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ABD Başkanı Biden, yargısız infaza devam ederek 1915 olaylarına yine ‘Ermeni Soykırımı’ dedi

ABD Başkanı Joe Biden, döneminin 3. yılındaki 24 Nisan açıklamasında da, 1915 Olayları'nı “Ermeni Soykırımı” olarak nitelendirerek, “Asla unutmayacağımıza dair söz veriyoruz” dedi.

Biden, “24 Nisan Ermeni Anma Günü” başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

“Bugün durup Meds Yeghern (Büyük Felaket) – Ermeni Soykırımı'nda – kaybedilen hayatları anıyor ve asla unutmayacağımıza dair söz veriyoruz!..24 Nisan 1915'te Osmanlı otoriteleri, Konstantinapol'de Ermeni entelektüelleri ve toplum liderlerini tutukladı. Bu Ermeni toplumuna karşı sistematik şiddet kampanyasının başlangıcıydı. İlerleyen yıllarda bir buçuk milyon Ermeni sürgün edildi, katledildi, ölümüne yürütüldü. Bu Ermeni aileleri jenerasyonlar boyunca etkileyen bir trajediydi!..”

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Biden'ın açıklamasında, önceki yıllarda olduğu gibi Türkiye ifadesi yer almadı ve kararın Osmanlı İmparatorluğu yetkilileri tarafından alındığı vurgulandı. Biden ayrıca, yine İstanbul yerine, şehrin eski adını kullandı.

Böylece Biden, 24 Nisan 2021'den itibaren 1915 olaylarını “Ermeni Soykırımı” diye nitelendiren ve geri adım atmayan ilk ABD Başkanı oldu.

Biden'dan önce Başkan Ronald Reagan, 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelendirmiş ancak Türkiye'nin baskıları sonucunda geri adım atmak zorunda kalmıştı.

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Türkiye ise Biden'ın mesajına Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu'nun sosyal medya hesabından cılız bir tepki vermekle yetindi.

“Siyasi şarlatanlar yine sahnede!..” diyen Çavuşoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz. Bu tutumlarda ısrar eden fırsatçılar art niyet ve iki yüzlülükleriyle anılacaklardır. Yüce Türk Milleti'ne tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir!..”

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Sözde soykırım iddialarıyla ilgili olarak engin bir tarih bilgisine sahip olan emekli Büyükelçi Şükrü Elekdağ, 14 Nisan günü bu köşede yayımlanan söyleşimizde Başkan Biden'ın “Ermeni Soykırımı” diyerek yargısız infazda bulunduğunu ve anayasa suçu işlediğini belgeleriyle kanıtlamış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenerek şu öneride bulunmuştu:

“Atılacak adımların başında; Başkan Biden'ın 24 Nisan açıklamalarıyla ABD Anayasası'nı ihlal ederek suç işlediğinin; bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dünyaya duyurulması gelmektedir. Bu konuda Cumhurbaşkanı'nın yapacağı açıklamada ihlaller detaylı şekilde ele alınmalı ve Biden'ın yaptığının yargısız infaz olduğu vurgulanmalıdır. Dışişleri Bakanlığı da ABD açıklamasına mutaden verdiği cevapta bu hususları ve ayrıca Başkan Biden'ın 24 Nisan açıklamalarının ırkçı Ermeni unsurlarının intikam hırslarını bilediğini ve Amerikalı Türkleri tehdit altında bıraktığını belirtmelidir…”

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ABD'deki Türk-Amerikan Dernekleri Kurulu (ATAA) Mütevelli Heyeti Başkanı Profesör Ülkü Ülgür ve yönetimdeki arkadaşları da Başkan Biden'a gönderdikleri mektupla açıklamasını kınadılar ve söz konusu iddiaların araştırılması için bir “Ortak Tarih Komisyonu” kurulması önerisini yinelediler.