PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Şu rezaletlere bakar mısınız?

Devlette, bürokrasi tanıyan Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı'na atanmasıyla birlikte organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığının üzerine daha kararlı bir gidiş gözleniyor. “Dokunulmaz” denilen kişilere dokunuluyor. Bakanın kararlı tutumu kuşkusuz il emniyet ve jandarma birimlerine de yansımış. Onlar da, bir şekilde gözaltına aldıkları kişilerin karakoldan, nezaretten kaçmasına göz yumuyorlar.

Böyle şeyler olur mu? Vallahi oluyor. Gözaltına alınan kişinin kim olduğunu öğrendiklerinde, o kişiden kurtulmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Organize suç örgütünün önde gelen isimlerinden olduğu belirtilen kişinin yıllar önce karakoldan elini-kolunu sallayarak kaçışını savcılık iddianamesinden aktarıyorum:

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup amirliğince yapılan araştırmalarda yukarıda ismi geçen B.K. isimli şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan arandığı bilgisi üzerine şüpheli şahsın konaklamakta olduğu Göltürkbükü Beldesi Hilton oteldeki odası ve …AKP 69 plakalı aracında suç delillerinin bulunabileceği kanısı üzerine usulünce alınan arama kararı üzerine aynı gün ilgili yerlerde arama yapıldığı ve yapılan aramalarda odadaki gardırop içerisinde Ö.D.Y. isimli şahıs adına düzenlenmiş sürücü belgesi ele geçirilmiştir.

Yapılan araştırmalarda şahsın otele giriş yaparken bu sürücü belgesini kullandığı anlaşılmıştır. Şüpheli hakkında bir başka suçtan yakalama kararı bulunması nedeniyle kendisi hakkında soruşturma yapılmasını engellemek amacıyla bu yola başvurduğunun anlaşıldığı, ayrıca şüphelinin bir başka suçtan hakkında birçok yakalama kararı bulunması üzerine ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahıs Göltürkbükü Jandarma Komutanlığı Karakolunca gözaltına alınmıştır.

Gözaltında bulunduğu sırada ilçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Jandarma F.A.U'nun şahsa nezaret ettiği bu sırada şahısın avukatı olduğunu iddia eden kişinin Jandarma Karakoluna geldiği, bir müddet sonra B.K.'nın, uzman jandarma F.A U'nun dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmasından yararlanarak. C.S'ye ait ….. U 1834 plakalı araçla A.D ve T.S isimli şahısların yardımı ile Jandarma karakolundan kaçtığı anlaşılmıştır.”

NARKOTİK MÜDÜRÜYLE

Yalnız bu olay değil, Ankara Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olduğu dönemde halen 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde olan N.A.Ç.'nin yaptıklarına ne demeli? Kişi, organize suç örgütü liderinden şikayetçi oluyor, müdür bu kişinin ifadesini değiştiriyor. Son operasyonda da “Şüpheli” olarak hakim huzuruna çıkarılıyor, adli kontrolle serbest bırakılıyor.

Ya bu müdürün yaptığına ne demeli? Kişi, Narkotik Şube Müdürü, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişiyle birlikte fotoğraf çektiriyor. Fotoğraf çektiren müdür sonra ne olmuş? Bir ilimize il emniyet müdürü olarak atanmış. Uyuşturucu ticareti yaptığı, bu işleri organize ettiği Narkotik birimleri tarafından bilinen kişinin, Narkotik Şube Müdürü ile fotoğraf çektirmesi, dahası bu kişinin il müdürü yapılması olacak iş değil. Anlaşılan bu müdür, örnek alınmayacak bir kişiyi örnek almış!

BÖYLE Mİ YAPILMALIYDI?

Organize suç örgütleriyle mücadele yapılacaksa bunun aylarca süren ön çalışması yapılmadan sonuç almak mümkün değil. Hakkını kimse inkar etmesin, “Projeli” denilen operasyon yapılmadan bunun hazırlığında C. savcısı, polis, jandarma, Mali Suçları Araştırma Kurulu, örgüt içine eleman sızdırma, fiziki takip, iletişiminin dinlenmesi, izlenmesi dahil kapsamlı ve ortak bir çalışmayı gerektiriyor. Bu süreçte suç kanıtları belirleniyor, bunlar elde edildikten sonra operasyona başlanıyor.

Bunlar olmadan yapılacak operasyonda, suç örgütü lideri olduğu öne sürülen kişi tutuklansa bile yasa gereği cezaevinde uzun süre kalmaz. Bu durumda yıpranan yargı, emniyet olur. “Nasıl olur da organize suç örgütü lideri cezaevinde bu kadar kısa süre kalıp çıkıyor, bu falancanın adamı olduğu için mi serbest kaldı” yorumları eksik olmaz. Oysa planlı operasyonlarda, kişi başka suçtan cezaevinde olsa bile diğer suç kanıtları ele geçirilince bunlar işleme konuluyor.

Projeli operasyon yapılmadan organize suç örgütü liderini yakalamak, bundan sonra yapılacak kapsamlı çalışmaları engelliyor. Örneğin son operasyonda kişinin gözaltına alınma nedeni uyuşturucu ticareti değil, bir kişiye işkence yapıldığına ilişkin şikayettir.

SUÇLAMA: İŞKENCE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “Örgüt lideri, yöneticisi ve üyelerinden 29 kişi gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorguları sonucunda suç örgütü lideri ile birlikte 14 şüpheli tutuklandı. 15 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Söz konusu suç örgütü tarafından işlendiği iddia edilen diğer suçların delillendirilebilmesine yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir” denildi.

Ankara'da organize suç gruplarına geçmişte “Yol verilmiş” olacak ki, aralarında müthiş bir mücadele var. Suç örgütleriyle ilgili araştırma yapılırken, Emniyet içinden bilgi aktaran, bağlantılı olan kişilerle ilgili de çalışma yapılıyor.

Bakan Ali Yerlikaya, bugün 100 günlük icraatını anlatacak. Kuşkusuz, anlatacakları arasında organize suç örgütleri ve uyuşturucu ile mücadelede önemli yer alacak.