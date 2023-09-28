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Zihinsel bayağılık

Geçen gün CHP yöneticisinden duydum:

14 Mayıs öncesi CHP, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde nasıl strateji izleyeceği konusunda hiçbir çalışma yapmamıştı!

Plansızlık mı bu?

Seçimi kazanma konusunda son derece emin olma hali mi?

Nasıl yorumlamak gerekir?

Peki:

Bir avuç insanın “sandıktan emin olmayın” yazılarının-sözlerinin şiddetli tepkiyle karşılanmasının sebebi neydi?

O süreçte siyasi cehaleti yaşadık; “kendi mahalle” korosunun sesi olmayana ateş püskürtüldü! Herkes görüşünün alternatifsiz olduğundan son derece emindi. Herkes kendisinin, düşüncesinin, yaptıklarının kutsanmasını istedi. Başta liderler olmak üzere herkes pohpohlanmak istedi…

Ve: O dönem medyada arzu edilene dair dedikodusu bol kurgu yapıldı: “Beşli Çete Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı” gibi…

Bu zihinsel bayağılığı hâlâ analiz etmiyoruz?

Bu, aklın değer kaybını iki kelime ile açarsam; “entelektüelizmin zayıflığı” derim… Ya da “gerçeğin statü kaybı”…

Niye böyle olduk?

Kendimizi sorgulamamızın temel sebebi; her fırsatta toplumsal çürümenin “suçunu” ötekine/AKP iktidarına atma kolaycılığı… Oysa:

Tek mahalle değil, bütün toplum olarak liyakatten vasatlığa evrildik!

Mesela, salt “öteki mahallenin” tv kanalları değil, “bizim ekranlar” da kendinden geçercesine temaşaya dalarak, halkın aklını çelmek ile görevlendirildi; ne çok propaganda görevlisi vardı, yaşadık. Ki, hâlâ konuşuyorlar!

★★★

Sadece seçime dair değil…

Son yıllarda dönemin aklına, duygusuna ve düzenine meydan okuyan entelektüelleri arıyoruz. Nerede bunlar? Nereye gittiler? Hakikatin peşindeki entelektüellerin kaybı nasıl gerçekleşti?

Vahimi, neden kimse entelektüel ihtiyacı-arayışı içinde değil? Bu derece apolitik ilgisizlik niye? Keza: Entelektüel son derece önemsiz sima olarak (entel-dantel) görülmeye ne zaman başlandı?

Bilinir ki: Entelektüelin kaybı, eleştirel düşüncenin-yaratıcılığın ölümü demektir. Yerini, sorgusuz boyun eğilen itaat kültürü alır…

Peki, niye böyle oldu? Amerikan kültüründen miras aldık bu eğilimi!

ABD Felsefe Topluluğu'nun önde gelen isimlerinden Prof. Richard Hofstadter -Pulitzer Ödülü'ne aday yapılan- “Amerikan Hayatında Anti-entelektüalizm” kitabında muhafazakâr taşra kültürünün boğuculuğu ve bununla, anti-komünist siyasi paranoya McCarthycilik arasındaki ilişkiyi irdeledi.

Alıntı yaptığı katı kuralcı din adamı John Cotton'ın uyarısı günümüz içinde geçerli değil mi:

-“Daha çok öğrenip, daha esprili biri oldukça, şeytanın istediği kişiye daha çok yaklaşmış oluruz.”

Entelektüel hep şeytanlaştırıldı! Fransız sağcılar da Marcel Proust'u Üçüncü Cumhuriyet'in ahlaki çöküntüsüne sebep göstermedi mi? Tarihte entelektüel, “şüphe tohumu” eken suçlu ilan edildi hep. Benzer tokadı yediler: “Entelektüellerin ihaneti.” Özellikle de Soğuk Savaş sürecinde entelektüeller sürekli aşırılıkla, siyasi yıkıcılıkla suçlandı.

Evet, bu mirası ABD'den devir aldık biz. Bugün bunun sonucu yaşıyoruz, cahiliye dönemindeyiz…

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CHP'de ne çok danışman olduğunu da seçim sonrasında öğrendik! İçlerinde bir tek (zamanında Ecevit'e danışmanlık yapan Doğan Avcıoğlu gibi) entelektüel olmaması şaşırtıcı mı? Partinin seçim stratejisini reklamcılara yaptırmaları şaşırtıcı mı? Hayır.

İşinin uzmanını-akademisyenini-teknokratını ve ekran cazgırını entelektüel sanma yüzeyselliğine savrulduk!

Meslek değildir oysa; birilerinin dayatmasıyla hareket etmeyen/bağımsız/özgür ve analitik zekâsını kullanan düşünürdür entelektüel… Var olandan rahatsız, yaratıcı fikir emekçisidir o…

Maalesef günümüzde hâkim kültüre, baskıya yenildi entelektüel. Böylece, tekdüzeliğe/ konformizme mahkûm edildi ülke.

CHP'de değişim isteyenler bile ne zorlu mücadele veriyor görüyoruz.

Partideki statükocuların siyasetin anlamını bile bozması hiç şaşırtıcı değil! Entelektüel boşluğu mezhepçilik dolduruyor….