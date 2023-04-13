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Liderlerin sesi

Önceki gün…

Ankara Spor Salonu ve dışarısını dolduran kalabalık önünde Erdoğan seçim beyannamesini açıkladı. Dikkatimi çeken şu oldu:

Erdoğan kitleye slogan attırmak istedi ama bir türlü tam başarılı olamadı. Gerçi kitle söylemesi hayli zor olan, seçim için hazırlanan “Türkiye Yüzyılı için doğru zaman, doğru adam” ve “Doğru adımlarla yola devam” sloganlarını nasıl atacaktı?

Biraz olsun, “Reis'e Hay Hay, Kemal'e Bay Bay” sloganını söylediler?

Hadi muhafazakâr çevrelerin siyasi yaşamlarında slogan kültürü pek yok. Slogan atma milliyetçiler ve çoklukla sola ait…

Çocukluğumda ilk duyduğum slogan, -aralarında ağabeyimin de olduğu- Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin yürüyüşünde atıldı. Yıl 1975 idi…

Gençlik yıllarım slogan atarak geçti…

En son Gezi protestolarında duydum: Faşizme karşı omuz omuza!

Son yıllarda sol düşünsel hayattan bile slogan çıkarıldı.

Sadece sağda değil, merkez solda da slogan, “radikal” ve hatta “terör eylemi” olarak görülmeye başlandı! Artık korkunç, kaba, anlamsız bir gürültü olarak kötülendi slogan…

Oysa:

Bir düşünceyi kolay hatırlayıp, tekrarlanabilir biçimde ifade eden kısa, çarpıcı söze “slogan” denir…

Slogan, siyasi tahayyül ve taktiklere kısa yoldan erişimi sağlar…

Slogan, sestir…

Slogan, ses gösterisidir…

Kitlenin sesli düşünmesidir.

Slogan aynı zamanda; kalabalıkların birlikte olması, bunu göstermesinin aracıdır: Buradayız ve talep ediyoruz!

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Yaşadığımız seçim sürecinde slogan artık ya çok cılız çıkıyor ya da hiç yok! Niye?

“Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan” diye sloganımız bile vardı oysa. Neden yok edildi sloganlarımız?

Aslında bu bile siyasetin, kitlelerden nasıl uzaklaştırıldığının kanıtı değil mi?

Lider odaklı siyaset, kalabalıkların sesini duymak istemiyor. Tek sloganları var: “Ben sizin babanızım ben ne dersem o olur!”

Böylece:

Siyasetin halkçı/ kolektif kimliği yok edildi.

Siyasette millet egemenlik salt oy vermeye indirgendi.

Genel iradenin yerini lider görüşü aldı.

Yani:

Mesele slogan değil, özünde mesele hak talep eden kitlelerin susturulması.

Taleplerin eylemle yani siyasetle ortaya çıkmasına engel olmak.

Artık halk yığınları, -onlara göre- gereksiz kalabalık. Ya susturulmalı ya da etkisizleştirilmeli. Başardılar:

Siyaset siyasetsizliğe, kitleler apolitikleşmeye iteklendi…

Kalabalıkların elenmesiyle ardından otoriterleşme geldi hep…

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Kalabalıkların “korkutucu” bulunması hiç yeni değil:

Fransız Devrimi ve Ekim Devrimi'ni yapan kitleler son kırk yılda sürekli “darbeci” olarak gösterildi. Erdoğan ve şürekasının Gezi için “darbe” demesi de bundan:

Kitleleri lanetlemek!

Kitleleri siyaset dışına atmak!

Siyaseti, salt partiler arasında ağız dalaşına indirgemek!

Küreselleşmeci neoliberalizme uygundur bu; toplumsal muhalefeti etkisiz kılmak…

Bu açılardan bakıldığında AKP/Erdoğan'ın politik tavrı hiç şaşırtıcı değildir.

Şaşırtıcı olan tarihsel olarak ilerici, gelişimci ve değişimden yana olan CHP'nin tutumudur. Toplumla organik bağını maalesef kopardı. 1990'larda kurultay kazanmak için kitlelere olan ihtiyaçları da zamanla son buldu…

Hep yazıyorum:

İdeolojisiz siyaset olmaz.

Pusulasız siyaset olmaz.

Halksız siyaset olmaz.

Sokağın/alanların slogan atılarak doldurulduğu/ kitlesel eylemlerin olduğu 1960'ların-1970'lerin Türkiye'nin en özgür olduğu dönem olmasının sebebi budur.

Günümüzde gözdağı olarak gördükleri sesi-sözü ve itibariyle sloganı-eylemi kıstılar, kestiler.

Siyaset, sosyal medyadaki “şehir tellallarına” indirgendi.

Aslında yok edilen fikirdir/ düşüncedir…

Tek duyulanın lider söylemi olması da bundan.

Biliniz ki:

İktidar sesinin dışında alan açılmaması demokrasinin ölümüdür.

-“Susma! Sustukça sıra sana gelecek.”