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Aday seçiminde kurnazlık

Türk siyaseti, yüzyılı aşkındır kendisini tekrar eden zihniyetten kurtulamıyor. Bu tekerrürün sebebi, (askeri darbelerin de etkisiyle) düşünce, bilgi birikimi ve pratik yoksulluğu…

Ki bu, maalesef kendine has siyasi bir gelenek oluşturamadı. Mesela:

Başında Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu CHP ile, başında Bahçeli'nin bulunduğu MHP, 16 Haziran 2014 tarihinde, 10 Ağustos'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için “çatı adaylarını” açıkladı: Ekmeleddin İhsanoğlu!

Sadece bu iki parti değil: İhsanoğlu'nun adaylığına; Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Demokratik Sol Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Liberal Demokrat Parti, DEV-PARTİ, Anavatan Partisi, Kadın Partisi, Doğru Yol Partisi, Hak ve Adalet Partisi, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, Büyük Anadolu Partisi gibi destek veren parti sayısı 14 idi! (O dönem Erdoğan ile kavgaya tutuşan FETÖ'nün kimi desteklediğini de tahmin edersiniz. Adaylık belirlenmesinde Ekrem Dumanlı gibi FETÖ elemanlarının faaliyetleri ayrı yazı konusudur…)

Bu kadar partiyi yan yana getiren siyasi mühendislik ürünü projenin tek amacı vardı: Erdoğan'ı seçtirmemek…

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Kağıt üzerinde her şey ne güzeldi:

İhsanoğlu milliyetçi, muhafazakâr, manevi değerlere sahip laik bir adaydı!

Kılıçdaroğlu “çatı adayını” şu sözlerle açıkladı:

-“Sıcak siyasetin içinde mümkün olduğunca yer almamış, siyaseten yıpranmamış, şaibesi olmayan, saygın, uluslararası itibarı yüksek, Türkiye'yi temsil kabiliyetine uygun, sakin, uzlaşmacı bir kişiliğe sahip ve herkese eşit mesafe durabilecek bir isim.”

Geçmişi çabuk unutuyoruz. O günler CHP'de neler yaşandığına üç örnek vereyim:

-Deniz Baykal cumhurbaşkanı adayının “kurnazlıkla belirlenmemesi” gerektiğini belirterek, bir grup arkadaşıyla adayın açıklandığı grup toplantısına katılmadı…

-CHP'li eski 44 vekil İhsanoğlu'nun adaylıktan çekilmesi yönünde bildiri yayınlayarak tepkilerini dile getirdi…

-Halen milletvekili olan 21 kişi ise İhsanoğlu'nun adaylığı için imza atmayarak, protestolarını bu şekilde ifade etti… Vs.

Her ne kadar bu tür itirazlar olsa da Kılıçdaroğlu partiden ikinci bir aday çıkmayacağını net dille ifade etti…

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İhsanoğlu kampanya sürecinde, genelde uzlaşma, hoşgörü ve ülkenin bütünlüğü, istikrarı gibi konuları gündeme taşısa da, destekçisi 14 lidere rağmen parti tabanlarının tümünden oy alamadığı sandıklar açıldığında görüldü: Erdoğan ilk turda kazandı!

Öyle ki:

Cumhurbaşkanlığı seçimi ardından yapılan genel seçimde CHP yüzde 25 ve MHP yüzde 16 oy aldı.

14 partiyi hesaplamayayım sadece iki partinin oy toplamı yüzde 41 iken, İhsanoğlu cumhurbaşkanlığı seçiminde ancak yüzde 38 oy alabildi!

Keza:

2014 cumhurbaşkanlığı seçimi Türkiye'de bir ilke sebep oldu: Cumhurbaşkanını millet seçti…

Peki… Sahiden halk mı seçti? Yoksa halk önüne konan adayları seçmek zorunda mı bırakıldı? Bunu reddedenler olduğu aşikârdı:

-Cumhurbaşkanlığı seçimine katılım oranı yüzde 74 idi.

-Milletvekilliği seçimine katılım oranı ise yüzde 87 oldu.

Muhalif liderlerin “çatı adayı” İhsanoğlu, beklenen oy alamadığı gibi halkın sandık başına gitmemesine de sebep oldu.

Yani… Eline kalem kağıt alarak yapılan siyaset mühendisliği işe yaramadı!

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Depremi unuttuk…

Ülkenin enkaz altında kaldığını unuttuk…

Siyasetin gündemi tamamen 6'lı Masa “çatı adayının” kim olacağı sorusuna odaklandı. Liderlerin motivasyonları yine aynı; Erdoğan'ı seçtirmemek.

“Bu kez tamam” diyorlar; salt Erdoğan karşıtlığı üzerine inşa edilen siyaset mühendisliğinin başarılı olacağına inanıyorlar.

Bir kez daha yaşayıp görelim…