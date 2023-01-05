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Standart boyut

İmamoğlu’na zulüm AKP’ye yarar mı?

Pilotlarla siyasetçilerin ortak yanı; her ikisinin de rüzgarı hesap etmek zorunda olmalarıdır.

Pilotun çok becerikli olması ve engin bir deneyime sahip bulunması, bu kuralı yok saymasına izin vermez.

Rüzgâra göre hareket etmeyen pilot, uçağı kaldırıp indiremeyeceği gibi, düşürür, yani yere çakar!..

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Siyasetçinin rüzgarı da toplumun desteğidir.

Halkın talep ve beklentilerini karşılayacağına inanılan siyasi kadrolar, (özellikle de liderler) seçmenin desteğini alıp iktidar olur, ya da iktidarlarını sürdürürler.

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Sözü AKP iktidarına getireceğim.

Dünkü yazımda da belirttiğim gibi bu parti, toplumun hoşuna gidecek söylem ve eylemler sonucu 2002 seçimlerinde tek başına iktidar olmuştu.

O süreçte Genel Başkan Tayyip Erdoğan ve Parti'nin önde gelenleri, özgürlükçü söylemleri öne çıkarıyor ve kimsenin ötekileştirilmeyeceği, hukukun üstünlüğüne dayalı adil bir sistem vaadediyorlardı.

Her fırsatta yolsuzluklara son verilip Hazine'nin yağmalanmasının önüne geçileceği, milli gelirin hakça paylaşımıyla yoksulluğun ortadan kaldırılacağı, yasaksız bir Türkiye hayalini dile getiriyorlardı.

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Dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun uğradığı haksızlıkları ve kendisine uygulanan çifte standartları anlattığı basın toplantısını izlerken, “Nereden nereye” demekten kendimi alamadım.

Öyle ya…

İBB Başkanı'na “ahmak” dedi diye 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile siyaset yasağı vermeyi hukuka ve vicdanının sesine uygun bulmadığını söyleyen hakim, eşinin hamile olmasına karşın sürülmüş, yerine HSK'da soruşturma dosyaları olduğu öne sürülen bir başkası getirilmişti.

Değerli meslektaşım Barış Terkoğlu'nun haberine göre; sürgün yiyen hakime, istenilen doğrultuda karar çıkarması halinde, bunun istinafta da onanacağı güvencesi verilmişti!

Ama o sürgüne gitmeyi göze alıp teklifi reddetmişti!..

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Bugüne kadar yalanlanmayan bu iddialar, hukukun üstünlüğünü egemen kılacağı vaadiyle iktidar olan ve 20 yıldır ülkeyi yöneten AKP liderliğinin giderek, rüzgarın izin vermemesine karşın uçağı indirmekte ısrar eden pilota benzediğini gösteriyor.

Öyle olmasa İmamoğlu hakkında vicdanları kanatan skandal kararlar aldırıp, sürekli çifte standart uygularlar mıydı?..

Yine de ülkesinde huzuru arayan bir yurttaş olarak uyaralım:

İmamoğlu'na zulümden, ısrarla mağdur etmekten ve gerilim üretmekten vazgeçin!..

Sağduyunun sesine kulak verin.

Toplumsal rüzgârın her geçen gün biraz daha aleyhinize döndüğünü görün.

Ve eğer çok geç değilse, partinizin 2002 programındaki fabrika ayarlarına dönün.

Aksi takdirde AKP uçağını seçim sandığına çakılmaktan kurtaramayacaksınız!..