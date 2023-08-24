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Aleviler-Aleviciler

Bizim Mahalle'de kimse pek telaffuz etmek istemiyor, fısıltı halindeki propaganda-gruplaşma sır gibi saklanıyor! Şundan bahsediyorum:

CHP kongrelerinde -genel merkez tarafından pompalanan- saflaşmanın ana konusu mezhepçilik…

Parti içindeki çatışmacı, kutuplaştırıcı bu gelişmeyi şaşkınlıkla izliyorum. Dün sınıf siyaseti yapan politik aktörlerin bugün kimlik siyasetine savrulduğunu üzülerek görüyorum. 12 Eylül 1980 askeri darbesi ile neoliberalizm ittifakının sonucudur bu! Özetleyeyim:

Cumhuriyet'in eşit yurttaş yaptığı Aleviler, özellikle de 1950'li yıllardan itibaren, geleneksel/feodal ilişkilerin egemen olduğu kırsaldan şehre göç etmeleriyle siyasal değişim sürecine girdi. Mesela:

Göçün en önemli etkisi dinsel yaşamın merkezinde yer alan Dede'ye eski konumunu kaybettirdi. Yani:

Dinselliğin belirleyiciliğini yitirmesi “yeni varoluş” yarattı; Aleviliği seküler-modernist yaptı. Musahiplik, yoldaşlığa dönüştü. Vs.

1980 öncesi Alevi toplumunun talepleri sınıfsal/ekonomik eşitsizlik üzerine oldu.

Aleviler kendi özerkliğini koruyarak sol siyaset içerisinde yer almadı tersine karşılıklı “beslenmeye” dayalı solla bütünleşmeye girdi. Örneğin Alevilik, sol harekete yerli siyasal dil ve mücadeleci geçmiş-tarih sundu.

Solun devrim ve sosyal demokrasi yoluyla iktidara gelme çabası neredeyse bütün Aleviler tarafından desteklendi…

Ayrışmanın değil, kitleselliğin önemli olduğu dönemdi o seneler…

★★★

Ve fakat:

1980 sonrası (toplumun dinselleştirilmesi ile birlikte) Alevi siyasal talepleri salt inanç kimliği ile dile getirilmeye başlandı.

1980 öncesi sol ile başlayan aydınlanma geleneği, 1980'den sonra geriye dönüş yaşadı ve kimi Aleviciler siyaseti, salt mezhep kimliğine bakış üzerinden değerlendirmeye başladı.

Bu durum kimi Alevicilerde sola bakışı da değiştirdi: Sola yönelik inanç temelli “Ali'siz Ali” eleştirisi simgesel söz oldu. Bu geleneksel bakış açısına göre sol, Aleviliği politikaya bulaştırarak erozyona uğratmıştı!

Ardından… Topluluk doğrudan Alevicilik adına örgütlenmeye başladı. Sivas Madımak Oteli ve İstanbul Gazi Mahallesi gibi tahrik edici katliamlar, topluluğu “Alevi'nin Alevi'den başka dostu yoktur” anlayışına savurdu…

Sınıfsal mücadelenin yerini, (Cemevlerinin meşrulaşması gibi) salt etnik kimliği esas alan Alevici örgütlenmeler aldı. Çok Alevicinin referans kaynağı din eksenli olmaya başladı…

★★★

Tarih boyunca haksızlıklarla mücadele/isyan geleneği olan Alevilik, toplumsal sorunların çözümünden, pasif inanç gölgesine sokuldu. Bu anlayış sola da dayatıldı…

Küreselleştikçe parçalanan ve tek taraflı-çıkar odaklı anlayış Alevileri derinden etkiledi.

1980 öncesi “birlik duygusu” ve “kolektif aksiyon” vs mezhebe indirgendi: “Bizdencilik!”

1980 öncesi büyük fedakârlıkların-paylaşımların yaşandığı örgütlenmeler çözülerek, kimlikçi siyasete indirgendi. Mesela, (yurt dışı örgütlenmeler eliyle) Atatürkçü-ulusalcı Alevilerin kafası karıştırıldı. Oysa, ulus etnik örgüyü değil; duygusal yönü güçlü aidiyet duygusunu ifade eder. Dolayısıyla ulus, toprak üzerinde yaşayan topluluğa yeni anlam atfeder: Yurttaş birliği…

Ve 1980'den sonra önce sınıf ve arkasından yurttaş kimliği sarsıntıya uğratıldı.

İşte… Etnik olarak yeteri kadar parçalanmış ülkede dayanışmayı artırması beklenen kimi Alevicilerin, CHP'deki değişime-dönüşüme salt mezhepsel bakması bu gelişmelerin sonucudur…

Aleviliğin tarihinden gelen, zalime karşı ezilenlerden yana eşitlikçi ilkeler, kimi Aleviciler tarafından genel başkanlık koltuğunu korumak için feda ediliyor…

Yıllar boyu kutuplaşmanın acısını çeken hoşgörülü Aleviler, şimdi CHP'de kutuplaştırıcı siyasetin merkezine konuyor. Yazık. Maalesef bazı Aleviler bu oyuna geliyor.

Bu, Cumhuriyet'e yabancılaşmadır.

Bu, feodalizme yenilmektir.

Bu, kimlikçi neoliberalizmin tuzağına düşmektir.

Bu, CHP'yi yıkıma sürüklemektir.