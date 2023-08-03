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Türkiye neden dünyanın en mutsuz ülkeleri arasında?..

Birleşmiş Milletler'in desteğiyle çalışan Küresel Mutluluk Konseyi, son 10 yıldır bağımsız uzmanların katkılarıyla Dünya Mutluluk Raporu'nu yayımlıyor.

Raporun en dikkat çeken yanı; Türkiye'nin mutlu ülkeler sıralamasında basamaklar atlayarak son sıralara gerilemesi…

2022 Dünya Mutluluk Raporu'nun ilk üç sırasında, İskandinav ülkeleri Finlandiya, Danimarka ve İzlanda yer aldı. Dünyanın en mutsuz ülkesi olarak da Afganistan belirlendi.

Türkiye, 2019 yılı raporunda 79'uncu sıradayken, 2020'de 14 sıra gerileyerek 93'üncü, 2021 yılında ise 104'üncü sırada yer bulabildi. 2022 yılı raporunda ise Türkiye, sıralamada 18 basamak birden düşerek 146 ülke arasında 112'nci oldu.



Konseyde son iki yıldır Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Bölümü'nde görev yapan Türk akademisyen Doç. Dr. Özge Karadağ da çalışıyor.

Karadağ, Türkiye'nin hızla son sıralara inmesinin nedenini açıklarken şunları söylüyor:

“Türkiye'nin bu raporda yerine baktığımızda seneler içinde giderek daha geri sıralara düştüğünü görüyoruz. Tabii bunun nedenlerinin düşünülmesi gerekiyor. Raporda insanların ekonomik refahları önemli. Kendilerini ne kadar güvende hissettikleri önemli. Komşularına, yaşadıkları mahalleye, oraya yönelik hizmetlere ya da yaşadıkları yerin güvenli bir yer olup olmadığını düşünmelerine kadar pek çok gösterge var. Kurumlara güven var. Örneğin kamu kurumlarına, hastanelere, kamuya ait başka hizmetlere, çalışanlara ne kadar güveniyorlar? Bunlarla ilgili birtakım göstergeler var. Sosyal eşitsizliklerle ilgili birtakım şeyler var, ya da kadınların toplumda ne konumda oldukları gibi pek çok gösterge bir araya geliyor. Bunlara göre mutluluk ve iyilik hali oluşuyor…”

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Karadağ, VOA Türkçe'nin sorularına cevap verirken şu hususların da altını çiziyor:

“Yıllar içinde dünyada özellikle pandemiyle birlikte gelen ruh sağlığı sorunlarının arttığını görüyoruz. Türkiye'de de baktığımız zaman hem birtakım psikiyatrik rahatsızlıkların, sorunların ya da antidepresan kullanımının arttığını görüyoruz. Bunların tek bir sebebi yok. Farklı sebepleri var. Baktığımızda; Türkiye'de yıllar içinde eşitsizliklerin arttığını görüyoruz. Kimi insanlar çok daha iyi gelir seviyesine sahipken, küçük gelire sahip olan, orta gelir dediğimiz kesimin azaldığını görüyoruz. Bütün bunlar insanların iyilik halini, kendini iyi hissetme halini etkileyen şeyler. Kadınlara yönelik şiddetin, sağlık hizmetlerinde şiddetin çok ön planda olması, insanların yaptıkları mesleklerde zaman zaman kendilerini iyi hissetmiyor olmaları, toplumsal iyilik haline yansıyan şeyler…”

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Karadağ'ın açıklamaları özetle böyle…

Kanımca Türkiye'nin mutsuzluk sıralamasındaki düşüşü 2023'de daha da hızlanacak!..

Bunda da ülkedeki ağır ekonomik sıkıntılara bağlı olarak AKP iktidarının büyük oy kaybı yaşamasına rağmen, muhalefetin seçimleri kazanmayı başaramamasının geniş toplum kesimlerinde yarattığı hayal kırıklığı ve mutsuzluk çok etkili olacak…