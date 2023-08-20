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Gençlere vergisiz cep telefonu ve sınırsız bedava internet kullanımı!..

Seçim kampanyası sürecinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na şu öneride bulundum:

“Şimdilerde AKP'ye verdiği desteğin karşılığında İstanbul'daki arsalarına büyük rant sağlayan Tansu Çiller'in seçim kampanyasındaki iki anahtar vaadini hatırlarsınız…

Çiller, mitinglerde o iki anahtarı sallayarak, iktidar olduğu takdirde, her aileyi bir ev ve bir otomobil sahibi yapma sözü vermişti.

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14 Mayıstaki seçimlerin sonucunu ise gençlerin tercihleri belirleyecek.

Gerek Türkiye'de, gerekse tüm dünyada yapılan araştırmalar, Z kuşağı olarak tanımlanan gençler için şu iki şeyin vazgeçilmez olduğunu gösteriyor:

1-İnternet

2-Cep telefonu…

Yani Z kuşağının iki anahtarı da bunlar!..

İnternet ve akıllı telefon, aynı zamanda inovasyon çağını yakalamanın da anahtarları…

Ancak bunlara erişim ve sınırsız kullanım ne yazık ki her genç için mümkün değil!..

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Peki gençlerin bilgiye ulaşmalarının önündeki engelleri kaldırma konusunda kolaylık

sağlanamaz mı?

Hatta eğitimlerinde kullanacakları internet ile akıllı telefonu bedava sunmak mümkün olamaz mı?.

Yüksek bir maliyet çıksa da pekala mümkün olabilir.

Ülkemizde yaklaşık 10 milyon genç, devlet lise ve üniversitelerinde okuyor.

Bunlara bedava akıllı telefon vermenin maliyeti 5 milyar doları buluyor.

Bu çok büyük bir rakam!..

Ancak maliyeti yarı yarıya düşürmenin yolu var.

O da Çin ile anlaşarak kendi ülke cep telefonumuzu üretmek…

Zor ama eğer bu hizmet gençlerimizin ufkunu açıp, onların bilgiye ulaşmalarını sağlayacaksa, neden denenmesin?..

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Gelelim sınırsız bedava internet kullanımına…

Burada da asgari ücretlilerin evlerine eğitim amaçlı bir ayrıcalık sağlanabilir.

Türk Telekom devreye sokularak bu evlere sınırsız internet götürülebilir.

Kemal Bey'in getirme sözü verdiği 418 milyar doların cüzi bir bölümüyle bu kamu hizmeti pekala finanse edilebilir.

Unutmayalım; gençlere yatırım, ülkenin yarınlarına yatırımdır.

Sınırsız bedava internet kullanımı ve cep telefonu verme vaadinin Z kuşağı üzerinde çok etkili olacağını, hatta seçimi kazandıracak düzeyde büyük heyecan yaratacağını düşünüyorum…

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Kemal Bey seçimi kazanması halinde gençlere sağlayacağı imkan ve kolaylıkları anlatırken şu sözü vermişti:

“Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak. İlk internet aboneliklerinden vergi alınmayacak ve indirimli paketlere ulaşmaları sağlanacak…”

Ancak seçimi kazanamadı!..

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da benzer müjdelerde bulunmuştu.

Önceki gün ise üniversite öğrencilerine vergisiz cep telefonu, bilgisayar ve bedava internet için gereken adımların atıldığını duyurdu. Ayrıca gençlik bankasının kurulacağını belirten Cumhurbaşkanı; “Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili olarak Mehmet Bey (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız” ifadelerini kullandı…

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Ah Kemal Bey ah!..

Seçimi kaybederek neler kaçırdığınızın farkında mısınız?..