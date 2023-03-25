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Atatürk, babam ve ben!..

“Mersin Milletvekili Çolak Selahattin Bey ile Samsun Milletvekili Emin ve Erzurum Milletvekili Süleyman Necati Beyler o gün bir yasa teklifi vermişler. İstiyorlar ki; ülkenin bugünkü sınırları içinde doğmamış olanlarla, belli bir yerinde en az beş yıl oturmayanlar, yapılacak olan yeni Meclis seçimlerinde aday olamasınlar…

Bu adamların hedefi doğrudan Mustafa Kemal Paşa'ydı.

Niyetleri onu kendi kurduğu Meclis'e sokmamaktı. Çünkü doğduğu yüzlerce yıllık Türk kenti Selanik, sınırlarımızın dışında kalmıştı artık…

Paşa'ya gelince… O kimseye kin beslemez; kendisine yapılan haksızlık ve kötülüklerin sahiplerini bile kin tutmayıp affederdi. Hatta onlara iyilikle karşılık verirdi. Nitekim teklif sahiplerinden Erzurum milletvekili Süleyman Necati Bey'e yıllar sonra Eskişehir'de rastladı. Eski mebus, buradaki bir lisede öğretmenlik yapıyordu. Paşa ona, böyle bir olay sanki hiç yaşanmamış gibi yakınlık gösterdi. Gene teklif sahiplerinden Samsunlu Emin Bey'in ileri bir tarihte yeniden milletvekili seçilmesine ise hiç ses çıkarmamıştı!..”

Paşa'nın bindiği arabayı genellikle Çavuş Mehmet Efendi kullanırdı. Konukları da Köşk'e o getirip götürürdü. Bir gün Mehmet Efendi'ye sordum: ‘Arabaların ne durumda oldukları ortada. Paşa için neden daha yeni ve korunaklı bir otomobil alınmıyor?'

‘Ne diyorsun be genç adam?' der gibi yüzüme baktığını çok iyi anımsıyorum:

‘Halkın durumu ortada! Askerin midesine bir lokma sıcak yemek girmeden, ayağındaki çarığın yerine ayakkabı, eline de silah vermeden, Paşa gibi her şeyi düşünen bir vatan evladı yeni bir arabaya biner mi sanıyorsun?..'

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Annem yaşlılığında bir gün dedi ki;

“Oğlum biz eskiden Türk olduğumuzu bilmezdik! Biz Ankaralıların çoğunluğu Müslüman'dı. Bir de azınlık gayrimüslimler vardı ki onlardan yeri geldikçe Yahudi, Ermeni, Rum diye söz edilirdi de bizlere kimse Türk demezdi! Önce Müslüman sonra da Osmanlıydık! Türk sözü hemen hiç geçmezdi. Okullarda bile! İşte bu nedenlerle Türk olduğumuzu o zamanlar ne öğrendik ne de bildik. Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya geldikten sonra anladık ki Müslümanlık sadece dinimizdi, ayrıca bir de milliyetimiz vardı: Türk idik!..”

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Ben inanırım ki Atatürk'ü gerçekten anlamış olanlardan kötü insan pek çıkmaz! Çünkü onların aydınlığa, insanı, doğayı ve hayvanları sevmeye açık bir ruhları, beyinleri vardır. Evet, hislidirler ama gerektiğinde akıllarını kullanmayı çok iyi bilirler.

Atatürk'ü sevip sayanlardan nankör çıkmaz! Nankörlerden ise kimseye hayır gelmez!..”

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Okuduğunuz anektodların yer aldığı “Atatürk, Babam ve Ben” gibi birçok değerli kitabı olan Cumhuriyet ve Atatürk sevdalısı yazar, meslek büyüğümüz Orhan Karaveli'yi dün kaybettik. Mekanı cennet olsun.