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Savaş uçaklarını şeyhler mi uçuracak?

İlk ve orta dereceli okullarda tarihten coğrafyaya, ders kitaplarına 15 Temmuz darbe kalkışması bir kahramanlık öyküsü olarak girdi. FETÖ kalkışmasından AKP iktidarı, payına düşen mağduriyeti aldı. Darbe girişiminin araştırılması için verilen önerge, iktidarın oyuyla TBMM'de reddedildi. Kalkışmanın faili kim? Bilmiyoruz. Bu sorunun cevabını, bu yazıda da aramıyoruz. Atatürk'ün, Türk milletiyle omuz omuza 1920'de Kurtuluş Savaşı'nda kurduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başına 15 Temmuz'dan sonra ne geldi? Üzülerek yazıyorum ki, Türk Hava Kuvvetleri savaş uçaklarını uçurabilmek için ilk kez dışarıdan pilot alımı duyurusuna çıktı. 15 Temmuz'la ilgisini inceleyelim.

SİVİL VESAYET

Devlet kurumlarında 15 Temmuz'da en ağır darbeyi TSK'nın asırlık eğitim sistemi aldı. Genelkurmay başkanları dahil ordunun beyin takımını yetiştiren Işıklar, Maltepe ve Kuleli Askeri Lisesi ilk kapatılanlar oldu. Askeri disiplinle ortaokul birinci sınıfa 11 yaşında girip, çakı gibi subaylar yetiştirilmesi geleneği bitti. 15 Temmuz tutuklamaları sürerken 2 haftada kapatılan askeri liselere, harp akademileri, astsubay okulları eklendi. Cumhurbaşkanı emriyle 2 ay sonra Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) kuruldu. Tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu rektör atandı. Kara, Hava, Deniz Harp Okulları ile 7 enstitü kurulup, ordu sivil bir rektöre bağlandı.

1-6 Mart ARASI

Askeri liseler kapalı olduğu için MSÜ, 18 yaşını çoktan geçmiş gençleri alabiliyor. 2022'deki harp ve astsubay okulları sınavına 550 bin kişi girdi. Kara Harp Okulu'na 900, Deniz Harp Okulu'na 270, Hava Harp Okulu'na 250 ve astsubay MYO'lara 2150 olmak üzere yaklaşık 3 bin 500 kontenjan açıldı. 2023 MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavı başvuruları 1-6 Mart arası yapılacak. ÖSYM'yle de 29 Aralık 2022'de protokol imzaladılar. 2023-2024 askeri öğrenci sınavlarını yine ÖSYM yapacak. Sınav 2 Nisan'da. Harp okuluna girmek isteyenlerin YKS birinci aşaması olan TYT ile ikinci aşaması AYT'yi kazanması şartı var.

TARİKATLARA SERBEST

Harp akademilerine girmek için sınav kazanmak yetmiyor. 2023-2024 yılı başvuru şartnamesini satır satır okudum. Teröristler, vatan hainleri, casuslar, hırsızlar, rüşvetçiler, dolandırıcılar, kaçakçılar, ihale fesatçıları, sapıklar, devleti soyanlar, kumarbazlar, fahişeler, evli biriyle aşk yaşayanlar hatta evliler, hamileler, çocuklular, boşanmışlar bile kesinlikle orduya alınmıyor. Kadınların boyu 160 cm ve erkeklerin 165 cm olması gibi tüm ayrıntılar yazılmış. ‘Kendisi, annesi, babası, kardeşlerinin irticai bölücü faaliyetlere karışmamış olma' maddesi 21 Mart 2021'de yönetmelikten çıkarıldı.

ASKERİN ŞAHSİYETİ

Atatürk devrimlerine, cumhuriyete, laiklik ilkesine karşı tarikatlara, harp okullarının kapısı açıldı. Yeni başvuru şartlarının 7. maddesinin ‘d' fıkrasında, “Türk Silahlı Kuvvetleri'nin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayan fiil ve hareketlerde bulunmamış olma” şartı aranıyor. Üniformasını çıkarıp, cübbesini giyip, sarığını takan ve anayasaya göre suç olan tarikata gidip, şeyhinin dizinin dibine çöküp, el ayak öpen bir komutan, Türk ordusunun şahsiyetiyle nasıl bağdaştırılabilir? Türk milletine, bu sorunun cevabını gözbebeğimiz harp okullarına öğrenci alanlar bile veremez. Atatürk'ü devlet nişanlarından çıkaranlar, Türk milletinin yüreğinden Başkomutan Atatürk sevgisini çıkaramaz.

KANATSIZ KARTALLAR

Hava Kuvvetleri'ndeki 1815 subay, 15 Temmuz'da KHK'yla atıldı. Atılanların 776'sı F16 gibi savaş uçaklarını uçuran pilottu. TSK, pilotlarının yüzde 70'ini kaybetti. Pilotların 668'i muharip yani Suriye sınır ötesi, PKK'yla mücadele gibi savaşa katılmıştı. Ordudaki 1301 pilot sayısı, 525'e kadar düştü. 287 pilot da önceden emekli olmuştu. Zorunlu geri çağrıldılar, döndüler ama yetmedi. NATO'nun 1 koltuğa 1.5 pilot sayısı şartı yakalanamadı. THK kurulduğu 1911'den 112 yıl sonra ilk kez, ‘dış kaynaktan pilot sınıfı muvazzaf subay' alımına çıktı. ‘Dış kaynak' diye tanımlasalar da yurt dışından savaş pilotu ithal edilmiyor. Pilotaj, havacılık, uzay, makine, uçak mühendisliği mezunları 19 Mart 2023'e kadar başvurabilir. Kazananlar, ‘Askerlik ve Subaylık Anlayışı' eğitimine alınacak. Türk milleti 13 yıldır göklerde gezinen yerli ve milli uçağı beklerken, Türk Hava Kuvvetleri'nin, ‘Gökyüzü Kartalları' pilotlarından da oldu. Savaş uçakları, irticacı şeyhlerinin üfürüğüyle uçurulmayacaksa kapatılan askeri liseler çok acil açılmalı!