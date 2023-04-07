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Namussuz namuslular!

Türkiye'de, namussuzların namuslulara ‘namus' dersi verdiği bir dönem yaşanıyor. 40 yıl önce Ertem Eğilmez'in çektiği ve Şener Şen'in oynadığı ‘Namuslu' filmini hatırlarsınız. Mutemet Ali Rıza Efendi, milyonlarca liranın içinde olmasına rağmen çalıp çırpmadığı için sünepelik ile suçlanıp itilip, kakılıyordu. İş yerine ait milyonlarca lirayı tam tahsil etti ki, soyuldu. Kaynanası, karısı, oğlu, müdürleri, mahallenin bakkalı, kasabı, ‘Çalmadım, soyuldum' dese de hırsız olmadığına kimseleri inandıramıyordu. Milyonlardan pay alma açgözlülüğü ile o artık saygıdeğerdir. Hırsızlar yakalanınca mahalleli, “Namusluymuş, namussuz!' diye bağıracaktı.

ERDEM YOKSULLARI

Türk Dil Kurumu, “Namus” kelimesini, “Bir toplumda onur ve ahlak kurallarına sıkı sıkıya bağlılık, iffet” ve “Dürüstlük, doğruluk, erdemlilik” diye iki şekilde açıklar. Namus kavramı, cinsiyetle eşleştirilip sadece kadına mal etme kolaylığından çok daha derin anlamlar içerir. AKP iktidarı eğitim sistemini bile isteye bozdu. Topluma, ‘Namus, erdem, liyakat' gibi kavramları sorgulama yetisi kaybettirildi. ‘Namuslu' filmindeki gibi, güç ve paraya biat etmiş, el avuç açan, sorgulamayan bir kitle yaratıldı. Kaynağı belirsiz zenginlikler, gösterişli hayatlar, dini kılıflara saklandı. Yoksulluk, toplumda sadece bir kesimi ilgilendiren, ahirete dair uhrevi bir imtihan gibi meşrulaştırıldı.

DİPLOMA GERÇEKMİŞ

Hak, hukuk, yasa tanımayanlar, namussuz namuslular yarattı. Bitip tükenmek bilmeyen bir de denk olmama halleri var. Diploma denkliğinden başlayıp, mevki makam paylaşımına kadar gidiyor. Hısım akrabayı devlet dairelerine doldurmak sıradanlaştı. Milyarlarca dolarlık ihale paylaşımı gibi yozlaşmalar, namusluluğu yukarıdan aşağıya çürüttü. Bir kesimin tek kelime etmediği sahte diploma konusunu geçelim. Biz bugün internette peynir ekmek gibi sahte diploma satan namussuzların, ‘namus dersi' veren yüzsüzlüklerine bakalım. Öyle bir hale geldi ki, “Gerçek Diploma” diye site kurup, ‘sahte diploma yapıyoruz' diye gururla anlatıyorlar.

PRENSİPLİ DOLANDIRICILIK

Sahte diploma yapmakta sıkıntı görmeyen prensip sahibi bu dolandırıcılar (!) “İç güvenlikle ilgili sorumluluğumuzu çok ciddiye alıyoruz. Bazı kişilerin diplomaları amacı dışında kullanma olasılığı nedeniyle Zimbabwe, Küba, İran, Irak, Kuzey Kore, Belarus, Myanmar, Yemen, Suriye, Afganistan için sahte diploma yapmıyoruz” diyorlar. “İlaç yazabilen, tedavi için kullanılabilecek sahte diploma basmıyoruz. Uçak uçurma, havacılık, tren, otobüs kullanma, mali müşavir, inşaat mühendisliği ve kamu çıkarlarını korumak için askeriyeyle ilgili sahte diploma da basmayacağız” diye de suç ortağı müşterilerine, ültimatom da veriyorlar. Adalet dersi veren üçkağıtçılar, orijinaliyle birebir aynı sahte hukuk diploması basma başarılarıyla gururlanıyor.

SİYASETÇİLER REVAÇTA

Ana-babanızı kandırmanız için aileye ve özel sektörü dolandırmanız için iş yerine, ‘Göstermelik Diploma' fiyatı bin lira. Sahte diplomayla devletin dolandırılması ise içlerine sinmiyormuş (!) ODTÜ, Boğaziçi, Hacettepe, İstanbul ve Marmara hariç, Edirne'den Van'a tüm devlet ve vakıf üniversitelerinin diplomalarını 2 ile 5 bin TL'ye yapıyorlar. Sahte diploma için Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Alparslan Türkeş, Abdullah Gül, Necmettin Erbakan ve Turgut Özal gibi siyasetçi adı taşıyan üniversitelere talep yoğunmuş. Sahte diplomalara; “Noter onayı, orjinal hologram, soğuk mühür, kabartma işleme, ıslak imza” garantisi de veriyorlar. “Parayı basana, Harvard Diploması yaparız” diyerek sınır tanımıyorlar.

KIRMIZI ÇARPIYI ATIN

Bir de sığınmacıların uyduruk ilkokul, ortaokul, lise diplomaları var ki, evlere şenlik! Suriye, İran, Irak, Afganistan, Sudan, Uganda'dan kapağı Türkiye'ye atıp, sahte belge ve yalan beyanla önce MEB'den diploma denkliği alıyorlar. Dışişleri ve elçiliklere hiç sorulmadan verilen denklikle sahteciliği devlet onaylıyor. Lise bile okumayanlar tıp, mühendislik vb fakültelere gidiyor. Yaza yaza usandırmış olmalıyım ki; Diploma Denklik Yönetmeliği önceki gün değişti. Sığınmacılar da yurt dışına hiç gitmeden yurt dışında okumuş gibi denklik alan siyaseten ayrıcalıklı Türkler de yakın takibe alınacak. Pasaportlarda, yurt dışı giriş-çıkışları gösteren her sayfa ilk kez mühürlenip denklik dosyasına konulacak. Türkiye'deki bütün lise, üniversite mezuniyetleri tek tek incelenip sahte diplomalara kırmızı çarpı atılmadan, alın teri ile hak edilmiş, gerçek diplomaların namusu korunamaz!