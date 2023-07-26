PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Onları da daha zor günler bekliyor

Bu yıl, yaklaşık 3,5 milyon aday yükseköğretime geçebilmek için sınava girdi. Sonuçlar geçen Cuma günü açıklandı. 853 bini Devlet, 183 bini vakıf, 14 bini KKTC üniversitelerine olmak üzere toplam yaklaşık 1 milyon 73 bin aday bir yükseköğretim programına yerleştirilecek. Bunun 162 bininin Açık Öğretim olduğunu da belirtelim. Geçen akademik yılın kontenjanı ise 1 milyon 35 bin idi.

Pandemi, deprem derken üniversite öğrencileri yaklaşık 2,5 yıl yani, 5 dönemdir yüz yüze eğitimden ya uzak ya da kesintili olarak üniversitelerine gidebiliyor. Yeni bir akademik yıla başlanırken öğrencileri yine zor ve belirsiz bir dönem bekliyor. Anlatayım.

AÇILACAK MI, AÇILMAYACAK MI?

2023-2024 yeni öğretim yılında üniversitelerin yüz yüze eğitim için açılıp açılmayacağı belli değil. Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde yaşanan depremler nedeniyle, depremzede vatandaşlarımız Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirildiği için üniversitelerin tamamı online eğitime geçmişti. Yani, uzaktan eğitim yapılıyordu.

Üniversitelerin yüz yüze eğitim için açılıp açılmayacağını sorduğum YÖK yetkilileri, Cumhurbaşkanlığı'ndan gelecek talimatı beklediklerini söyledi. Adayların, fakülte tercihleri 8 Ağustos'ta başlayacak. Yüz yüze eğitim yapılıp yapılmayacağı üniversite tercihlerinden önce açıklanmalı. Eğer, üniversitelerde yüz yüze eğitim yapılmayacaksa, yurtlar boşaltılmayacaksa öğrenciler de bunu dikkate alıp tercih değişikliğine gidebilir.

ÖĞRENCİLERİ DE VURACAK

Öğrenciye kolay kolay kiralık ev verilmiyor. Şimdi ev kiralamak fiyatlar nedeniyle daha da zorlayacak. Geçen yıl açıkta öğrenci bırakmamak adına ilgili yönetmeliğe aykırı olarak yurtların oda kapasiteleri artırıldı. Örneğin iki kişilik oda ranza konulup dörde, dört yataklı oda altı kişiye çıkarılmıştı. Özel yurtların kişi başı ücreti yurduna göre değişiyor. Bu yıl

özel yurt ücreti yurda yeni gelecek öğrenciler için önemli ölçüde artırıldı. Örneğin konuştuğum bir yurt yetkilisi, “Geçen yıl üç bin lira olan yurt ücretini yeni öğrenci için 6 bin liraya çıkartmak zorunda kaldık” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, üniversite öğrencilerini bekleyen büyük krize dikkat çekti, “Öğrenciler, daha önce olmadığı kadar sert bir şekilde ekonomik krizin altında kalacak, eğitimlerini yarıda kesmek zorunda bırakılacaklar. Öğrencileri barınma sorunu başta olmak üzere bekleyen zorunluluklar konusunun oluşturulacak komisyon tarafından araştırılmasının zamanıdır” diyor.

Üniversiteler açılmadan, sorunlar büyümeden çözüm bulunmasının zamanıdır. Geç kalındıkça sorunlar içinden çıkılmaz hale gelir.

Kemer'in öncelikleri farklı

Hemen her belediyenin öncelikleri farklı. Antalya'nın kemer ilçesinin CHP'li belediye başkanı emekli öğretmen Necati Topaloğlu'nun önceliği ise eğitim. Daha önce gazino olarak kullanılan bir binayı belediye dershanesine dönüştüren, öğrencilerin üniversite sınavına hazırlanmasını sağlayan Necati Topaloğlu, üniversite sınav sonuçları açıklandığında emeklerinin boşa gitmediğini gördü. Çünkü, kursiyerlerinden Şevval Yağmur Öztürk üniversite sınavında Türkiye 117'ncisi, Antalya ve Kemer birincisi oldu.

Hatay depreminden sonra Kemer'e yerleşen ve kursa katılan Doğa Demirel ilk 10 bine girerek hayali olan Tıp Fakültesi'ni kazanma başarısı gösterdi. Kemer Belediyesi ücretsiz dershanesinde ilk 10 bine 5, ilk 20 bine 11, ilk 50 bine 28, ilk 75 bine 36, ilk 150 bine 60 öğrencimiz girdi.

BELKİ ÖRNEK ALINIR

Necati Topaloğlu'nun eğitim-öğretime verdiği önemi daha önce de anlatmıştım. Belediye Başkanlığı'na aday olacakların seçim vaatleri arasında Necati Bey'den örnek alırlar diye neler yaptığını da anlatayım:

Parasız Kırtasiye: Ana sınıfından 8'inci sınıfa kadar olan 6 bin 500 öğrencimizin kırtasiye malzemelerini ücretsiz olarak karşılıyoruz. Yeni öğretim yılı için de dağıtacağımız kırtasiyeleri hazırladık. Okullar açıldığı gün, öğrencilerimiz masalarının üzerinde onları hazır bulacaklar.

Ücretsiz servis: Lisede öğrenim gören tüm öğrencilerimiz, belediyemiz tarafından kiralanan servislerle ücretsiz olarak evlerinden okula, okullarından evlerine bırakıyoruz. Üniversiteye giden Kemerli 925 öğrencimizin 700 lira olan bursunu, yeni dönemde bin 200 liraya çıkardık.

Ücretsiz yaz kursları: Belediyemiz ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği protokolünce 928 öğrenciye, halk oyunları, modern dans, resim, müzik, İngilizce eğitimleri veriliyor. Müzik kurslarında ise yan flüt, keman, klarnet, saksafon, trompet, güzel sanatlara hazırlık, bağlama, gitar dersleri veriyoruz.

Cumhuriyet Bandosu: Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası kurduk. 100 gencimizden oluşan Cumhuriyet Bandomuz çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına hazırlanan Cumhuriyet Bandomuz, Cumhuriyet'in 100. Yılına uygun konseptte eserler oluşturuyor.

Okulların boya, badana, tamir, tamirat, çevre düzenlemesi, temizliği ve diğer ihtiyaçlarını da Kemer Belediyesi karşılıyor. Başkan Necati Topaloğlu, başarılı öğrenci ve öğretmenlerinin tatil yapmalarını da sağlıyor. Sonunda hep, “Eğitim varsa gelecek var” diyor. Başkan Necati Topaloğlu'nun sevincini ne yazık ki Kemer'deki orman yangını küle çevirdi..