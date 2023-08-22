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Korkuyla teslim almak

-“Ben artık AKP'yi konuşmak istemiyorum!”

Bunu söyleyince arkadaşlarım şaşırdı. Oysa. Bu sözü etmemim sebebi, 22 yıldır tekrarlanan lafların hiç değişmemesi!

Son seçimi Erdoğan ikinci turda kazanınca, bir arkadaşım mesaj attı:

-“Şimdi başımıza gelecekleri göreceksin.”

Başımıza geleceklerden kastettiği şeriat düzeninin kurulacağına dair sonsuz inanması! 22 yıldır bitip tüketmeksizin tekrarlanan korku kaynağı bu…

Hafta sonu arkadaşlarımın gündeminde de benzer korkular vardı. Öyle ya Erdoğan HÜDA- PAR ile niye ittifak yapmıştı ki?

Bu soruya siyaseten çoklu yanıt verilebilir. Başta yazdığım gibi konum AKP değil! 22 yıldır konuşmamız gereken daha acil bir konu var: Ana muhalefet!

Yıllardır bitip tükenmez korkularımız yüzünden muhalefete kimse tek söz etmedi/ etmiyor. Türkiye'nin önemli sorunlarından biri aslında ana muhalefet.

Evet 22 yıldır konunun bir türlü ana muhalefete gelmemesinin tek sebebi var: Korkularımız!

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Beynimizde “amigdala” adı verilen bölge var.

Başta korku olmak üzere, duyguların denetiminden sorumlu bölge burası…

İnsanlarda amigdalanın pek çok ruhsal bozuklukla ilişkisi saptandı. Örneğin, sürekli bunalım halindeki borderline kişilik bozukluğu olanlarda normale göre sol amigdala aktivitesi yüksek. Keza:

Sağ amigdala bozukluğu ise sosyal faaliyet yeteneklerini etkiliyor. Sosyal fobisi olan hastalarda amigdala aktivitesi arttığı gözlemleniyor.

Şizofreni hastalarında sağ amigdala, sola göre daha büyük. Vs. Vs.

Kimi maymunların daha kolay evcilleştirildiğini bilir misiniz? Rheseus maymunlarıyla yapılan araştırmada amigdalalarında lezyon/ bozukluk bulunan maymunların sağlıklı beyinlere sahip maymunlara kıyasla tehlike unsurlarına daha tepkisiz kaldıkları görüldü.

Ya insanlar? Korkuyla amigdalanın uyarılması insanlarda nelere yol açıyor? Amigdala, tehdit olarak gördüğü nesne veya durum karşısında nasıl tepki veriyor?

Bunun siyasi tercihlere yansıması nasıl oluyor?

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Korku, hayli bulaşıcı duygu. Normal bulaşıcılığın bin katından fazla.

Örneğin, sosyal medyada aynı düşünce etrafında birleşen insanların oluşturduğu yankı odaları korku kaynağına dönüştü. Hiçbir inandırıcılığı olmayan sözler hiç sorgulanmadan ışık hızıyla yayılıyor. Aynı düşünen insanların aynı şekilde korkması “pandemiye” yol açıyor…

Bunu bilenler korku üzerinden “inanç” yayıyor…

22 yıldır iktidarda olan partinin bir kez daha seçimi kazanmasından korkan arkadaşımın tepkisi bunun sonucu:

-“Şeriat geliyor!”

İnsanın bu yönünü bilen -Cambridge Analytica gibi- küresel veri şirketleri bu “manipüle tekniğini” kullandı/ kullanıyor. Mesela, seçmenin neden korktuğunu bilip ona göre önüne bu tür veriler koyuyorlar!

Bu son seçimde; iktidar karşıtları HÜDA- PARr/Hizbullah ve muhalefet karşıtları Kandil/PKK korkusunu işlediğini gördük-yaşadık. Sahte içerikler pompalanıp durdu. Korkan- korkutulan partisine dört elle sarıldı. Sandığa gitmeyecek olanlar bile koşa koşa oy vermeye gitti.

Benim gibi hakikati savunanlar ise “itibar suikastine” uğradı.

Hafta sonu arkadaşlarımla sohbette konunun dönüp dolaşıp “AKP'den korkulmasına” gelince işte o sözü ettim:

-“Ben artık AKP'yi konuşmak istemiyorum!”

22 yıldır bu korku siyaseti bitmedi/ bitecek gibi görünmüyor. AKP'nin ne olduğunu, neyi yapıp- neyi yapamadığını ve yapamayacağını 22 yılda hâlâ öğrenemedik mi?

Asıl konuşmamız gereken ana muhalefet değil mi? AKP korkusu yüzünden ana muhalefeti hiç konuşmadık-tartışmadık. Artık buna son vermek gerekmiyor mu? Düşünsel dünyasının köreltildiğini kimse görmüyor mu?

Muhalefetin korkuyla bizleri teslim almasına son vermek lazım artık.