Ümit Genç İletişim Bilgileri

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Duygusal hafta ve kazanımlar

Şampiyonluk yarışı verecek potansiyele sahip takımlar arasında ne yapacağı en belirsiz, iki maçının arasında gece ile gündüz kadar farklar olan tek takım Trabzonspor.

Normal şartlarda 5-0’lık ağır Alanya mağlubiyetinin dönüşü Trabzon’da deprem etkisi yaratırdı. Bize geçmiş sezonlar her zaman bunu göstermiştir. Ama görüyoruz ki; geçen sezonun sağladığı kazanımlardan biri de camia olarak bu değişimi gerçekleştirmiş olmak.

ÇOK DUYGUSAL BİR HAFTA

Çok duygusal bir haftanın geride bırakıldığı çok açık. Hem Abdullah Hoca, hem oyuncular, hem yönetim hem de Başakşehir maçında tribünlerin tamamını dolduran taraftar çok yoğun duyguların yaşandığı bir haftayı 3 puanla tamamladı.

Hoca ile şehir arasındaki iplerin sanıldığı kadar zayıf olmadığı, aksine futbol sahasının dışında bir gönül bağının da kurulduğu anlaşıldı. Bunu neden söylüyorum? Çünkü normal şartlarda bu kadar fazla çatlak sesin olduğu ortamda bir teknik adamın Trabzon’da görevde kalma şansı yoktu. Abdullah Avcı’nın da mücadeleye devam edeceğini somut bir şekilde ortaya koyması tahammül seviyesini çok yukarıya çıkardı.

Ve Başakşehir gibi ligin en kaliteli takımlarından biri tamamen samimi duygular ve iyi mücadele ile mağlup edildi. İşin teknik ve taktik kısmının bazen mücadelenin yerini alamayacağı maçlar oluyor… Başakşehir maçı tam da öyle bir maç oldu. Takım halinde müthiş bir özveri içinde kavga edilmesi gerekiyordu öyle yapıldı.

Sadece Abdülkadir Ömür’ün kusursuz yaptığı savunma katkısından bile bunu anlayabilirsiniz.

5 MAÇLIK FİKSTÜR

Trabzonspor için bu kadar karamsar bir ortam oluşturulurken dikkat çekmek istediğim bir nokta daha var;

Dünya Kupası dönüşü 5 maçlık fikstürün kağıt üzerindeki en zor 2 maçını da kazandı Trabzonspor. Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarının da olduğu 5 maçlık fikstürden 9 puanla çıkılması çok eyvahlanacak bir tablo değil.

Eleştirilecek şeylerin daha fazla olduğu bir sezonun yarısına gelindi. İşin rengini değiştirecek, heyecanı tekrar geçen yılın seviyesine çıkaracak galibiyetlere ihtiyaç var. Trabzonspor bunu iyi oynamadan da başarabilirse bu psikolojik kırılımı üzerinden atar ve ancak o zaman pozitif bir oyun kimliği bulabilir.