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Deprem felaketinde Mehmetçik neden 41 saatlik gecikmeyle arama kurtarmaya başladı?..

Hakkını teslim edelim; Halk TV yazarı İsmail Saymaz, yılın haberini yaptı.

Saymaz'ın belgeli haberine göre; İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), depremin üzerinden 36 saat geçtikten sonra arama-kurtarma ekiplerini felaket bölgesine gönderebilmek için Hava Kuvvetleri'nden yardım istedi.

Çünkü…

TSK'ya toplumsal olaylara doğrudan müdahale yetkisi veren EMASYA Protokolü, darbeye zemin hazırladığı iddia edilerek, 2010'da kaldırılmış, yerine Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çıkarılmıştı. AFAD'ın koordinatörlüğünde uygulanan planda TSK, ‘Ana Çözüm Ortağı' değil, ‘Destek Çözüm Ortağı' olarak konumlandırılıyordu.

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Oysa Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'nın ilk günden sahada olduğunu söylüyordu.

Akar, “Toplam 40 binden fazla asker, uzman ve teknik personelimiz felaket bölgesinde görev yapıyor” diyor, ancak 40 bin Mehmetçiğin ne zaman deprem bölgesine gönderildiğini söylemiyordu.

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Bu sorunun cevabını İsmail Saymaz verdi:

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan deprem 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana geldi.

AFAD, 35 saat 56 dakika sonra TSK'dan yardım istedi.

AFAD'ın 7 Şubat günü saat 16.13'te TSK'ya geçtiği ‘Hizmete Özel' mesajda, arama kurtarma için personele ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, şöyle deniyordu:

“Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem felaketi sonrasında yapılan çalışmalara destek vermek üzere personele ihtiyaç bulunduğu ve arama kurtarma konusunda uzman/gönüllü yeterli sayıda personelin çalışmalara destek vermek amacıyla görevlendirilmesi…”

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AFAD'ın mesajı TSK tarafından Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarına gönderildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi, mesajı aldıktan beş saat 22 dakika sonra ilgili komutanlıklara ‘Çok Acele' notuyla şu mesajı geçti:

“-Birlikler tarafından uygun görülen uzman veya gönüllü personelin planlanabileceği,

-İhtiyaç duyulması halinde Lojistik Komutanlığı tarafından personel intikalinin sağlanması amacıyla gerekli uçak/helikopter planlaması yapılabileceği,

-Planlanan personel tarafından her türlü emniyet kurallarının ön planda tutulması,

-Ana ast komutanlıklar ile ilgili valilikler ve AFAD arasında koordine yetkisi verildiği,

-Faaliyetlere ilişkin alınan tedbirler ile planlanacak personel listelerinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığına bildirilmesi.”

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Hava Kuvvetleri'nin mesajı, 7 Şubat'ta saat 21.35'te yollandığı için gereğini yapmak ertesi güne kaldı. 8 Şubat'ta bütün birliklere yayınlanan emirde, “Deprem felaketi sonrası yapılan çalışmalara uzman veya gönüllü olarak destek vermek üzere personele ihtiyaç duyulduğu” hatırlatılarak, şöyle deniyordu:

“Bu kapsamda ilgi mesaj personele tebliğ edilerek, doğal afet bölgelerine gönüllü gidecek personel bilgileri ana ast komutanlıklar tarafından günlük olarak Hava Kuvvetleri Personel Başkanlığı'na bildirilecek olup personelin yoklama kaydı ‘0079-Mazeret İzni (Doğal Afet) olarak bildirilecektir.”

Emrin Kara ve Deniz Kuvvetlerinde görevli olan HKK personeline de tebliğ edilmesi, gönüllü gidecek olanların Hava Kuvvetleri Personel Başkanlığı'na bildirilmesi istendi.

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İddia o ki bu emir 8 Şubat'ta saat 17 sularında personelin eline ulaştı.

Böylece arama-kurtarma için toplamda en az 41 saat 18 dakika gecikildi!..

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İktidar Mehmetçiği, Türkiye Afet Müdahale Planı'nda ‘Ana Çözüm Ortağı' yapmayarak, depremin ilk 36 saatinde çağırmayarak, belki de binlerce insanın kurtarılabilecekken, enkaz altında hayatını kaybetmesine yol açtı.

Eğer AFAD vaktinde yardım talep etseydi, yüzbinlerce Mehmetçik cepheye koşar gibi, enkazlara koşabilecekti.

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Acar gazeteci Saymaz'ı kutluyor, bu haberin ve elindeki belgelerin gelecekteki soruşturmalara ışık tutacağına inanıyorum.