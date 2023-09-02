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Cerrahlar bu yaraya neşter vurabilir mi?

YÖK Başkanı Erol Özvar, yabancı öğrenci sayısının son 22 yılda, 18 binden 301 bine çıktığını müjdeledi. Türkiye'nin yabancı öğrenci gerçeğini, sayısal verilerle analiz etmeliyiz. Dünyada, uluslararası öğrenci sayısı son 50 yılda, 800 binden 7 milyona çıktı. Uluslararası öğrenci pazarının finansal değeri 300 milyar dolara çıktı. 1.1 milyon öğrenci sayısı ve yıllık 44.7 milyar dolar gelirle küresel öğrenci pazarının patronu Amerika. 2030'da uluslararası öğrenci sayısı 10 milyona, finansal karşılığı da yıllık 500 milyar dolara çıkacak. Türkiye, 7 milyon uluslararası öğrenciden sadece yüzde 2.9'unu alabildi. Kaç para kazandık? Kızmayın ama yabancıları hayrına okutuyoruz (!)

SURİYELİLER BİRİNCİ

Türkiye'de, 301 bin 694 yabancı öğrenci var. Bunların 58 bin 214'ü Suriye, 34 bin 78'i Azerbaycan, 22 bin 641'i İran, 18 bin 250'si Türkmenistan, 16 bin 178'i Irak ve 10 bin 43'ü Somali uyruklu. Belki de adını ilk kez duyacağınız Andorra, Monaco Prensliği, Butan, Saint Lucia, Trinidad ve Tuvalu gibi ada ülkelerinden 1'er öğrenci kaptık (!) Diktatör Kim Jong'un ülkesi Kuzey Koreli 2 öğrenci de kapağı ODTÜ'ye attı. Uluslararası bir öğrenci gittiği ülkeye, yıllık en az 40 bin dolar para bırakır. Vakıf üniversiteleri, bölümüne göre yabancı öğrencileri yıllık ortalama 5 ile 30 bin dolara alıyor. Devlet üniversiteleri yabancıları beleş okutuyor!

ANAOKULUNDAN UCUZ

ODTÜ, Boğaziçi, İstanbul Cerrahpaşa, İÜ Çapa, Dokuz Eylül, Ege tıp dahil yabancı öğrenciler, Türkiye'deki devlet üniversitelerine, döviz karşısında her gün eriyen TL ödeyerek giriyor. Mühendislik, mimarlık, iktisat, işletme, ilahiyat, eğitim fakültesi dahil yıllığı 8 bin TL ile 208 bin TL arası ücretleri, 1 yılda 2 taksite bölüp ödüyorlar. Anaokullarından ucuza, üniversite diplomasını böyle alıyorlar. En çok yabancı öğrenci; Anadolu Üniversitesi'nde 16 bin 441, Karabük'te 11 bin 908, İÜ'de 9 bin 938, Dumlupınar'da 7 bin 255, Erzurum Atatürk'te 916. En az yabancı öğrenci ise 11 kişiyle Muş Alparslan Üniversitesi ve 27 kişiyle Tarsus Üniversitesi'nde.

SORULARI VERSEYDİNİZ

Yabancı öğrenciler, Türk öğrenciler gibi YKS'de 3.5 milyon adayla yarışmıyor. Çok basit bir sınav olan Yabancı Öğrenci Sınavı'na (YÖS) giriyorlar. Üniversiteler zaten, “Oran, orantı, sayılar, denklemler, paralel, yamuk” gibi sınavda soru gelecek konuları önceden ilan ediyor. Yabancılara 80 soru sorulup, soyut düşünme becerisi, matematik bilgisi ölçülüyor. YÖS 2023 sonuçları netleşti. 2023-2024 yabancı öğrenci ücretleri açıklanıyor. En çok yabancı öğrencisi olan Karabük Üniversitesi'nde bu yıl tıp 125 bin, diş hekimliği 90 bin, bilgisayar mühendisliği 35 bin, tıp mühendisliği 25 bin, öğretmenlik 12 bin TL diye bölümler sıralandı.

İNDİRİM DE YAPIYORLAR

Gaziantep Tıp 208 bin, Dokuz Eylül Tıp 100 bin, Ondokuz Mayıs Tıp 100 bin, Çapa Tıp 150 bin lira oldu. Devlette, yabancılara diş hekimliği 60-80 bin, eczacılık 30-75 bin, veterinerlik 20-30 bin, mimarlık 15-20 bin, hukuk, iktisat, işletme 11-12 bin, ilahiyat, eğitim fakültesi 10-12 bin lira. MYO'lar mı? 4 bin+4 bin liradan 2 taksitle yıllık 8 bin lira. YÖS sınavında 30 puanı tutturan da üniversitelere giriyor. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi'nde yabancılara tıp eğitimi bu yıl 53 bin, mühendislik eğitimi 21 bin TL! Zam yapılır mı? Göreceğiz. Yabancı öğrenciler 4-10 Eylül'de üniversitelere yerleştirilecek. Ailesi ve kendisi Türkiye'de ikamet izni alanlar yani Suriyelilere yüzde 25 indirim var.

DİPLOMALAR SEBİL

Türkiye'deki 124 tıp fakültesinde, devlet üniversitelerinin kontenjanı 15 bin 232. Cerrahpaşa Tıp'ta Türklere 229, yabancılara 30 kontenjan ayrıldı. Cerrahpaşa Tıp'a en son sıradan giren Türk öğrencinin puanı 543.697'dir. Vakıf üniversitelerinde, Türk öğrenciler için tıp eğitimi ücret ortalaması 324 bin lira. Cerrahpaşa Tıp'ta 53 bin TL'ye, Dokuz Eylül Tıp'ta 100 bin TL'ye, Çapa Tıp'ta 150 bin TL'ye yabancılara tıp eğitimi verilemez. Yıllık tıp eğitimi ücreti 1.6 milyon TL olan Harvard Tıp'a denk tıp eğitim verilen fakültelere Suriyeliler, Somalililer giriyor. Niye? Yabancı, kontenjanı ayrıldı. Hiç olmazsa ülkedeki 301 bin yabancı öğrenciden AB ortalaması yıllık 40 bin dolar alsaydınız Hazine'ye yıllık 12 milyar dolar (325 milyar TL) gelir kaydedilirdi. Bütçesini Hazine'den alan devlet üniversiteleri, tıp başta olmak üzere üniversite diplomalarını yabancılara sebil gibi hayrına dağıtamaz. Yabancılar bedavaya okuyup, önce oturum izni sonra vatandaşlık alıyor. Para pulu geçtik. Türkiye'deki hastanelerde 3-5 yıla kadar Türkler derdini, Arapça tercümanla anlatmak zorunda kalırsa hiç şaşırmayın!