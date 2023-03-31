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Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı nasıl kazanmıştı?..

Türkiye, Cumhuriyet'in geleceğinin oylanacağı seçimlere koşarken, bazılarının unutturmaya çalıştığı bir gerçeği hatırlamamızın tam zamanıdır diye düşünüyorum.

Yıl 1994…

Yerel yönetim seçimlerinin İstanbul ayağında merkez sağ ve sol partiler, kamuoyunun önüne iddialı adaylarla çıkıyorlar.

Anketler yarışın Anavatan Partisi'nin (ANAP) adayı İlhan Kesici, Doğru Yol Partisi'nin (DYP) adayı Bedrettin Dalan ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin (SHP) adayı Zülfü Livaneli arasında geçeceğini gösteriyor.

Kamuoyu araştırma şirketleri Refah Partisi'ni (RP) temsilen seçimlere katılan Recep Tayyip Erdoğan ile Demokrat Sol Parti'nin adayı Necdet Özkan'a ve yeniden kurulan Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ertuğrul Günay'a şans tanımıyorlar!

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Hatta son dakika anketlerine göre; İlhan Kesici ile Zülfü Livaneli'den birinin ipi göğüslemesi bekleniyor.

Nefes kesen yarışta nihayet seçim günü olan 27 Mart'a geliniyor.

Büyük merak ve heyecanla beklenen seçim sonuçları açıklandığında, merkez sağ ve sol partilerin oyları bölüştüğü, anketlerde neredeyse hiç şans tanınmayan Recep Tayyip Erdoğan'ın aradan sıyrılarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandığı görülüyor!..

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Oy dağılımı da şöyle oluyor:

1-Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 25.19

2-İlhan Kesici, yüzde 22.14

3-Zülfü Livaneli, yüzde 20.30

4-Bedrettin Dalan, yüzde 15,45

5- Necdet Özkan, yüzde 12,38

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Anket firmalarını ters köşe yapan sürpriz sonuç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü açıyor ve yıldızını parlatıyor.

Merkez sağ ve sol partilerden ikisinin bir aday üzerinde anlaşıp seçimi açık farkla kazanmak yerine, ayrı isimlerle yarışmakta direnerek oyları bölmeleri, kamuoyunda, bu partilerin seçim zaferini Tayyip Erdoğan'a altın tabakla ikram etmeleri olarak yorumlanıyor.

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Cumhuriyet'in geleceğinin oylanacağı kader seçimi öncesinde bu tarihi gerçeği neden hatırlattığıma gelince…

Nedeni çok basit!

Belki tarihten ibret alınır diye!..