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Fay benzerliği

ABD San Francisco'da 1937'de açılan Golden Gate Köprüsü, İstanbul Boğaziçi (15 Temmuz Şehitler) Köprüsü'nün tasarımına benzetilir…

Köprü, adını Golden Gate boğazından aldı. Genelde San Francisco kenti, -tepeleriyle, tarım bölgesi olan Salinas vs- İstanbul'a benzetilir…

Bu köprünün danışmanlarından biri İskoç-Kanadalı jeolog Andrew C. Lawson idi. Berkeley Üniversitesi'nden Prof. Lawson 1895 yılında, -adını vadideki küçük gölden alan- San Andreas Fayı'nı tanımlayan ve adlandıran ilk jeolog oldu…

Tarih: 18 Nisan 1906.

Saat 05:12.

San Francisco'nun da bulunduğu Kuzey Kaliforniya, 8 km derinlikteki San Andreas Fayı'nın kırılmasıyla tahmini 7.9 şiddetiyle sarsıldı. 42 saniye süren depremde şehrin yüzde 80'i yıkıldı. Tek katlı binaların olması can kaybını azalttı, üç binden fazla insan öldü.

Kırk binden fazla insan Golden Gate Park'taki derme çatma çadır kente yerleştirildi. Bir o kadar insan da kentten göçtü. Zarar, -2022 doları cinsinden- 9.23 milyar dolara eşdeğerdi…

Ölü sayısı, Kaliforniya tarihindeki doğal afetten kaynaklanan en büyük can kaybı olma rekorunu sürdürüyor.

Bu depremin İstanbul'u ilgilendiren başka yönü daha var:

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Prof. Andrew C. Lawson, 1906 depreminden sonra San Andreas Fayı üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Fayın güney Kaliforniya'ya kadar uzandığı sonucuna vardı.

Ve:

İstanbul'un yaklaşık 20 km güneyine kadar uzanan Kuzey Anadolu Fayı'nın, (benzer uzunluklara ve kayma oranlarına sahip kıtasal dönüşüm gibi) birçok yönden San Andreas Fayı'na benzediğini keşfetti! (Marmara Denizi, doğrultu atımlı sistemdeki serbest kıvrımın çek-ayır havzası oluşturan Kaliforniya'daki Salton Çukuru'na benziyordu. Vs.)

Yani, İstanbul ile San Francisco yeraltından da birbirine benziyor…

Ki İstanbul gibi San Francisco tarihinde de son iki asırda 76 deprem oldu…

Örneğin:

22 Mart 1957 tarihinde San Francisco'daki depremde bir kişi öldü, kırk kişi yaralandı. Şehri depreme dayanıklı inşa etmişlerdi çünkü.

Ve fakat:

17 Ekim 1989 tarihinde Kaliforniya Santa Cruz yakınlarındaki deprem, 57 kişinin ölümüne sebep oldu. (En yüksek ölüm sayısı 42; Nimitz otoyolu üzerindeki viyadüğün çökmesiyle oldu.) Bu deprem, San Andreas Fayı'nın bitişiğinde keşfedilmemiş eğik atımlı ters faydan kaynaklanmıştı! Bu bir sürprizdi. Oysa bu fay dünyada üzerinde en çok araştırma yapılandı!

Uzatmayayım. San Andreas Fayı en son 20 Aralık 2022'de kırıldı; 8 şiddetindeki depremde iki kişi öldü, 47 kişi yaralandı!

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Bize dönersek:

San Andreas Fayı benzeri Kuzey Anadolu Fayı'nda büyük depremler olduğunu sanırım artık herkes biliyor. Ölümlü depremlerden birkaç örnek vereyim:

1939 Erzincan'da 32 bin 968 ölü, 1942 Niksar-Erbaa 3 bin ölü, 1943 Tosya-Ladik 2 bin 824 ölü, 1944 Bolu Gerede 3 bin 959 ölü, 1966 Varto 2 bin 394 ölü, 1999 Marmara 18 bin 373 ölü…

Toparlarsam:

San Francisco, bir konuda İstanbul'a /Türkiye'ye hiç benzemiyor; depreme hazırlık! Amerikalılar depremin etkilerini en aza indirmek için yıllardır çalışma yapıyor, bireysel, örgütsel ve toplumsal düzeyde farkındalık yaratıp, bir dizi önlem alıyor. Çünkü:

ABD Jeoloji Araştırma Raporu'na göre, San Andreas Fayı boyunca bir yerde önümüzdeki 20 yıl içinde 8.0 veya daha büyük bir deprem meydana gelme olasılığı var!

Ya biz?

Hiç yazmayayım, insanlık enkazı yaşıyoruz.