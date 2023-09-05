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Hakkaniyetli olmak

Pazar gece yarısı televizyon karşısındayım…

Gözlerim dolu voleybolcu kızlarımızın kupa törenini seyrederken aklıma birden Yılmaz Özdil düştü.

Dedim ki içimden; “bu başarıyı nasıl anlamlı satırlara dökerdi!”

Hayatta olsaydı benzerini Bekir Coşkun da yapardı kuşkusuz…

Bu yazarlar kolay yetişmez; kalemiyle gözyaşı döktürmek ya da kalemiyle kahkaha attırmak usta işidir, büyük maharet ister.

Ne yazık ki kalemin efendisi pek az yazarımız kaldı. Bekir Ağabeyi sonsuzluk yolundan geri döndüremeyiz ama umarım “tükenmez kalem” Yılmaz Özdil köşesine döner ve bizleri yazılarıyla buluşturur.

İşte kızlarımızın başarısını yanaklarım ıslak seyrederken aklıma bu sebeple Yılmaz Özdil geldi. Başarıyı usta işi yazıya dökmek zor iş çünkü…

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Geçen temmuz ayı ortasıydı.

Filenin Sultanları milletler liginde dünyanın bir numarası olmuştu.

Arkadaşım dedi ki:

-“Bu büyük başarılara rağmen Erdoğan voleybolcu kızları tebrik etmiyor!”

Bunu duyunca şaşırdım. Aksine Erdoğan her başarıdan sonra voleybolcu kızları makamına çağırıp tebrik ediyor, fotoğraf veriyor…

Erdoğan'ı eleştirmek için her yol mübah görülüyor; yalan ile gerçek birbirine karıştırılıyor. Zamanla yapılan haklı eleştirilerin bile anlamı kalmıyor. Oysa biz ısrarla hakikati savunmak zorundayız.

Pazar gecesi başarısından sonra sosyal medyada iktidar aleyhine mesaj bombardımanı başladı. Peki, kadın voleybolcularımızın başarında AKP iktidarının spor yatırımlarının katkısı yok mu? Baksanıza milli takımda kaç VakıfBank oyuncusu var. Bunları yok mu sayalım? Yapmayın, böyle muhalefet olmaz.

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Ayten Salih, Nazmiye Kor, Güneş Çapa, Seta Yağcıoğlu, Ayda Caner, Seda Acudoğlu, Ümran Okay, Siray Arca, Fatma Egemen, Gülçin Eroğlu, Tomris Göksan, Nezin Mutibaş…

İlk kadın voleybol milli sporcularımız.

İlk milli maça 1957 yılında çıktılar.

İlk milli galibiyetlerini 1961 yılında aldılar.

Yılmadılar. Pes etmediler. Amatör ruhla yıllarca mücadele ettiler. Ancak:

Kayda değer ilk uluslararası başarıyı ancak 2003 yılında kazandık. Ankara'da yapılan Avrupa Şampiyonasında final oynadık.

Voleybol tarihimizin bu ilk başarısı dönüm noktası oldu.

Final oynayan -Neslihan Demir gibi- voleybolcular genç kızlarımızın idolü haline geldi. Ülkemizde voleybola olan sempati arttı. Öyle ki; o dönem voleybol haberlerinde yüzde 170 artış yaşandı.

Türkiye'nin dört bir tarafında pek çok kız çocuğu Filenin Sultanı olmayı hayal etti.

Voleybol kurumsallaştı; spor okulları yaygınlaştı. Yıldızlar ve gençler başarı yakaladı. Sultanlar Ligi'ne ilgi arttı. Sadece İstanbul-Ankara değil, Bursa, Bolu, Aydın, Aksaray'dan bile takımlar yarıştı…

Dünyanın en iyisi sayılan Tiana Boskovic, Chiaka Ogbogu, Cristina Souza, Michelle B. Hackley vs. ligimize transfer oldu. Yabancı çok iyi teknik adamlar milli takım ve kulüp çalıştırmaya başladı.

Eczacıbaşı, Vakıfbank, Fenerbahçe kulüp takımları dünyada kendinden söz ettirir oldu. Tribünler doldu. Televizyonlar maçları canlı yayınlamaya başladı.

Vestel, Orkid, Opet, AXA Sigorta, Misli.com, Amway, BTCTurk, Porçöz, İşbir Yatak, Supradyn gibi sponsorlar devreye girdi.

Ve:

İlk altın madalyamızı 2014'te aldık. 2015 itibariyle kadın voleybolcularımız dünyada ilk üçün vazgeçilmez takımı oldu. Sonunda bugün dünyanın 1 numarasıyız…

Keza: U18, U20 ve U23 milli takımlarımızı başarı üstüne başarı yakalıyor.

Evet, başarı bir günde gelmedi, yirmi yıllık çabayı göz ardı edemeyiz.

Bunda özel sektör dâhil, devletin-iktidarın da katkısı yok sayılamaz. Hakkaniyetli olmak lazım…