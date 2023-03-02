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26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ: “Hatay’ın deprem sonrasında demografik yapısını korumak Atatürk’e olan borcumuzdur!..”

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile yaptığımız söyleşinin dünkü bölümünde Sayın Başbuğ, Atatürk'ün Hatay sorununu neden şahsi davası olarak kabul ettiği ve bunun çözümü için nasıl mücadele sergilediğini tarihi belgeler ışığında, kapsamlı ve anlaşılır biçimde ortaya koydu.

Böylece Mustafa Kemal Atatürk'ün ne kadar büyük bir lider olduğuna bir defa daha şahit olduk.

Söyleşimizin bugünkü bölümünde ben sözü yine kendisine bırakıyorum:

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İLKER BAŞBUĞ (İ.B.): Mustafa Kemal Atatürk'ün Hatay sorununun çözümünde takip ettiği strateji “Kararlılığın sergilendiği caydırıcılık stratejisi”dir. Bu strateji bir “kriz yönetimi” olarak uygulanmıştır. Emsalsiz bir kriz yönetimi örneğidir.

Biliyorsunuz, MEF Üniversitesi'nde “20. Yüzyılda Tarihe Geçen Liderler Üzerinde Saha Çalışması” adı başlığı altında bir yan dal, seçmeli ders yürütüyoruz.

7 Mart 2023 günü yapacağımız derste genç öğrenci arkadaşlarımızla, kriz yönetiminde liderlik konusuna örnek olarak, Atatürk ve Hatay sorununu ele alacağız.

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6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle güzel ülkem Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en acı günlerini yaşadı. On binlerce insanımız hayatını kaybetti. Yüz binlere yakın insanımız yaralandı. Bu deprem, can kayıplarının dışında, 11 ilimizde büyük maddi zararlara da neden oldu.

14 Şubat 2023 günü söylediğim gibi Türkiye bir deprem kuşağı üzerinde oturuyor.

6 Şubat 2023 günkü deprem felaketi karşısında yaşadığımız eksiklikleri ve yetersizlikleri süratle tespit etmek ve bu noksanlıkları giderici çareleri hemen almak zorundayız. Bilim insanlarımıza göre; maalesef başta İstanbul olmak üzere İzmir gibi büyük illerimizde de deprem tehlikesi vardır. Bu depremlere hazırlıklı olamazsak, karşılaşacağımız sonuçlar bugünkünden daha ağır olabilir.

Felaketin yıkıma uğrattığı bölgede çok önemli şehirlerimiz var. Bu şehirlerimiz, ekonomik, sosyal, tarihsel ve kültürel açıdan emsalsiz yöreler. Bu şehirlerimizdeki; sosyal, ekonomik, tarihsel, kültürel ve demografik yapıya zarar vermeden, bu yapıların değişimine neden olmadan onarmalıyız, yenilemeliyiz.

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Tarihsel, kültürel ve demografik yapısıyla Hatay, coğrafi konumuyla da stratejik bir önemdedir. Hatay, Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de bir durum üstünlüğü sağlamaktadır. İskenderun Körfezini adeta bir Türk Körfezi haline getirmektedir. Diğer şehirlerimizde olduğu gibi bu güzel şehrimizden de göçler yaşanmaktadır. İnsanlar göç etmektedir. Ancak bu göç edenlerin uygun şartların oluşumu ile geriye dönüşleri sağlanmalıdır.

Hatay'ın demografik yapısında değişime neden olabilecek sonuçlardan kaçınılması, zorunludur. Hayatidir. Bu bizim aynı zamanda Atatürk'e karşı olan bir borcumuzdur.