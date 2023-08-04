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Galatasaraylı dört futbolcu

“OYNADIM, Oynat­tım, Oynatalım/ Erman Toroğlu Kitabı” adlı, Mart 2022'de çıkan kitabı ancak yeni okuya­bildim.

Gazeteci Hamit Tur­han, Erman Toroğlu ile yaptığı uzun görüşme­yi onun ağzından yaz­mıştı.

Kitapta futbol dün­yasına ait hayli ilginç bilgiler var. Ancak Toroğ­lu'nun, Şansal Büyü­ka hakkında söyledikleri dışında kitap medya­da pek haber olmadı. Ya da “ben görmedim” diyeyim!

Erman Toroğlu'nun şu söylediklerine dikkatinizi çekmek istiyorum:

-“ABD'de okuyan kü­çük oğlum Tunca'nın ya­nına gidiyordum. Uçağa bindim. En arkaya gidip başladım uyuklamaya. Beş saat sonra kalktım, tuvalete gittim.

Uçağın arkasında hostesler ve stewardlar ile sohbet ediyordum. Hostesin biri dedi ki; ‘Önde bussinnes'da dört Galatasaraylı futbol­cu gidiyor.'

Kimler diye sor­dum, Okan, Arif ve Küçük Hakan'ı söyledi. ‘Ama dördüncüyü çıkara­madım' dedi.

Şöyle düşündüm, bu se­yahatten iki ay önce Ar­da'nın (Turan) bir gaze­teciye verdiği röportajını okumuştum. ‘Takımda herkes bana yardım ediyor. Orhan Ağabey (Ak) bana Rolex saat hediye etti” diyordu bu röportajında Arda. Bende düşündüm, bir futbolcu bir futbolcuya niye Rolex saat hediye etsin diye?

‘Tahmini olarak bu dördüncü futbolcu Orhan Ak'tır' dedim. Hostes de Galatasaraylıymış bu arada, ‘Orhan Ak değil' diye ısrar etti.

‘Gel iddiaya gire­lim' dedim. Geyik yapı­yoruz. Kız da ‘ben öğre­neceğim' dedi. Giderken, ‘Sakın benim sorduğumu söyleme' diye tembih­ledim. ‘Tamam' deyip gitti. Beş-altı dakika sonra geldi, ‘Hocam iddiayı kazandınız' dedi.

Galatasaraylı futbol­cular herhalde New York'tan Pensilvania'ya geçeceklerdi. Ben de oğlanın yanına Boston'a New Hempshir'a…”

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FETÖ -futbolcular ilişki­sine dair soruşturmalar, yargılamalar gerekli yerlere ulaşamadı bir türlü! Bence, dosya açıl­madan kapatıldı. Neyse.

Sözü yine Erman Toroğlu'na bırakayım, önemli bir bilgi veriyor:

-“Emre Belözoğlu'nu biliyorsunuz. Futbolculu­ğunun yanı sıra bir başka özelliğiyle de ön plana çıkmıştı. O da Fethullah grubundan olmasıydı.

Emre'nin Avrupa'dan Türkiye'ye dönüşleri ve Fenerbahçe'ye transfer olması sırasında bir şey dikkatimi çekmişti.

Emre, Newcastle United'dan Fenerbah­çe'ye transfer olduğunda (1 Temmuz 2008) Sarı Lacivertli takımda 5 nu­maralı formayı giymişti. Ancak dört sezon oyna­dıktan sonra Atletico Madrid'e gitti. (1 Tem­muz 2012)

Atletico Madrid'te 6 ay futbol oynadı ve tekrar Fenerbahçe'ye döndü. (1 Şubat 2013).

Peki, tekrar Fenerbah­çe'ye geldikten sonra Emre kaç numaralı formayı giydi hatırlıyor musunuz? Ben söyleye­yim: 25!

Bilmem bu forma numarası size bir şey çağrıştırıyor mu? İkinci Fenerbahçe macerası bir buçuk sezon süren Emre Belözoğlu, Başakşehir'e transfer olduğunda (9 Temmuz 2015) yine aynı forma numarasını taşıdı, yani 25!

Ne zamana kadar? Dört sezon sonra tekrar Fener­bahçe'ye dönene kadar (2 Temmuz 2019). Fenerbah­çe'ye üçüncü defa trans­fer olduğunda ise bu kez forma numarası değişmiş tekrar ‘5'e dönmüştü. Ara­da ne değişti de, hem Fenerbahçe'de hem de Başakşehir'de yedi se­zon taşıdığı ‘25' numa­ralı formadan tekrar ‘5'e dönüş yaptı acaba? Orasını da size bırakıyorum sevgili okurlar…”

Emre Belözoğlu'nun 5 numaralı formayı niçin giydiğini biliyorum; Fatih Terim'in Galatasaray'da oynadığı yıllarda onunla özdeşleşen forma numa­rasıydı bu.

Peki ya 25?

Toroğlu, Fethullah Gülen ile özdeşleşen Erzurum'un plaka numa­rasını mı kastediyor? Ya da Pensilvania'yı mı?

FETÖ- futbolcular iliş­kisi hep muamma kaldı. Yazık.