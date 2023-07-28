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Fasulyecikgiller!

Toplumsal sınıf, eğitim veya eğitimsizlikle inşa edilen, ekonomi ve din temelli bir kast sistemidir. MÖ 200'lü yıllarda ilk olarak Hindistan'da görülen Varna sistemiyle insanlar; statü ve renklerine göre “açık” ve “koyu” renkliler olarak sınıflandırıldı. Kutsal metinleri yorumlayan din adamları ilk sıradaydı. Onları prensler, üst düzey bürokratlar, tüccarlar kaymak tabakası izler. İşçiler ve köleler ise son sıradaydı. Bir de hiçbir sınıf içine alınmayan ama dokunulmazlar sınıfı vardı. Dokunulmazlık denilince aklınıza demokrasilerde toplumun sesi olması beklenen milletvekili dokunulmazlığı gelmesin. Onlar, günlük hayatta sıklıkla kullandığımız bir kelime olan paryalar…

PARYALAR MEMNUN

Türkçe'de, “Eşek olursan sırtına semer vuran çok olur” diye haksızlıklara kızınca söylenilen bir deyim vardır. Paryalar da mal varlığı olarak bir tek eşek ve köpek edinebilirlerdi. Kimsesiz ölüleri yıkamak görevleri olup, ölülerden kalan elbiselerden başka elbise giymeleri de yasaktı. Mal mülk edinemez hatta geceleri sokağa bile çıkamazlar. Kentlerde oturmaları suçtu. 21. yüzyılda sayıları 200 milyonu geçen paryalar hâlâ var ve hayatlarından çok çok memnunlar. Kimseler onları, insanca yaşamak için ses çıkarmaya ikna edemez. Çünkü Budist din adamları onların zavallı hallerini, tanrının emri gibi kutsadığı için asla yaşadıkları hayatı, yoksulluklarını sorgulamazlar.

BABAM SAĞOLSUN

Sosyolojinin araştırma alanı toplumsal sınıflara, son 23 yılda Türkiye'de “Babam Sağolsungiller” sınıfı da eklendi. Babam Sağolsungiller, “Upper Class” denilen köklü ailelere mensup, varlıklılar ve eğitimlilerden oluşan toplumsal sınıfa göz dikmişti. AKP'liler hem bu sınıfa girmeye talip olup hem de bu sınıfı imha etmek için savaş açtı. Bir de “Corporate Class” yani “Birleştirilmiş Sınıflar” var. Hükmedenler, devletin arazisi, hanı, hamamı neyi varsa birleştirilmiş sınıftakilere gayriresmi yollarla paylaştırır. İhaleler, araziler derken holdingler kurar. Patron, emanetçidir. Üretimde söz sahibi işçi sınıfının, “Gerçek patron kim?” diye sorgulamaması için niteliksiz eğitimle düşünme yetisi ele geçirilip, yoksullaştırılır.

DİN KARDEŞLERİM

Ekonomik varlık ve yokluk temelli MÖ'den kalma bu kast sistemi, halkın gözünü dünya nimetlerine çevirmesini istemez. Toplum olur ya ayaklanır, susması için anında konformist yaşam alanlarını dinle kutsayan, din adamları devreye girer. Yapay zekanın, dini dogmaları silip attığı bu çağda, bizde de gücünü din ve siyasetten alan bir Diyanet İşleri Başkanı var. Açıkça söylemeye henüz cüret göstermese de rejim karşıtı. Oturduğu koltuğu Atatürk'e borçlu olduğunu sıklıkla unutuyor. Şeyhülislam edasıyla, cübbesi süzülerek çıktığı minberde, her geçen gün doz artırarak, cumhuriyete meydan okuyor. Gözleri buğulu, “Din kardeşlerim” diye söze başlayıp, lüks, şatafat ve gösterişten kaçınılmasını öneriyor.

ZAVALLI ÇOCUKLAR

Ali Erbaş'ın, cumhuriyet sayesinde okuyup İngilizce öğretmeni olan kızı Feyza Erbaş bugünlerde ortaya çıktı. Zavallıcık, 3 çocuğundan 2'sine 15 ülke gezdirmiş. Üçüncüsünü, “Sen de fasulyecim yüro 30 TL maalesef” diyerek, ülke ülke gezdirememekten dertli. AKP'nin, Babam Sağolsungiller sınıfından sonra artık ekonomik kriz mağduru üçüncü kuşak torun torba, “Fasulyecikgiller” sınıfı da oldu. Oysa daha dün kıçı bezli 2-3 yaşındaki bu taze fasulyecikgillerin dedeleri çok başarılıydı (!) Oğulları, kızlarını vekil tayin edip, TBMM'ye soktular. Holdingler kurup, çocuklarını patron koltuğuna oturttular. Otomobilleri uçup gidiyor, yalıları, yatları boğaz esintili. Semt pazarında yaz ortası taze fasulyenin kilosunun 80 liraya çıktığını bilmezler!

AK PAK SINIFLAR

“Beyaz Türkler” diye söylene söylene iktidar olan AKP, kendi kast sistemini kurdu. Toplum, Varna kast sistemindeki gibi siyah-beyaz kutuplaştırıldı. Yeri geldi, babasının referans mektubuyla, “Babacım, babacım” diyen oğlu, devlet başkanı kontenjanından Harvard'da okudu. Kızını yüksek lisansa kabul etmeyen had bilmez (!) Boğaziçi Üniversitesi'nin 160 yıllık bilimsel ve entelektüel birikimi tek kalemde yıkıldı. AK'ların torunları, yıllığı 500 bin TL'yi aşan, eğitimi İngilizce, uluslararası geçerli diplomalı kolejlerde, sınıf kapısında korumalar bekleyerek okuyor. Gelelim Türkiye gerçeklerine; 7 ay önce TÜİK 2022 Çocuk Raporu yayınlandı. Çocuk işçi sayısı 2 milyon ve 578 çocuk iş kazasında öldü, öldü! Türkiye'de 7.5 milyon yani her 3 çocuktan biri yatağa aç giriyor aç! Fasulyecikgillerin 3 çocuğundan 1'i de varsın ülke ülke gezip, fink atmayıversin!