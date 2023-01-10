Ümit Genç İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Asıl yıkım bırakmak

Bir takım her rakibe karşı özel şeyler çalışabilir ama bir takım her maça farklı bir şey deneyerek çıkarsa felakete sürüklenir.

Trabzonspor’un sezon başından bu yana yaptığı net olarak bu. Geçen yıldan farklı olarak oturtamadığı, çözemediği en büyük problemi bu. Sürdürülebilir bir oyun anlayışı 18 haftada kuramadı gitti. Bölge onarmak diye bir şey yok. Abdullah Hoca’nın kafasında bozulan bölge için geri kalan her şeyi değiştirmek var. Mesela bu hafta Naci’yi oynatmak için tutmamış eski formata dönüp Trezeguet’i sağda bozmak gibi. Halbuki Giresun maçındaki formasyonla oynasa Naci öyle de oynardı. Kanatlı çıkmak şart mıydı? Niye değişti anlamak mümkün değil. Maxi Gomez yok diye formasyon mu değişir. Koyarsın Djaniny’i aynı yere geçen haftaki gibi oynarsın. Maçı kazanamasan bile böyle kaybetmezsin, bu kadar kontra yemezsin.

Alanyaspor nasıl 5 attı Trabzonspor’a? Aynı şeyi defalarca yaparak. Çok basit; topu verdi bekledi, üstüne çekti, kontradan vurdu. 3 tane birbirinin kopyası gol yedi Trabzonspor ilk yarı. Daha 13. dakika stoper Gbamin ile sağ bek Larsen’in aynı anda hücum bölgesinde çıldırmış gibi prese gitmesi normal karşılanabilir mi? Geride 60-70 metre boşluk, 2 pasla golü atıyor Alanya.

Abdülkadir’e cepheden uzun top atılan çaresiz bir hücum anlayışı.

İkinci yarı 3’lü savunmaya geçiş ve seçimlerin karşılığı felaket.

Bundan daha kötü bir deplasman hamlesi yapılamazdı. Hem pas oyunu oynayacağım deyip hem de Türkiye’nin pas kalitesi en uzay adamı Hamsik’i oyuna alamayacak kadar kötü bir planlaman olursa arkanda duracak kimseyi bulamazsın.

Abdullah Avcı’nın formsuzluğu dipten tırnağa tüm oyunculara sirayet etmiş durumda. 3 deplasmanda 14 gol yiyen takımın amacı gol atmak olamaz artık. Geldiği ilk güne, fabrika ayarlarına inmeli. Trabzonspor için bu mağlubiyet bir yıkım değil ama asıl yıkım hocanın bırakması olur.