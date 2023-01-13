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Akıl tutulması!..

Geçenlerde aradılar.

Genç yaşta kaybettiğimiz büyük mizah ustası Levent Kırca'yı anlatan bir belgesel hazırlıyorlarmış.

“Siz de konuşur musunuz?..” diye sorunca “Ne demek, onur duyarım…” dedim.

Telefonu kapatınca bu soruyu neden sordukları aklıma takıldı.

Acaba sevgili Levent'i iyi tanıdıkları halde, içinde yaşadığımız korku atmosferi nedeniyle susmayı tercih edenler olabilir mi, diye düşünmekten kendimi alamadım!

★★★

Oysa bu iktidar Türkiye'yi tam bir kara mizah ülkesi haline getirdi.

Eğer Levent Kırca yaşamış, değerli Oya Başar ve arkadaşlarıyla ‘'Olacak O Kadar''ı yayınlayacak bir televizyon kanalı bulabilmiş olsalardı, bahse girerim ki

tüm zamanların reyting rekorlarını kırarlardı.

Evet malzeme çok, ama bunları topluma mizahi bir çerçevede aktarabilmeyi göze alabilen pek yok!

Çünkü RTÜK elinde ceza sopasıyla ekran başında bekliyor!

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar gibi ustaların ustası iki dev mizahçının sabahın köründe evlerinden alınıp adliye koridorlarına götürülerek hapis cezası istemiyle yargılandıklarını, Öznur Kalendir gibi tarihe tanıklık eden büyük çizerlerin dava kıskacı içinde yaşadıklarını görenlerin de korkup, sade suya tirit işlerle oyalanmalarına pek şaşırmamak gerekiyor.

En basit eleştiriyi bile dava konusu yapabilen, RTÜK sopasıyla bağımsız televizyonları sürekli döven bu akıl tutulmasının vardığı boyut karşısında insanın aklı duruyor!

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Akıldan söz edince şu fıkrayı anlatmasam olmaz:

Adamın biri çişini tutamıyor, her yerde altına kaçırıyormuş!

Birçok doktora gitmesine karşın, hiçbiri derdine deva olamıyormuş.

Tam pes edeceği bir sırada, yolda bir arkadaşına rastlamış.

Arkadaşı ‘'Maşallah çok iyi görünüyorsun'' demiş.

Adam da fizik olarak iyi görünmesine karşın, ciddi bir sorunu olduğunu söylemiş.

Arkadaşı ‘'Hayrola nedir sorunun?'' diye sormuş.

O da ‘'Çişimi tutamıyorum'' demiş!

Arkadaşı sağlıklı görünen bir insanın ancak psikolojik nedenlerle çişini tutamayacağını söyleyerek, bir psikoloğa gitmesini önermiş.

Birkaç hafta sonra yolda tekrar karşılaşınca arkadaşına ‘'Hay Allah senden razı olsun, iyi ki beni psikologa gönderdin'' demiş!

Arkadaşı çok sevinmiş. ‘'Demek ki sorunun psikolojikmiş! Artık altına yapmıyorsun değil mi?'' diye sormuş.

“Hayır!'' demiş adam. ‘'Altıma hala kaçırıyorum ama artık çişimle gurur duyuyorum!..''

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Gülüyoruz ağlanacak akıl tutulmasına, vesselam!..