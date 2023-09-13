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Kılıçdaroğlu değişime direndikçe koltuğuyla birlikte saygınlığını da kaybedecek

Seçim yenilgisinin üzerinden aylar geçmiş olmasına karşın, muhalif seçmen, yaşadığı büyük şoku atlatabilmiş değil. Ana muhalefet partisi CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yenilginin ardından üzerine düşeni yapmamış olması, seçmeni yılgınlığa sürüklemiş durumda.

Çevreme bakıyorum, gittiğim yerlerde insanlarla sohbet ediyorum ve herkeste aynı karamsarlığı görüyorum .

Öyle ki kimse siyaset konuşmak hatta televizyon kanallarında haber seyretmek bile istemiyor.

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Peki yerel yönetim seçimleri yaklaşırken muhalif seçmene hakim olan bu umutsuzluk nasıl aşılabilir? Sandığa gitmeme konusunda kararlı görünen kitlelere sandık motivasyonu yeniden nasıl sağlanabilir?

Bu soruların tek kelimelik cevabı var:

Değişimle…

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Değişim denildiğinde akla sadece Kemal Bey'in gitmesi ve yerini bir başka ismin alması gelmemeli.

Ayrıntıya girmeden ana hatlarıyla belirtirsek;

CHP'nin halkçı ve devrimci genlerinden alınacak güçle yapılacak değişim, parti içi demokrasiyi çağdaş düzeyde sağlamalı, kadınlarla gençler itici güç olmalı ve tüm topluma seslenen, heyecan verici yepyeni bir vizyon ortaya konulmalı.

Ve tabii ki devrim gibi değişimin bayrağını CHP'nin kurucu ayarlarıyla barışık, Atatürkçülüğü asla tartışılmayan, Cumhuriyet sevdalısı ve tüm toplum kesimlerini kucaklama aşkıyla siyaset yapan genç, cesur ve dürüst bir lider taşımalı.

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Kemal Beye gelince…

Her zaman söylediğim gibi siyasetçiler ve pilotların benzer yanları vardır.

İkisi de rüzgârı dikkate almak zorundadır.

Örneğin pilotun uçağı pistten başarıyla kaldırabilmesi, ya da piste kusursuz indirebilmesi için rüzgârın izin verdiği yönü tercih etmesi gerekir.

Aksi takdirde pistten yükselmek veya inmek mümkün olmaz.

Uçak çakılır!..

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Siyasetçinin rüzgârı da seçmendir.

Seçmen mesajını sandıkta verir.

Seçimi kazanan siyasetçi uçar, yani iktidar olur.

Kaybeden, hele bunu sürekli hale getiren ise sandığa çakılır…

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Değişime direnen, bu nedenle giderek saygınlığını da yitirmeye başlayan Kemal Bey, rüzgârın nasıl estiğini öğrenmek istiyorsa sosyal medya mesajlarının altındaki yorumlara baksın.

Onun pilotluğundaki CHP'nin hızla düşmekte olduğunu görür!..

Bu öylesine hızlı bir düşüş ki Sayın Kılıçdaroğlu'na hem koltuğunu hem de saygınlığını kaybettirebilir!..