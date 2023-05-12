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Değişim rüzgarı ve Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi!

Dün sabah evden çıkmadan önce Konda”nın aboneleriyle paylaştığı bilgi notuna göz attım.

Buna göre; nisan ayı araştırmasında başa baş görünen Cumhurbaşkanlığı yarışmasında, şu güne kadar önemli bir ayrışma yaşanmış.

Adaylardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyları yerinde sayarken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarında artış olmuş. Böylece Kılıçdaroğlu yüzde 49,3'ük bir oy oranına ulaşmış, Erdoğan ise yüzde 43,7'yi geçememiş!..

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Tablonun şekillenmesinde, nisan ayında yüzde 10'luk bir oy oranına sahip bulunan Muharrem İnce'yi destekleyenlerin geri çekilmesi etkili olmuş. İnce'nin oyları yüzde 2,2'ye gerilemiş, Sinan Oğan'ın oyları ise 2,8 puan artışla yüzde 4,2'ye yükselmiş.

Muharrem İnce'den uzaklaşan oyların önemli bölümü Kemal Kılıçdaroğlu'na, 2,8 puanı da Sinan Oğan'a kaymış.

Konda'ya göre; Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi kıl payı farkla ikinci tura kalıyor.

Benim alanda yaptığım gözlemlere göre ise Kılıçdaroğlu seçimi ilk turda kazanıyor.

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Konda'nın raporunu okuduktan sonra sık sık uğradığım cafeye gittim. Amacım hem bu yazıyı kaleme almak, hem de kahvemi yudumlarken, oradaki garsonların oylarını hangi adaya vereceklerini öğrenmekti. Zira bu gençler, daha önceki konuşmalarımızda kararsız olduklarını söylüyorlardı. Sadece biri ısrarla İnce'yi destekliyordu. Dün gördüm ki oylarını Kılıçdaroğlu'na verme kararı almışlar. Nedenini ise şöyle açıkladılar:

“Abi biz gençler ülkemizde maalesef gelecek göremiyoruz. İşyerimizden memnunuz, ancak kazandığımız parayla hakkımız olan yaşam standardına kavuşmamız mümkün değil. Kılıçdaroğlu'nun değişim vaadi, bizler için son bir umut oldu. Artık değişim şart!..”

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Yazımı bitirmek üzereyken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. Bu ani gelişmeyi İnce'ci olduğunu belirten garson kardeşime söyleyince “Aaa nasıl olur?” diye tepki gösterdi. Şaşkınlığının geçmesini bekleyip sordum:

“Peki şimdi oyunu kime vereceksin?..”

–Baskıcı Erdoğan rejimden kurtulmak için tabii ki Kılıçdaroğlu'na!..

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Daha önce de hiçbir zaman masa başı gazetecisi olmadığımı, bugünlere sokaktaki insana mikrofon uzatarak geldiğimi yazmıştım.

Propaganda sürecinde gördüm ki, özellikle derin yoksulluk sarmalının pençesindeki insanlar artık bu iktidardan kurtulma zamanının geldiğine karar vermişler. Ama ne yazık ki bu insanlarımızın bir bölümü hala AKP iktidarını desteklemeyi sürdürüyor. Çünkü kara propagandanın etkisinde kalarak bugün ulaşabildikleri sosyal yardımları,bir iktidar değişiminde kaybetmekten korkuyorlar.

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Konda'nın araştırması da, kişisel gözlemlerim de, büyük değişim dalgasının önüne AKP iktidarını katarak hızla yaklaştığını gösteriyor…

Değerli Muharrem İnce'ye gelince:

O gerçek bir vatanseverdir.

Nokta!..