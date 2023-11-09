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Röportajın hedefi belli

Vah Kılıçdaroğlu vah!

Kongrede ikinci turda çekilecekmiş, kararını açıklayacak iken bir tweet kararını değiştirmiş…

Kongrede ikinci turda çekilecekmiş, kararını açıklayacak iken bir depremzede muhtar ağlayarak “çekilme” demiş…

Ve bunlar yüzünden Kılıçdaroğlu adaylıktan çekilmemiş!

Son seçim sonrasında ülke tarihinde hiçbir lidere söylenmeyen başarısızlığı nedeniyle Kılıçdaroğlu'na söylendi ama kendisi etkilenip genel başkanlıktan çekilmedi!

Kılıçdaroğlu tam budur:

-İdeoloji bilmez.

-Pratikten gelmediği için konuşmayı, demeç vermeyi ve kurnazlığı siyaset sanır.

-Sadece günlük politika yapar.

-Toplantıda en son kim ne derse ona uyar!

Ki kişisel özelliklerin bugün için önemi yok. Önemli olan şu:

CHP yerel seçime gidiyor, o ise Sözcü'ye verdiği röportajda hâlâ İmamoğlu'nu hedef yapıyor:

-“(Kongrede) İkinci tura katılmama yönünde bir kararım oldu. Divan Başkanı olan Ekrem İmamoğlu ile bu konuyu bir odada görüştük. ‘Özgür Bey'i de çağırsın, ben elini de kaldırayım' dedim. Fakat daha genel kurul salonuna gitmeden @ekremedit diye twitter hesabı var galiba. O hesapta farklı bir dille sanki bunu talimatla yapıyormuşum gibi tweet atıldı. Bu tweet hesabının Ekrem Bey'e yakın olduğu söylendi.”

-Bir genel başkan, bu söylenenlere bu kadar rahat nasıl inanır?

-Bir genel başkan, sadece 55 bin kişinin takip ettiği hesaptan bu derece nasıl etkilenir?

Sanırım @ekremedit gibi Ekrem Bey'e yakın yüzlerce hesap vardır ki bunların yazdığı İmamoğlu'nu nasıl bağlar?

Kongrede kendisi lehine atılan yalan tweetlerin sahibini bilmiyor mu Kılıçdaroğlu?

Madem Özgür Özel'in elini kaldıracaktı, kaybettiği kesinleşince niçin yapmadı?

Kılıçdaroğlu'nun “derdi” başka!

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Bakınız; @ekremedit tweetinden önce “Kılıçdaroğlu çekiliyor” haberini Odatv ve ardından Sözcü yaptı. Dakika dakika gerçekler belli…

Salonda Kılıçdaroğlu'nun “çekilme” kararını bilmeyen yoktu; Kılıçdaroğlu'nun -Bülent Kuşoğlu gibi- yakın çalışma arkadaşları bu kararı açıkladı.

Kurnazlığa niçin ihtiyaç duyuluyor? Kurnazlığın akıllılık olmadığını bilmiyorlar mı?

Kılıçdaroğlu hâlâ polemiği siyaset yapmak sanıyor!

Çözümleme yapmak zorundayız:

Saygı Öztürk'ün sorularına Kılıçdaroğlu'nun verdiği yazılı yanıtın derin anlamı var. Yakın çevresiyle düşünerek-tartışarak verilen röportajda tek hedefi var; Ekrem İmamoğlu!

Mağlubiyetinin nihai sebebi olarak salt İmamoğlu'nu görmeye devam etmesi tehlikeli sonuçlar doğurabilir. İnsan düşünmeden edemiyor:

Yerel seçimde Kılıçdaroğlu (ve çevresi) İstanbul'da İmamoğlu aleyhine mi çalışacak? Partide uzlaşma değil, çatışma mı çıkacak?

Ülkemiz siyasetinde gördüğümüz hep aynı:

Her kaybeden politikacı intikamcı maalesef!

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Umarım Kılıçdaroğlu ve yakın çevresinin CHP'yi tekrar ele geçirmek hırsı biter. Yoksa kişisel kızgınlıkları kendilerini de CHP'yi de çok yıpratır…

Son şunu ekleyeyim:

Kılıçdaroğlu, son seçim mağlubiyeti üzerine moralleri bozulan milyonların ruh haliyle şimdi empati yapıyor mu?

Uzatmayayım:

Ne yazık ki vasat siyaset sadece CHP'yi değil, ülkeyi de yordu, yıprattı. Bu konuları hâlâ yazmak bıktırıcı hal aldı. Oysa diri ana muhalefet partisi ülke için elzem. Güçlü muhalefet iktidarı iyi icraatlara zorlar…

Ve:

Kılıçdaroğlu ile ilgili bu son yazım olacaktır. Son yıllarda kendisi hakkında muhalif ideolojik yazılar yazdım. Hiç kişiselleştirmedim. Yanıtını fikirle değil, “bel altı” vuruşuyla verdi. Buna rağmen derim ki:

Umarım kendisi huzurlu emekli hayatı yaşar, bol kitap okuyarak nerede hatalar yaptığını anlayarak politik özeleştiri yapar…