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Kadına kadınsız verilen değer

Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart’ta kutlandı. Türkiye’de federasyonlar, spor kulüpleri, başkanlar kadına verdikleri değeri ön plana çıkaran mesajlarla Dünya Kadınlar Günü’nü kutladılar.

Ancak acı gerçeği Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay gözler önüne serdi:

“Herhangi bir spor branşında kadın yönetici sayısı bir veya ikidir, çoğu spor branşında kadın yönetici yok.”

Gülkız Tulay dışında bu durumu dert edinen varmış gibi görünmüyor. TSF Yönetim Kurulu’nda, neredeyse diğer tüm federasyonların toplamı kadar, 6 kadın yönetici bulunuyor.

Kadınlar İçin Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği’nin (KASFAD) ‘Türkiye’de Sporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ 2021 raporu da benzer bir durumu ortaya koyuyor:

Spor federasyon başkanlarından sadece 3'ü kadın, 58'i erkek…

Spor federasyonlarının yönetim kurullarında 67 kadın var iken erkek yönetim kurulu sayısı 842…

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi yönetim kurulundaki kadın sayısı 4 iken erkek yönetici sayısı 12…

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin yönetim kurulundaki kadın sayısı ise 1… Aynı komitenin erkek yönetici sayısı 14…

Sporcu sayısında da durum pek farklı değil… Derneğin henüz yayınlanmamış 2022 raporunda da tablonun pek değişmesi beklenmiyor.

Süper Lig’in tek kadın futbol kulübü başkanı Berna Gözbaşı “Benim artık elimden bir şey gelmiyor” diyerek küskün bir şekilde görevini bıraktı. Üstelik çok da başarılı olduğu bir dönemde… Yeterli desteği göremediğinden yakındı.

Ne yazık ki Türkiye’de hemen her alanda olduğu gibi sporda da kadına duyulan değer, söylemden öteye gidemiyor.