinde yine denetimli serbestlik kararı bile beklenmeden Covid-19 izniyle ceza infaz kurumundan serbest bırakılır.”

LİNÇ KAMPANYASI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adı, ilgisi, bilgisi dışında bazı siyasi konulara, tartışmalara dahil ediliyor. Herhangi bir açıklama yapsa bunun, iktidar yanlısı medya tarafından farklı yönlere çekileceğini biliyor. O yüzden konuşmamayı tercih ediyor. Hatta bu yüzden “Niçin konuşmuyor?” diye de eleştiriler alıyor.

Yavaş'ın, halka hizmette siyasi davranmadığı da biliniyor. Nitekim, iki ayrı kamuoyu araştırma şirketinin yaptığı araştırmalar HDP seçmeninin son bir yıllık tercihleri de HDP'nin bazı yöneticilerinin söylediği gibi olmadığını ortaya koyuyor. Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki tutumu baştan beri net. Defalarca bu konuda Basın Danışmanı aracılığıyla açıklama yapıldı.

Yavaş'ın, 6 milyon Ankaralıya kimseyi ayırt etmeden, şeffaf, katılımcı, hesap verebilir bir anlayışla hizmet ettiğine inanılıyor. Ankara'da Kürt kökenli vatandaşlarımızın yoğun olduğu Bala ve Haymana ilçeleri dâhil herkes eşit hizmetten ve adil yönetimden payını alıyor. Bu durum ülkemiz ve halkımız için yapılabilecek en değerli siyaset ve kazanımıdır. Bu duruşa rağmen, Yavaş'ı kötü gösterme, “HDP seçmeni Mansur Yavaş'a oy vermez” diye başlayan siyasi açıklamalar ve bazı tv yorumları Yavaş'ı linç kampanyasına dönüştü. Açıkçası, Mansur Bey işiyle ilgili ve engellemelere rağmen en iyi şekilde yapmanın çabası içinde.

POLEMİKLERDEN UZAK

Ankara'da havalar soğuk. “Hiçbir çocuk üşümesin” anlayışıyla geçen yıl Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan doğal gaz desteği beş gün önce yeniden başlatıldı. Belediyeden sosyal yardım alan yaklaşık 180 bin aileye 500'er TL doğal gaz desteği “Başkent Kart”a yüklendi.

Öğrenci abonmanı ile aylık 90 TL'ye 225 binişlik ulaşım sağlıyor. Öğrenci evlerine yüzde 50 su indirimi, beş noktada yemek dağıtımı yapılıyor. Şimdi de 60 bin öğrenciye kantin desteği başlıyor. Sınav ücreti desteği, ücretsiz barınma, ücretsiz internet, ücretsiz çamaşırhane gibi hizmetleri de ailelere nefes aldırıyor.

İktidarın tüm baskılarına, belediye meclisinde tüm engellemelere rağmen şeffaf belediyecilikten geri adım atılmıyor. Bildiğim kararıyla Mansur Yavaş, daha çok kendi işleriyle uğraşıyor, çekilmek istenen polemiklerden uzak kalmayı başarıyor.

“KILIÇDAROĞLU” DENİLECEK

6'lı masanın, cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu göstermesi bekleniyor. Bu açıklamanın da zamanı geldi. 6'lı masanın yol haritası, hangi konuda neler yapılacağına ilişkin çalışmalar tamamlandı sayılır.

Kılıçdaroğlu'nun devlet deneyimi, birleştirici tavrı, herkese eşit yaklaşımı, siyasetin şeffaflaşmasını da sağlayacak. 6'lı masada cumhurbaşkanı adayı için anlaşmazlık olduğu gündemden düşürülmeyip aylardır masanın dağılmak üzere olduğu öne sürülüyor. Ama o masayı bir türlü dağıtamıyorlar. Masanın dağılacağı da yok. Bunu gördükleri için masayı oluşturanlar hakkında ağır ifadelerde bulunuyorlar.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, perşembe günü medyanın Ankara temsilcileriyle bir araya gelecek. Davet edilen gazetecilere, “Görüntü ve ses kaydı alınmaması” ricası da iletildi. Bakalım, ses kaydı alınmayacak olan toplantıda Karamollaoğlu neler söyleyecek görelim…