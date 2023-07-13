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İlaç dolandırıcıları!..

Yazın en sıcak günlerini yaşıyoruz.

Sıcak deyip geçmeyin, özellikle güneş çarpmasının kalp krizi riskini de artıran çok ciddi bir sağlık sorunu olduğunu unutmayın.

Geçen akşam güneş çarpmasına uğrayan bir yakınının peşinden Çeşme'deki Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne giden bir dostum anlattı:

“Servis mevsim hastalıklarından yakınanlarla doluydu. Özellikle de güneş çarpmasına uğrayanlarla… Neyse ki doktorlar ve nöbetteki sağlık çalışanları olağanüstü bir gayretle hepsine yetişiyor ve gereken müdahaleleri gecikmeden yapıyorlardı.

Yakınımız gözlem altındayken, aklıma Fethiye Devlet Hastanesi Acil Servis Hekimlerinden Dr. Mithat Kahraman'ın şu paylaşımı geldi:

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“Acil serviste çalışırken bir sabah saat 10 sularında, hemşirelik fakültesinde öğretim üyesi olduklarını ve geçerken babalarına bir antigribal ilaç yazdırmak için uğradıklarını söyleyen iki kardeş geldi.

Amcaya şöyle bir baktım, hiç de gribal bir durum belirtisi yoktu.

“Önce muayene edeyim, sonra ilacı yazarım” dedim. Israrla aceleleri olduğunu ve muayeneye gerek bulunmadığını söylediler.

Onlara aldırmadan amcayı sedyeyle oturttum ve şikayetini sordum.

İki gündür kollarında bir uyuşma hissettiğini söyledi. Adamcağız sorularıma cevap verirken adeta kalp krizi geçirdiğini tarifliyordu.

Hemen bir EKG çektirdim, tanısı kesinleşti ve yoğun bakıma yatırdık.

Çok bilmiş çocukları gelip ne özür dilediler, ne de “Bizi büyük bir hatadan kurtardın” diyerek teşekkür ettiler!

Eğer onların dediklerini yapıp istedikleri reçeteyi yazmış olsaydım, hastanın durumunu daha da kötüleştirecek ilaçlardı!..

Siz siz olun, İnternetten, ya da şundan bundan öğrendiğiniz bilgilerle (!) hastanıza müdahale etmeye kalkmayın!

Zira acil servisin o yoğun çalışma temposu içinde ve tükenme noktasına gelinen saatlerde, böyle bir isteğe hayır diyemeden o ilaçları yazabilecek hekim sayısı gerçekten çoktur!..”

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Değerli Acil Servis Hekimi Mithat Kahraman'ın uyarılarına benim de ilave edeceklerim var:

İnternetteki bazı sahtekarlar, fotoğraflarımı kullanarak “İmune 4” adlı uyduruk bir ilacı (!) pazarlama peşindeler. Halkın sağlığıyla oynamaktan çekinmeyen bu dolandırıcılar, içeriği meçhul karışımı benim de satın aldığım ve böylece sağlığıma kavuştuğum yalanını yayıyorlar. (Çok şükür ciddi hiçbir rahatsızlığım yok.)

Aman değerli okurlarım,

Ekonomideki sıkıntılar nedeniyle ilaç fiyatları zamlandıkça, bu türden üçkağıtçıların sayısı çoğalır.

Sadece vurgun yapmayı amaçlayan umut tacirlerinden kesinlikle uzak durun, doktorunuzun yazmadığı bir ilacı asla kullanmayın.

Ve lütfen şu gerçeği unutmayın:

Hekimlik, çok ayrıntılı bir meslektir ve sadece tıp fakültelerinde öğrenilebilir!..