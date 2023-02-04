Uğur Dündar
Uğur Dündar
ugur.dundar@ugurdundar.com.tr
Yayınlanma: 04 Şubat 2023
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Yazarlar - Uğur Dündar

Ailecek acımız büyük…

Uzun süredir hastalıkla mücadele eden kız kardeşim Gülten'i kaybettik.
Çarşamba gününe kadar izninizi rica ediyorum…

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