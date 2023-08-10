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Yeni habercilik anlayışı

Ali Sirmen, Türk medyasının en kıdemli yazarı…

Faruk Bildirici, Türk medyasının iftihar edilen yazarlarından…

Bildirici, maden çıkarmak için Akbelen ormanında ağaç kesen YK Enerji'nin gazetelere verdiği ilana ilişkin yazı kaleme aldı:

– “Parayı verenin istediğini yayımlatabilmesi, okurla güven ilişkisini yerle bir eder. Böyle bir gazetecilik, bırakın kamu yararını savunmayı, güç odaklarının elinde oyuncak olur.”

Bildirici'nin bunu yazmasının nedeni YK Enerji'nin ilanını Cumhuriyet gazetesinin reddetme kararına, yayın kurulu üyesi Ali Sirmen'in karşı çıkmasıydı.

Sirmen'in gerekçesi şuydu:

-“Bir basın kurumuna ilan vererek görüşünü açıklamak veya ürününü tanıtmak da ifade özgürlüğünün alanına girer. Yayın organlarının, yapısını veya ürününü beğenmediği kişi ve kuruluşun bu özgürlüğünü kısıtlama hakkı yoktur. Tıpkı basın organının seçimler sırasında, ilan veren siyasal bir partinin görüşlerine katılmadığı için ilanı reddedemeyeceği gibi…”

Değerli bir tartışma bu. Medyada böyle nitelikli tartışmalar yapılmıyor artık…

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Sirmen –Bildirici'nin etik tartışmasına farklı açıdan bakıyorum:

YK Enerji niçin ilan verme zorunluluğu hissetti?

İlanı yayınlamak- yayınlamamak tartışmasından önce, şirketin niçin ilana ihtiyaç duyduğunu konuşmamız gerekmiyor mu? Sorunun ucu habercilik anlayışımızı sorgulamamıza uzanıyor çünkü…

Türk medyasına tek yanlı “habercilik” anlayışı hakim oldu. Ki bu “virüs” AKP medyasıyla hayli büyüdü ve her yayına bulaştı.

Artık haber yaparken karşıt görüşün alınması sizi yaftalamak için yeterli oluyor! Bu nedenle, Akbelen ormanını neden kestiğini kimse ilgili şirkete sormak ihtiyacı hissetmiyor!

Bu yeni habercilik anlayışı hızla büyüyor; cadı avı/mahalle baskısına uğramak için gazeteci, kendi cenahından politikacı, avukatı, işadamı, aydın vs. dışında karşı mahalle ile hiçbir ilişki kurmuyor! Örneğin: Yıllardır “Beşli Çete” dedikleri iş insanlarıyla tek röportaj yapmıyor, tek soru sormuyorlar! Yaparlarsa sol medya merkezlerinde “idam” edileceklerini biliyorlar çünkü. Böyle gazetecilik mi olur? Sadece röportajın kalitesini, eksik soruyu tartışabiliriz. (Öte yandan bol para karşılığı bir avukat FETÖ davası alıyor, çömez gazeteciler aracılığıyla mahkemeyi etkilemek için müvekkilini önce medyada temizlemeye çalışıyor! Gazeteciler ahbap çavuş ilişkileriyle algı operasyonlarının kullanışlı idiotları haline getiriliyor. Hazin yanı ödüllendiriliyorlar!)

Gazeteci bilginin aracıdır, haberi kamuoyuna tarafsız ileten kişidir. Haberin öznesine gidip soru sormak zorunluluğu vardır. Hazin! Soru sormanın mahkum edildiği dönemden geçiyoruz.

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Önyargı, gazeteciliğin katilidir. Buradan haber değil -halkı yönlendirmeye dönük- propaganda çıkar. Son yıllarda tanık olduğumuz budur; algı çalışması “gazetecilik” diye yutuluyor. Mesela:

-“Beşli Çete, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıyor” diye yazıldı. Yazan alkışlandı. Oysa tersi gerçekti ve bunu kimse duymak istemiyordu. Sonuç ne oldu, kaybedeceği belli Kılıçdaroğlu algıyla aday yaptırıldı. Bu yeni habercilik anlayışını kimse sorgulamıyor…

Toparlarsam:

Habere sebep olan kişi-kurumun haklı ya da haksız olduğu kararı kamuoyuna bırakılmalıdır. Yeni habercilik anlayışımız hakkında özeleştiri yapmamız gerektiğini düşünüyorum.

Şunu da hatırlatmalıyım:

Dünyada sayıları oldukça az kimi haber siteleri hiç reklam kabul etmiyor. Çünkü:

Diyorlar ki:

-Yüksek kar beklentili banka reklamını yayınlamak çok mu ahlaki?

-İçinde sağlığa zararlı yüzlerce yiyecek bulunduran marketlerin reklamı yayınlamak çok mu ahlaki? Vs. Vs.

Reklam etiğinin ölçüsü ne? Bugün YouTube, Facebook, Twitter vd. üzerinde yönlendirilen reklamları nasıl kontrol edeceksiniz?

Tartışma çok boyutludur ve devam edilmelidir.