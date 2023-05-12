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Siyaset bu pisliklerden arındırılmadıkça …

Siyasette “kaset”ler eksik olmuyor. Muharrem İnce her ne kadar kendisiyle ilgili sahte kaset yüzünden adaylıktan çekildiğini açıklasa da, zaten bir çekilme olacaktı. Keşke sahte kaset ortaya çıkmadan adaylıktan çekildiğini açıklasa daha kıymetli kabul edilecekti.

Siyasetin kirlilikten kurtarılması gerekiyor. Bazı isimler çıkıp iktidar mensuplarıyla ilgili çok önemli iddialarda bulunuyor. Bu iddialar mutlaka araştırılmalı. Önceki yıllarda ortaya çıkarılan siyasilerle ilgili kasetlerin FETÖ kumpasları olduğu hatırlatılıp son kasetin de FETÖ tarafından yapılmış olabileceğini öne sürmek yerine, bu konunun araştırılmasında yarar var.

“SÖZ KONUSU DEĞİL”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce arasında arabuluculuğu önce Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Rasim Bölücek yaptı. Bölücek'in annesinin vefatı nedeniyle bu görüşmeler daha sonra başka isimlerle yürütüldü. O görüşmelerde, Memleket Partisi'nden 12 kişinin CHP listesinden aday gösterilmesi gündeme geldi. Ancak İnce, “DEVA Partisine kaç milletvekili verdiyseniz bir fazlası” diye ısrar etti.

Muharrem İnce ile uzlaşma olmadı. SÖZCÜ Televizyonunda Muharrem İnce'ye adaylıktan çekilip çekilmeyeceğini ısrarla sorduğumda, İnce bu soruyu “Saygısızlık” olarak nitelemiş, adaylıktan çekilme gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtmişti. Buna rağmen 19 Nisan 2023 tarihli SÖZCÜ'de yazımın başlığı: “CHP yine de İnce'den sürpriz bekliyor” olmuştu. Nitekim İnce değişik gerekçeler gösterip adaylıktan çekildi. Hayırlı olsun.

AKRABALIK VAR MI?

Muharrem İnce ile ilgili çok iddialar ortaya atıldı. Örneğin, eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'ın, “5'li grup” arasında adı ilk sırada geçen “Mehmet Cengiz'in, Muharrem İnce'nin eşiyle yakın akraba olduğunu, Cengiz tarafından finanse edildiğini söylediği” öne sürüldü. Yaşar Okuyan'a sordum, böyle bir açıklamasının olmadığını söyledi.

Ama, bazı iş insanlarının değişik partilere önemli desteklerde bulundukları da biliniyor. İnce ile daha önce yaptığımız bir sohbette, kimlerden yardım alındıysa bunun kuruşu kuruşuna kayıtlarında bulunduğunu, denetime açık olduklarını söylemişti.

10 MİLYON DOLARLIK ARAÇ

Bir de sosyal medyada sıkça gündeme gelen, Muharrem İnce'nin eşine ait lüks otomobilin 10 milyon dolar olduğu yazıldı, paylaşıldı. Ancak bu olayın da gerçekle ilgisi yok. Diyarbakır gezisi sırasında, İnce'nin eşi Ülkü İnce, Selahattin Demirtaş'ın eşi Pınar Demirtaş'ı evinde ziyaret etmek istemişti.

İnce'nin güvendiği bir partili, yakın akrabasının otomobiliyle Demirtaş'ın evine götürdü. Yani sözü edilen lüks otomobilin İnce'nin eşine ait olmadığını biliniz. Bu arada İnce'nin seçim otobüsünün de 2006 model olduğunu de ekleyelim.

AĞIR İFTİRALAR OLDU

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıklamalarında hedef alıyordu. Kılıçdaroğlu, hiçbir konuşmasında İnce'nin aleyhine açıklama yapmadı. Gençlik Buluşmasında, İnce hakkında ne düşündüğü soruldu. Kılıçdaroğlu, “Muharrem Bey benim arkadaşım. CHP'den ayrıldı. Kendisine başarılar dilerim. Şu an birleşme zamanı” demişti.

İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı. Ancak “Kemal Kılıçdaroğlu'nun lehine çekiliyorum” demedi. Bundan sonraki açıklamalarında deyip demeyeceğini bilemem ama CHP içinde bir grubu hedef almaya devam edecektir.

OYLAR NE OLACAK?

Yurtdışında oy kullanan seçmenlerden, Cumhurbaşkanı adayı olarak İnce'ye oy verenler vardır. İnce, adaylıktan çekildiğini söylese de Yüksek Seçim Kurulu'na göre çekilmiş sayılmıyor. 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 12. Maddesini okuyalım: Birinci oylamada kesin aday listesinin Resmi gazetede yayınından itibaren oy verme günü saat 17.00'ye kadar listede meydana gelen eksilmeler değişikliği gerektirmez.”

Yani, İnce oy pusulasında yer alacak, kendisine isteyen yine oy verecektir. Ancak, hatırlatalım bu oylar sonuçta boşa gidecek. O yüzden seçmen oyunu yarışacak üç adaydan birisine vermeli.

ÖZDAĞ: FETÖ MECLİSTE GRUP KURACAK

Zafer Partisi (ZP) Genel Başkanı Ümit Özdağ'a göre, İnce ile ilgili olduğu öne sürülen video Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından yayımlandı. Özdağ, siyasette kaset olayını SÖZCÜ'ye şöyle değerlendirdi:

“FETÖ, ilk kaset operasyonunu dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a, ikincisini MHP'ye, üçüncü operasyonu da Muharrem İnce'ye yaptı. Bu operasyonla FETÖ hâlâ Türk siyasetini şekillendirme kapasitesine sahip olduğunu gösterdiği gibi değişik partilerdeki adayları da parlamentoya grup kurmak için sokmaya çalışıyor.

ÇEKİLMEMELİYDİ

FETÖ'nün Parlamentoda hiçbir zaman doğrudan grubu olmamıştır. AKP içerisinde örgütlü, AKP içerisinden giden-gelen milletvekilleri olmuştu ama bu sefer doğrudan örgütün birinci sınıf adamlarının meclise gireceği süreci yaşıyoruz.

Muharrem İnce bir operasyona kurban gitmiştir. Direnmesini tercih ederdim. Bu istifadan Kemal Kılıçdaroğlu adına sevinenler bilsinler ki Türk siyaseti kasetlerle eğer güçlendirilebiliyorsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı gibi Cumhurbaşkanlığı da bir kasetin gölgesi altındadır.”

Başında da belirttiğim gibi siyasete kaseti, sahte afişleri, videoları sokanlardan hesap sorulmalı, siyaset bu tür pisliklerden arındırılmalı.