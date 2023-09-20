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Öğretmen atamalarında mülakat şoku!..

İsmi bende saklı olan bir öğretmen adayı anlatıyor:

“2023 KPSS sınavı sonucunda, sınıf öğretmenliğini iyi bir sıralamayla kazandım. Ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: “Mülakatı geri getireceğiz” demeden önce, benim gibi sıralaması iyi olan birçok öğretmen, emeklerinin karşılığını almanın sevinciyle kontenjanların açıklanmasını beklemekteydi. Ancak Bakanımız önceki günkü canlı yayında, kontenjanlar konusundaki düşüncelerini açıklarken: “Şu an taslak halinde ama mülakat olacak. Hem de KPSS yüzde 50, mülakat yüzde 50 olacak” dedi.

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Biz bu sınava hazırlanmak için kaynak kitap almak zorundayız. Kimi öğretmenlerimiz dershaneye gitmekte, kimisi de uzaktan eğitim altında online platformlara üye olmakta. Bunların karşılığını ödeyebilmek için öğretmenlerin birçoğu asgari ücretin altında bir gelirle öğretmenlik yapıyor. Geri kalanlar ise market, fırın, inşaat işçiliği gibi öğretmenlik mesleğiyle hiç ilgisi bulunmayan işlerde çalışıyor. Hatta bazıları gündüzleri zor koşullarda emek harcadıkları yetmiyormuş gibi, geceleri de taksi şoförlüğü yapmak zorunda kalıyor.

Acemisi oldukları işlerde çalışırken kaza geçirenler, yaralananlar, ya da sağlıklarını kaybedenler bulunuyor.

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Bizler büyük emekler ve özveriler sonucunda bu sınavı kazanıyoruz. Tam emeklerimizin karşılığını almak üzereyken mülakat adı altında 45 dakika ders anlatmamız isteniyor. Ders anlatmaktan korkumuz yok, üstelik objektif koşullarda bir öğretmenin atanması için bu türden (ders anlatımı) mülakatın gerekli olduğu bile düşünülebilir. Lakin geçmiş yıllarda mülakatla mağdur edilmiş birçok kişinin varlığını düşünerek, bunun kaldırılmasını, mülakat cenderesinden çıkarılmamızı talep ediyoruz. Zaten bir önceki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, artık mülakatın yapılmayacağı sözünü vermişlerdi.

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Sadece 2023 KPSS sınavına giren bizlerin değil, yeni mezun olacak meslektaşlarımızın ve bu güzide mesleği gelecekte yaşatacak gençlerimizin de mülakat mağduru olmamalarını istiyoruz.

Haklı olan bu talebimizin kamuoyuna duyurulmasında sesimiz olacağınıza inanıyoruz.

Çünkü Uğur Dündar'ın her zaman haklının yanında durduğuna yürekten inanıyoruz…”

Not: Eğer bu yazımı görüp alıntı yapmaya karar verirseniz lütfen ismimi yayınlamayın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.