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AFAD 2019 yılında, 26 ilde Kahramanmaraş merkezli 7,5 büyüklüğünde deprem tatbikatı yapmış!..

“İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla start alan ve eş zamanlı olarak Ankara'daki AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinden takip edilen Türkiye'nin en büyük deprem tatbikatında senaryo gereği kentte meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde, okullar boşaltıldı, enkaz altında kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, 9-10-11 Ekim 2019 tarihlerinde Kahramanmaraş merkezli gerçek zamanlı ulusal deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat Doğu Anadolu Fay Hattı'ndaki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 9 Ekim 2019 saat 13:22'de meydana gelen 7,5 şiddetindeki deprem senaryosu üzerine toplam 1413 personel, 1 helikopter, 271 araç, 1 arama ve kurtarma köpeğinin katılımıyla icra edildi.

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Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya depremden en çok etkilenen iller olarak ulusal seviyede, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa az etkilenen iller olarak il seviyesinde tatbikatta yer aldı. Bu iller dışındaki 19 il ise birinci ve ikinci derece destek iller ile ulusal seviyede yardım eden iller olarak tatbikata katıldı.

Tatbikatı bizzat yöneten Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı'nın telsiz sistemi JEMUS üzerinden iletişim kurduğu Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'dan depremin bölgedeki etkileri ve yürütülen çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgi aldı. Ayrıca tatbikata katılan tüm hizmet gruplarından, depreme ilişkin edindikleri ilk bilgileri paylaşmalarını istedi.

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Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi'nde (AYDES) toplanan tüm bilgiler, AFAD Başka nlığı Afet ve Acil Durum Merkezi'ndeki ekranlardan takip edildi.

Helikopter ve insanlı keşif uçaklarıyla bölgenin durumuna ilişkin havadan elde edilen görüntüler de merkeze aktarıldı.

Tatbikat kapsamında, GSM operatörlerinden, vatandaşlara sabit hatlar üzerinden yapacakları görüşmelerin 10-15 saniyeden fazla sürmemesi, iletişim kurmak için internet hatlarını ve kısa mesajı tercih etmeleri yönünde uyarı mesajı göndermeleri istenildi.

3 gün süren ve 26 ilin katılımıyla gerçekleşen tatbikat illerde ve bakanlıkta yapılan değerlendirme toplantısı ile sona erdi…”

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Yukarıdaki bilgileri AFAD'ın resmi web sayfasından derledim.

Okuduğunuz gibi, 2019 yılında, Kahramanmaraş merkezli, 26 ili kapsayan 7,5 şiddetindeki (doğrusu büyüklüktür) depreme, 3 gün süreyle gerçek zamanlı bir tatbikatla hazırlanmışlar.

Bu tatbikata rağmen, AFAD'ın arama-kurtarma ekipleri yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli felaketin üzerinden 48 saat geçtikten sonra ilk müdahalelerde bulunabildiler!..

Ya bir de bu tatbikatı yapmamış olsalardı!..