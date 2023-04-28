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Atı alanın Üsküdar’ı geçmemesi için!..

Dün sabah takipçileri arasında yer aldığım, siyasetten bağımsız, başarılı bir sivil toplum hareketi olan “Oy ve Ötesi”nin sosyal medya hesabına baktım. Paylaşılan seçim kampanyası mesajında Adana, Osmaniye, Mersin, Şanlıurfa ve Balıkesir'de yaşayan yurttaşlara çağrıda bulunularak özetle; “Oy ve Ötesi'ne katıl, sandığa sahip çık” deniliyordu.

Bir başka mesajda da herkesin katılımına açık sandık güvenliği eğitimlerinin devam ettiği duyuruluyordu.

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Bunları okurken endişelenmedim dersem, gerçeği söylememiş olurum.

Endişelendim, hatta çok endişelendim…

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerine koşarken ve yurt dışına çıkışlarda oy kullanma işlemleri başlamışken hâlâ ülke genelindeki tüm sandıklarda güvenlik beklenen düzeyde sağlanamamışsa, durum vahim demektir.

Öyle ya, bağımsız haber kanallarında yapılan programlarda konuşan yorumcular ve liderlere soru yönelten gazeteciler aylardır bunu soruyor ve konuklarından “Merak etmeyin, sandık güvenliği için her türlü önlemi planlıyoruz” şeklinde yuvarlak cevaplar alıyorlar!..

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Oysa bu, “Merak etmeyin” demekle geçiştirilebilecek bir konu değil.

Özellikle Millet İttifakı'nı oluşturan partiler adına bir yetkili acilen kamuoyu önüne çıkıp, seçmenin zihninde oluşan tüm sorulara ikna edici açıklıkta cevaplar vermeli.

Konuşmasında Edirne'den Ardahan'a kadar yurt sathında yapılan sandık örgütlenmeleriyle ilgili rakamlar vererek kuşkuları gidermeli.

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Sandık güvenliğinin ne denli hayati önem taşıdığını burada uzun uzun anlatmama gerek yok.

İstanbul'da tekrarlanan ve Ekrem İmamoğlu'nun 805 bin oy farkla Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği seçimde yaşananları hatırlamak yeter.

Zira o seçimde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve ekibi tüm sandıklara sahip çıkmış, görevlilerin yanı sıra milletvekilleri bile, oyların selameti için günler süren nöbetler tutmuşlardı.

Canan Hanım'ın bu konudaki engin birikiminden sadece İstanbul için değil, ülke geneli için de yararlanılmalı ve bir şekilde onun koordinasyonu sağlanmalı.

İnanırlığı olduğu için, seçmende güven duygusu yaratacak açıklamaları da o yapmalı.

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Türkiye genelinde yaklaşık 200 bin sandık var.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olduğu 2018 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ağırlıklı olarak Doğu illerimizdeki 10 bin sandıkta görevli bulundurmadığını ve sandık sonuçlarının güvenli biçimde duyurulması için kurulan sistemin erkenden çöktüğünü ısrarla dile getiriyor.

Yalanlanamayan bu iddia çok düşündürücü.

Eğer sandıkta sizin görevliniz yoksa, o AKP yetkilisinin söylediği gibi “Hiçbir şey olmasa bile, mutlaka bir şeyler olabilir!..”

Dileriz bu kez böylesine vahim durumlar yaşanmaz da atı alan Üsküdar'ı geçemez!..